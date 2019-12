5G, las vías de la nueva década

Una herramienta para aportar al desarrollo social y económico

Colombia es una de las dos naciones de toda América que cuentan con una estrategia integral para la implementación de la tecnología de 5G. Esta es una política pública para aportar al desarrollo social y económico, a través de las oportunidades habilitadas por esta nueva generación de telecomunicaciones.



La implementación de 5G permitirá el uso de aplicaciones que requieren muy baja latencia, reducirá los tiempos de descarga, mejorará la rapidez de la navegación en internet y aumentará la calidad del servicio móvil.



Estas características son fundamentales para implementar y aprovechar las tecnologías emergentes, y facilitarán el desarrollo de soluciones basadas en el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, entre otras.



Con esta quinta generación de telecomunicaciones es posible habilitar soluciones que transformen la vida de los habitantes, especialmente de aquellos que viven en las zonas rurales y apartadas de Colombia, así como aquellas de difícil acceso debido a sus condiciones geográficas. Por ejemplo, la atención de pacientes de manera remota para el desarrollo de procedimientos quirúrgicos o la participación en experiencias culturales, desde donde se encuentren, con aplicaciones de realidad aumentada.



Durante el primer trimestre de 2020 se realizarán las primeras pruebas en algunas regiones del país, mediante la asignación de espectro de pruebas en bandas de frecuencia superiores a los 3,3 GHz, que permitirán establecer los requerimientos para el despliegue de esta tecnología, incentivar a todos los sectores productivos a identificar las oportunidades, usos y aplicaciones que pueden desarrollar, así como los modelos de negocio que podrán desarrollar en beneficio de los ciudadanos.



Igualmente, se avanzará en el análisis y la actualización de las condiciones reglamentarias y regulatorias que sean requeridas para la masificación y el aprovechamiento de la tecnología 5G. Esto incluye la revisión de las condiciones para garantizar la seguridad de la información y las condiciones de protección de los datos.

La meta es que Colombia cuente con los primeros despliegues comerciales de la tecnología 5G antes de terminar el 2022, cuando la conectividad 5G sea una fuente generadora de oportunidades de nuevos emprendimientos, empleos y equidad.

Iván Mantilla

Viceministro de Conectividad y Digitalización

Colombia apunta a llevar la ‘conectividad con sentido’ hacia 5G

La transformación digital ha prometido durante mucho tiempo mejorar los resultados de productividad. Foto: Archivo particular

He sido testigo de que la mayor parte de los gobiernos en Latinoamérica entienden que cerrar la brecha digital significa poner una radio base, en algún lugar lejano donde vive gente, porque para ellos, eso es conectar; pero se olvidan de la calidad del servicio prestado a los habitantes de esas zonas en relación con los ofrecidos en mercados urbanos, pues las acciones las piensan más como un tema de “cumplimiento” de meta gubernamental, que como uno que verifique si las estrategias pensadas para conectar están derivando beneficios, y esto hace que los operadores lo lleven a cabo de la misma manera.



Las agendas digitales deben ser aún más ambiciosas, porque existen en América unos 280 millones de personas que todavía no están conectadas a internet.



Entonces, las agendas digitales pueden hacer mucho por las ciudades, pero en las zonas rurales pueden hacer aún más. Para lograr una sociedad más equilibrada en cuanto a oportunidades, debemos combatir esta desigualdad digital; me refiero a llevar, a través de las TIC, servicios fundamentales como la educación y la salud a las zonas rurales.



Si logramos esto, estaríamos verdaderamente impulsando el crecimiento económico y la equidad colombiana al equiparar estos servicios esenciales con los de las urbes. Es fundamental que Colombia se enfoque en la productividad, porque su crecimiento (el cómo se logra más producción por unidad de insumos) es el motor clave del crecimiento de los ingresos a largo plazo. En los últimos tiempos, el crecimiento ha sido promedio o más lento que el promedio, y hay razones para preocuparse por la productividad en el futuro. Se espera en las próximas décadas que una población que envejece ya no crezca y eventualmente disminuya.



La transformación digital ha prometido durante mucho tiempo mejorar los resultados de productividad y el lanzamiento planeado de 5G a nivel internacional se ha considerado el próximo desarrollo que continúa con la capacidad habilitadora de los servicios de comunicaciones en toda la economía.



5G se perfila, junto con otras tecnologías como la inteligencia artificial, la nube, el internet de las cosas y el blockchain, a cambiar la economía mundial a través de la 4.ª revolución industrial. Estas tecnologías, bien encaminadas, pueden resolver la mayoría de grandes problemas de nuestra en la educación, la salud, el hambre, la contaminación y la renovación de recursos.



Es probable que 5G mejore el crecimiento de la productividad de factores múltiples (PFM) en toda la economía, lo que agregaría un adicional de 1.300 a 2.000 dólares en producto interno bruto por persona después de la primera década de lanzamiento.



5G también representa un cambio radical respecto de las generaciones anteriores de tecnología móvil al permitir una menor latencia, el tiempo que tardan las señales en viajar a través de la red.



5G es el soporte del internet de las cosas, que es la plataforma para futuras innovaciones e invenciones. Se aumenta la capacidad de la red en 40 veces, en comparación con 4G. Plantea también un acceso a internet totalmente inalámbrico y móvil: redes de alta velocidad, alta capacidad y baja latencia, y se espera que 5G permita hasta 1 millón de dispositivos funcionando a plena capacidad en 1 kilómetro cuadrado.



La energía, la eficiencia y la implementación del servicio son áreas claves que cambiarán por el 5G, permitiendo que los dispositivos consuman un asombroso 90 % menos de energía en operaciones de datos en comparación con las redes 4G.



Consideremos ahora que la economía, que normalmente se desarrolla con mayor dinamismo en las zonas urbanas, está retrasada en las zonas rurales. 5G, inteligencia artificial y el internet de las cosas pueden cambiar esta situación de manera radical, llevando la industrialización más avanzada e inteligente prácticamente a cualquier parte del territorio.



Hay ejemplos en Asia, Europa y Norteamérica, donde la agricultura, la ganadería, la avicultura y la piscicultura han mostrado impresionantes avances en cuanto a productividad y disminución de costos, gracias a estas tecnologías. La buena noticia es que Colombia NO se está quedando atrás y cierra la fila de los países adoptantes de la tecnología (ubicándose en el puesto 55 entre 79 países en total, por encima de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina), y está al filo de los países principiantes en su implementación, según el más reciente informe de conectividad global (GCI), presentado por Huawei este año. Esto es resultado de la voluntad del país y de su Gobierno de avanzar en temas de desarrollo. Este ha realizado una inversión importante en conectividad, logrando un incremento del 1 % adicional en el producto interno bruto (PIB).



Colombia necesita invertir más en investigación y desarrollo y sentar a la mesa a los actores nacionales e internacionales para formar un ecosistema sólido y colaborativo que potencialice al máximo las capacidades de 5G, convirtiéndola en un motor generador de productividad, seguridad y bienestar.

Por: Guillermo Solomon

CTO de Huawei Latinoamericano

Cambiarán nuestro estilo de trabajo y de vida

En la era del 5G serán posibles la visualización y análisis de información. Foto: iStock

El despliegue de 5G junto con tecnologías como internet de las cosas (IoT), blockchain e inteligencia artificial conectará el mundo real con el cibernético, generando nuevas oportunidades de negocios y de hacer las cosas que permitirán a las empresas, operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios optimizar la eficiencia de operaciones complejas, mejorar la calidad, reducir costos y brindar nuevas experiencias al cliente, que constantemente demanda servicios más rápidos, nuevos y mejores.



En la era del 5G serán posibles la visualización y análisis de información, que permitirán hacer una prescripción de situaciones en tiempo real. Por ejemplo, realizar una cirugía o construir un edificio de manera remota, obtener información para prevención minutos antes de que ocurra un desastre, transmitir video de ultradefinición y ofrecer seguridad con sistemas avanzados de identificación son algunas de las posibilidades que permite 5G, gracias a su potencia y velocidad.



5G es la base en la que grandes volúmenes de datos viajarán a velocidades sin precedentes, lo que permitirá, por ejemplo, transmitir video 8K en tiempo real y sin interrupciones, según lo demostró NEC en la estación de televisión más grande de Francia, pruebas realizadas con éxito gracias a que la latencia de las redes tiende a cero.



Con una mayor velocidad se podrán realizar actividades de forma dinámica, remota y en tiempo real que cambiarán nuestro estilo de trabajo y de vida. Una demostración en un café en Tokio (Japón) utilizó robots controlados remotamente por personas discapacitadas que trabajaban como camareros; y en Estados Unidos, algunos aeropuertos están ofreciendo a los pasajeros ciegos gafas inteligentes con una conexión remota de video para ayudarlos a navegar por la terminal del aeropuerto.



Uno de los beneficios de esta tecnología es la equidad, ya que permitirá que no haya fronteras de territorio, raza, idioma, movilidad y condición física.



¿Qué nos traerá el 5G? En el megaevento que tendrá lugar en Japón en 2020 se realizará el lanzamiento comercial de 5G, y allí los asistentes podrán vivir la experiencia de los sistemas avanzados de seguridad con IA, entre otras tecnologías que desplegarán grandes empresas como NEC.



En una era en la que todo está interconectado, el papel de las redes es ahora más importante que nunca, ya que estas permean todos los aspectos de la sociedad y de nuestras vidas.

Por: Javier Ortíz

Presidente y CEO de NECcolombia