Nació para durar un año, pero ya lleva casi 24 como uno de los ejes centrales del recaudo tributario en Colombia y, de momento, tampoco se tocará en la próxima reforma fiscal del gobierno del presidente electo Gustavo Petro.



El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o mejor conocido como 4 X 1.000 se creó en medio de la crisis de 1998 para poder preservar la estabilidad del sistema financiero y hoy sigue representando entre un 5 y un 6 por ciento del total de los tributos percibidos por la Nación.



La razón de su permanencia-dicen los expertos- recauda mucho y de una manera sencilla. Este consiste en un impuesto indirecto que se aplica a las transacciones financieras que realiza cualquier usuario del sistema desde pagos hasta retiros en efectivo o traslados. De este modo, cada vez que una persona o una empresa hace una transacción le quitan cuatro pesos por cada 1.000.



Además, según las cifras de la Dian, logró un recaudo de 8,67 billones de pesos en el 2019, la cifra se elevó a 8,1 billones de pesos en el 2020, en plena pandemia del covid-19, y llegó a su máximo de 9,85 billones de pesos el año pasado.

Es decir, representa alrededor del 19 por ciento de esa reforma de 50 billones de pesos que quiere presentar el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, después del 7 de agosto.



“Se mantendrá, no hay forma de reemplazarlo”, le respondió a EL TIEMPO al ser preguntado sobre si se eliminaría o no este impuesto en la próxima reforma.



¿En qué momento pasó de temporal a permanente?

Si bien en un momento lo que se había establecido fue un 2 X 1.000, una vez superada la crisis bancaria, vino otra emergencia económica en el país, la del terremoto de Armenia de 1999, y el tributo se prolongó por otro año para financiar los gastos de reconstrucción de las poblaciones afectadas por esa catástrofe natural.



Después en el 2000, este gravamen fue convertido en un impuesto permanente. Más adelante se convirtió en 3 X 1.000 y ya en el 2003 se elevó hasta el 4 X 1.000 que hoy conocemos.



“La razón de mantenerlo es porque representa un monto recaudatorio muy significativo y no hay forma de compensarlo con otros recursos. La reforma tributaria del gobierno de Petro busca mayor recaudado sobre lo existente y es lógico que no se vaya a sacrificar el 4 X 1.000”, señaló el exdirector de la Dian, Gustavo Cote.



Si bien a lo largo de estos años ha existido una oposición a la implementación de este impuesto y se ha tratado de desmontarlo de manera gradual en varias de las reformas tributarias que se han llevado a cabo, finalmente no se ha logrado.

Para Horacio Ayala, también excodirector de la Dian, el mecanismo ha sido muy efectivo pues dice que recauda mucho y de una manera fácil. “Creo que también ha influido en que este impuesto empezó a utilizarse por otros países”, dijo.



Por ejemplo, desde Asobancaria, el gremio del sistema financiero, han mostrado su oposición al cobro del 4 por 1000 por considerarlo un impuesto “antitécnico, dañino para la economía y regresivo” que dificulta el acceso a los servicios financieros e impacta en su costo, además que desestimula el uso de los sistemas de pagos formales y seguros como las cuentas corrientes y de ahorro.

La representante Katherine Miranda planteó un desmonte gradual del impuesto. Foto: Archivo particular

Incluso, la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda tenía un proyecto que buscaba desmontar un punto del impuesto por año comenzando en el 2023 y hasta el 2025, de la siguiente manera. Al 3 X 1.000 en el 2023, al 2 X 1.000 en el 2024 y al 1 X 1.000 en 2025.



Además, en su proyecto proponía que para reemplazar esos recursos se hablaba de poner un impuesto a los ingresos altos, reducir el Estados y derogar los beneficios a las megainversiones.



¿Hay excepciones?

En el artículo 879 del Estatuto Tributario se establecen las transacciones exentas del GMF. Aparecen algunas como:



1. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro, los depósitos electrónicos o tarjetas prepago abiertas o administradas por entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria respectivamente, que no excedan mensualmente de 350 UVT, para lo cual el titular de la cuenta o de la tarjeta prepago deberá indicar ante la respectiva entidad financiera o cooperativa financiera, que dicha cuenta, depósito o tarjeta prepago será la única beneficiada con la exención.



2. Los traslados entre cuentas corrientes de un mismo establecimiento de crédito, cuando dichas cuentas pertenezcan a un mismo y único titular que sea una sola persona.



3. Las operaciones que realice la Dirección del Tesoro Nacional, directamente o a través de los órganos ejecutores.



4. Las operaciones de liquidez que realice el Banco de la República, conforme a lo previsto en la Ley 31 de 1992.



5. Los créditos interbancarios y la disposición de recursos originadas en las operaciones de reporto y operaciones simultáneas y de transferencia temporal de valores sobre títulos materializados o desmaterializados, realizados exclusivamente entre entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre estas e intermediarios de valores inscritos en el Registro Nacional de agentes de mercado de valores, o entre dichas entidades vigiladas y la Tesorería General de la Nación y las tesorerías de las entidades públicas.



6. Las transacciones ocasionadas por la compensación interbancaria respecto de las cuentas que poseen los establecimientos de crédito en el Banco de la República.



7. Solo se podrá marcar una cuenta de ahorros como exenta, salvo en el caso de los pensionados quienes podrán pedir este beneficio para la cuenta donde su Fondo de Pensiones hace la consignación de su mesada. Es importante aclara que esta cuenta estará exenta hasta un tope de 41 UVT.

