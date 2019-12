Fake del Face: no caiga en la falsa oferta de vuelos gratis de Avianca

Probablemente usted ya ha visto, o ha caído, en esta falsa cadena que circula a través de WhatsApp. Se trata de un mensaje que invita a ingresar a un enlace, seguir un pasos y recibir unos boletos gratis de Avianca.

"Avianca Airlines está regalando boletos gratis a todos para celebrar su 100 aniversario. Obtener sus boletos en..", dice el mensaje que se ha propagado este viernes en redes sociales.



Frente a ello, la compañía aseguró que esto no es real y que las promociones y concursos los publican a través de sus canales oficiales.

"¡Que no te engañen! Están circulando mensajes falsos con boletos gratis por la conmemoración de los 100 años. Las promociones y concursos los publicamos a través de nuestros canales oficiales, no caigas y #ProtegeTusDatos", aseguró la aerolínea en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Expertos han asegurado que hay que poner en duda todo lo que llegue por redes sociales y que no tenga una fuente identificable, por lo menos hasta que se pueda comprobar que la información es cierta.Además, no replicar la información de la cual no tenga seguridad que es verídico.