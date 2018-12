Cuentas claras: 10 millones de empleos por cuenta propia

Por primera vez en la historia, los trabajadores por cuenta propia en Colombia llegaron a 10 millones. En el trimestre de agosto a octubre, quienes trabajaban en estas condiciones eran 10,02 millones de personas. Su número aumentó en 395.000 frente al mismo periodo del 2017, quizás impulsados por la reducción de 139.000 en trabajos sin remuneración, que pudieron cambiar de posición ocupacional.

A la espera de un alivio en gasolina

Tras las alzas de la gasolina este año, ya debería asomarse un alivio si se aplica la fórmula para el precio interno. Esta depende principalmente del dólar y del valor internacional del combustible. Aunque el promedio de dos meses del dólar ha subido 2 por ciento hasta la última semana de noviembre, el del combustible ha bajado 9,4 por ciento. Así, el balance entre estas dos fuerzas daría pa-ra una rebaja de 7,6 por ciento.

US $ 6.000 millones, por primera vez en remesas

Los giros que envían a sus familias los trabajadores desde el exterior no solo alcanzaron por primera vez los US$ 6.000 millones anuales, sino que pasaron derecho, y en el año completo terminado en septiembre llegaron a US$ 6.114 millones. En pesos son unos $ 18 billones, lo cual significa que las remesas superan el sector de obras de infraestructura, cuya producción anual es de $ 16 billones.

El impuesto a los telégrafos

En la ponencia de la ley de financiamiento se revive una norma de 1913 que permite al Concejo de Bogotá ordenar impuestos a ¡telégrafos! ¿Qué sentido tiene a estas alturas de la vida? Esa centenaria ley autoriza al Concejo de la capital del país a gravar telégrafos, pero también teléfonos, electricidad y gas, servicios que han sobrevivido más que el telégrafo y aún están en capacidad de aportar.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

EL TIEMPO