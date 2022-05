Pese a que el bitcoin ha venido posicionándose en el mundo empresarial y de inversión, aún existen algunos escépticos frente a la criptomodena. Uno de ellos es Warren Buffett, uno de los empresarios estadounidenses más importantes.



El magnate aseguró el sábado pasado en una reunión en su empresa: Berkshire Hathaway, que el bitcoin no es un activo productivo y no produce nada. Además, destacó que aunque tiene magia, por lo general, las personas le adjudican este atractivo a cualquier cosa.

"Si sube o baja en el próximo año, o en cinco o diez años, no lo sé. Pero lo único de lo que estoy bastante seguro es que no produce nada... Tiene magia y la gente le ha dado magia a muchas cosas", explicó el inversionista, según 'CNBC'.

En general, para el empresario el bitcoin no representa ningún valor real porque no ofrece dinero real: "Los activos, para que tengan valor, tienen que entregar algo a alguien. Y solo se acepta una moneda", aseguró.



Para explicar mejor su posición frente a la criptomoneda, Buffett dio un ejemplo: "Si me ofreces una participación del 1 % en todas las tierras de cultivo de los Estados Unidos por 25.000 millones de dólares, le escribiré un cheque esta tarde y por 25.000 millones ahora soy dueño del 1 % de las tierras de cultivo. Si me ofreces el 1 % de todas las casas de apartamentos en el país y quieres otros 25.000 millones, te extenderé un cheque, es muy simple. Ahora bien, si me dijeras que eres dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofreciste por 25.000, no lo tomaría porque, ¿qué haría con él? Tendría que revenderlo de una forma u otra. No va a hacer nada. Los apartamentos van a producir rentas y las granjas van a producir alimentos".

Las inversiones de Warren Buffett

El exitoso estadounidense, aporvechó el encuentro para revelar que gastó decenas de miles de millones de dólares en los mercados bursátiles desde el inicio de año, pues su compañía identificó oportunidades de negocios y compró más de 51.000 millones de dólares en acciones en comglomerados como Chevron, American Express, Occidental Petroleum, aumentó su participación en Activision y compró HP.



Además, Berkshire también prevé comprar la compañía de seguros Alleghany por 11.600 millones de dólares. Como resultado de la estrategia, el cofre de guerra en efectivo-los fondos acumulados para propósitos o momentos determinados- de Berkshire se redujo de 147 a 106.000 millones de dólares en el mismo periodo. Pero los inversionistas no deben preocuparse, aseguró Buffet: Berkshire "siempre tendrá mucho efectivo" disponible inmediatamente para protegerse en caso de turbulencias económicas.



Cabe destacar que el valor de la acción de Berkshire Hathaway se mantuvo y registra un alza de 7 % desde el inicio del año, cuando la del índice S&P 500, que representa a las 500 mayores empresas de Wall Street, perdió más del 13 %.

