Warren Buffett, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, una de las personas más ricas del mundo y considerado 'el mejor inversor de todos los tiempos' ha estado de acuerdo con Bloomberg, en contacto con altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden para ayudar en la crisis bancaria.

Sin bien aún no se sabe que papel desempeña el millonario, la idea es que el inversor ayude a contener la crisis de las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Capital Corp.



En 2008 Buffett lanzó un salvavidas de US$5.000 millones a Goldman Sachs Group Inc. tras el colapso de Lehman Brothers Holdings Inc.



En 2011, Bank of America Corp. recibió una inyección de capital de Buffett esto luego de que sus acciones se desplomaran en medio de pérdidas relacionadas con las hipotecas de alto riesgo.



La decisión incluir a Buffett se suma a la de los reguladores estadounidenses de tener medidas extraordinarias para calmar a los clientes de los bancos como Silicon Valley Bank a quienes les prometieron el pago íntegro de los depósitos no asegurados.

Sede cerrada de Silicon Valley Bank (SVB) en Santa Clara, California. Foto: AFP

Otra de las medidas que ha tomado el equipo de Biden,ha sido el movilizar recursos que no requieran el gasto directo de los contribuyentes, incluidas las medidas de la Reserva Federal.



Además los grandes bancos estadounidenses depositaron voluntariamente US$30.000 millones para estabilizar el First Republic Bank esta semana, una medida que los reguladores calificaron de "muy bienvenida".



Se estima que una inversión o intervención de Buffett u otras figuras haría parte de las medidas para frenar la crisis sin necesidad de hacer rescates directos.​

