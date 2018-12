Wall Street cae mientras Trump pelea con demócratas y la FED

Wall Street caía el lunes en una sesión reducida por Navidad y el índice referencial S&P 500 se encaminaba a cerrar su peor mes de diciembre desde la Gran Depresión, mientras el dólar se debilitaba y los inversores trataban de asimilar el efecto de la parálisis de la administración por cuenta de las divergencias entre la Casa Blanca y el Congreso, y el nuevo conflicto que ha planteado el presidente Donald Trump con la Reserva Federal y su jefe Jerome Powell.

El promedio industrial Dow Jones abrió con una caída de 0,57 por ciento, a 22.317,28 unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 16,06 puntos, o 0,66 por ciento, a 2.400,56 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, disminuía 54,51 puntos, o 0,86 por ciento, a 6.278,49 unidades. Minutos después de la apertura, los tres principales índices de la bolsa de Nueva York bajaban más de 1 por ciento.



En los últimos meses, la debilidad de Wall Street ha dado muestras de debilidad, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ha caído un 12 % desde octubre. De hecho, Wall Street cerró el viernes su peor semana desde la crisis financiera de 2008.



Este panorama estaba gravitando sobre el dólar, que este lunes se depreciaba frente al euro y al yen japonés también debido a que las preocupaciones sobre la posibilidad de una paralización prolongada del gobierno estadounidense. La debilidad de los mercados bursátiles reducían la demanda por el billete verde.



Este domingo voceros del gobierno dijeron que la paralización parcial de la administración podría extenderse hasta el 3 de enero, cuando comience a operar el nuevo Congreso y los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes.



Una cuarta parte de la Administración se encuentra cerrada desde la medianoche del viernes y el Senado levantó su sesión del sábado en Washington sin lograr resolver un impasse por la exigencia de Trump de más fondos para un muro fronterizo con México que los demócratas no están dispuestos a aceptar.



Esta situación explica, en parte, que el índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de seis grandes divisas, estuviera cayendo este lunes un 0,39 por ciento, a 96,577 y siguiera retrocediendo desde un máximo de un año y medio de 97,711 que tocó el 14 de diciembre. El índice de acciones mundiales MSCI, que rastrea acciones en 47 países, cedía un 0,15 por ciento en el día y ha caído casi un 7 por ciento en las últimas siete sesiones, su peor racha de pérdidas diarias desde enero de 2016.

El presidente de la Reserva Federal podría ser despedido por el presidente Trump, según medios. Foto: Jim Lo Scalzo. EFE

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, habló este fin de semana por teléfono con los directores de los seis principales bancos estadounidenses, en un intento por ofrecer tranquilidad después de la semana de pérdidas en Wall Street.



En concreto, Mnuchin contactó a Brian Moynihan, consejero delegado de Bank of America; Michael Corbat, de Citigroup; David Solomon, de Goldman Sachs; Jamie Dimon, de JPMorgan Chase; Jamie Gorman, de Morgan Stanley; y Tim Sloan, de Wells Fargo.



Según Mnuchin, todos ellos coincidieron en que tienen "amplia liquidez disponible para hacer préstamos a los consumidores, los mercados financieros, y otras operaciones de mercado".



El titular del Tesoro tiene previsto reunirse este lunes con el Grupo de Trabajo sobre mercados financieros del presidente Donald Trump, una entidad que incluye a la junta de gobernadores de la Reserva Federal (Fed); así como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), entre otros organismos.



"Seguimos viendo un importante crecimiento en la economía de EE.UU. con una robusta actividad de consumidores y negocios", afirmó Mnuchin en la nota.



Actualmente, EE.UU. vive un buen momento económico con una tasa de desempleo del 3,7 por ciento, en mínimos de casi medio siglo, y una inflación cercana a la meta anual del 2 por ciento.

Sin embargo, la debilidad de Wall Street intranquiliza a Trump, que está valorando la posibilidad de despedir al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, después de que el organismo elevara la pasada semana los tipos de interés, según medios locales, que citan a funcionarios familiarizados con el asunto.



La Fed aumentó un cuarto de punto los tipos de interés, de manera que el precio del dinero en EE. UU. se ubicó entre el 2,25 y 2,50 por ciento, con lo que se sitúan a niveles no vistos en más de una década en la primera economía mundial.



El secretario Mnuchin dijo el fin de semana que el Presidente no tiene previsto despedir a Powell. Sin embargo, Trump dio este lunes una señal contraria al trinar: "El único problema de nuestra economía es la Fed. No tienen un tacto con el mercado, no entienden lo necesario sobre las guerras comerciales o el dólar fuerte o incluso los cierres demócratas del Gobierno por las fronteras"



Trump, a continuación, comparó al banco central estadounidense con un "golfista poderoso" que no puede anotar porque no tiene "tacto" con la pelota y, por tanto, tampoco puede golpearla. El mandatario considera que el gradual ajuste monetario defendido por la Fed supone una amenaza para la aceleración de la economía estadounidense. Las críticas del mandatario al banco central quiebran el tradicional respeto por la independencia de la política monetaria desde la Casa Blanca, y han sorprendido a los mercados y analistas.