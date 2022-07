Wall Street abrió este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,61 %, después de que se diera a conocer que la

inflación de Estados Unidos batió en junio un nuevo récord en los últimos cuarenta años al situar su tasa interanual en el 9,1 %.



Diez minutos después de la apertura del parqué, el Dow Jones restaba 188,63 puntos, hasta 30.792,70, mientras que el selectivo S&P 500 bajaba un 0,79 % o 30,07 unidades, hasta 3.788,73. El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, perdía un 1,09 % o 122,80 enteros, hasta 11.141,93.



La inflación en Estados Unidos prosigue su ascenso y en junio se situó en el 9,1 %, una tasa no vista desde 1981 y empujada, como viene siendo habitual en los últimos meses, por el encarecimiento de la energía y de los alimentos.



En un mes, los precios de consumo subieron el 1,3 %, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Cifras que confirman que los precios de consumo en Estados Unidos no muestran aún los efectos de la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal (Fed) que lleva desde marzo pasado subiendo los tipos y piensa seguir haciéndolo hasta contener la inflación.



El banco central de EE.UU. ha subido los tipos de interés en sus últimas tres reuniones, y lo ha hecho además de forma progresiva (0,25 puntos en marzo, 0,50 puntos en mayo y 0,75 puntos en junio).



La Fed ya ha advertido de que su intención es aprobar una nueva subida tras su reunión de política monetaria de este mes, que se celebrará los días 26 y 27.



Esta mañana, Delta Air Lines dio a conocer sus resultados y anunció que perdió 205 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que supone menos de la mitad de lo perdido un año antes, aunque aún sigue muy lejos de los 2.173 millones que ganó en el mismo periodo de 2019, antes de que irrumpiera la pandemia.



Tras darse a conocer estos datos, las acciones de Delta Air Lines caían más de un 6 %. Esta semana también se darán a conocer las cifras de la gran banca del país. Serán las cuentas de JPMorgan Chase y los comentarios sobre la economía de su principal ejecutivo, el influyente Jamie Dimon, las que darán el pistoletazo de salida este jueves.



Por sectores, los únicos que amanecían en verde fueron el energético (0,62 %) y el de bienes esenciales (0,08 %); mientras destacaban por sus pérdidas las empresas de comunicaciones (-1,24), las de bienes no esenciales (-1,17 %) y las de materias primas (-1,13 %).



Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaban los retrocesos de Walt Disney (-2,06 %), Salesforce (-1,88 %) y Boeing (-1,65 %) frente a los avances de Amgen (0,57 %), Verizon (0,53 %) y Chevron (0,53 %).



En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 95,99 dólares el barril, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía al 3,02 %, el oro perdía valor hasta 1.716,10 dólares por onza y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,0029.