Cuántos votos han conseguido candidatos a presidencia de la CAF

Los dos candidatos a la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el colombiano Sergio Díaz-Granados y el argentino Christian Gonzalo Asinelli, continúan sus contactos, a 11 días de que se lleve a cabo la elección para dirigir esa entidad por los próximos 5 años.



El total de votos para esta elección es de 19, y las intenciones de respaldo hechas ya públicamente por el candidato colombiano correponden a 9 votos; 5 corresponden al candidato argentino y aún hay 5 votos para los cuales hasta la mañana de este jueves no hay una expresión pública de respaldo.

Los socios que expresaron más recientemente su apoyo al exministro colombiano Díaz-Granados fueron los gobiernos de Brasil y Uruguay.



El exministro y actual director ejecutivo del BID por Colombia y Perú tuvo reuniones el martes con el canciller y el ministro de Hacienda de Brasil, y ayer con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle (derecha en la foto de arriba). Ayer también sostuvo un encuentro con el gobierno de Paraguay.

Respaldos al candidato colombiano

El pasado miércoles 16, Colombia, Perú y Ecuador formalizaron la candidatura de Díaz-Granados, en una carta al directorio de la CAF. Desde ese mismo momento se expresó públicamente el respaldo a esa aspiración por parte de la banca privada que es accionista de la institución.



De esta manera, en el arranque, el exministro contó con la intención de siete de los 19 votos. Colombia tiene derecho a dos votos, al igual que Ecuador y Perú, en tanto que la banca privada cuenta con un voto.



Según un trino el miercoles del candidato argentino Christian Gonzalo Asinelli, Pedro Castillo, ganador en el conteo de las elecciones presidenciales de Perú, le manifestó su respaldo. Habría que ver si hay efecto en la decisión del actual gobierno, teniendo en cuenta que va hasta el 28 de julio y la elección en la CAF es el 5 de julio.



Entre tanto, Brasil cuenta con un voto, al igual que Uruguay, lo que lleva a 9 votos los respaldos oficiales expresados públicamente por Díaz-Granados.

Respaldos pendientes

Hasta la mañana de este jueves, los socios que aún no expresan públicamente a qué candidato respaldarán son España, Trinidad y Tobago, Panamá, Paraguay y República Dominicana.



Cada uno de estos países cuenta con un voto, y de esta manera hay cinco votos que aún no se conoce a cuál candidato respaldarán.



Díaz-Granados sostendrá este jueves una reunión con el gobierno de Panamá para presentar su propuesta, en tanto que se espera que este mismo día el gobierno de Paraguay exprese a quién respaldará, luego de la reunión de ayer con el candidato colombiano.



España y República Dominicana están en el grupo de socios que corresponden a la serie C de acciones, junto a Chile y México. De este grupo votan como quieran los dos países titulares, y no lo hacen los dos suplentes.



Los votos expresados oficialmente por el candidato argentino son los dos de Venezuela, los dos de Bolivia y el voto de Argentina.