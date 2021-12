Hace aproximadamente un año, la pandemia por el covid-19 influyó en el aumento del precio de diferentes seguros debido a la incertidumbre que causó el virus en el grueso de la población. Pese a que muchos pintaban un panorama de estabilidad en el 2021, una nueva ola de hechos entre los que se destacan el incremento de siniestros, la crisis logística a nivel mundial y la falta de inventario de automotores y autopartes, impulsó el alza en un 21% del valor de los seguros para vehículos en el año.



(Puede leer también: Posiciones a favor y en contra de aumentar 10,07 % el salario mínimo)

A enero de 2020 la cotización aproximada de los seguros todo riesgo para vehículos en Colombia estaba en $ 2.249.069, sin embargo, a corte de noviembre el precio estaba en $ 2.718.406, es decir una diferencia de $ 449.337.



Por ahora, nadie está seguro si la situación va a mejorar para el próximo año o los precios seguirán al alza, ya que todo dependerá de diferentes circunstancias que se presenten a nivel mundial. Pese al aumento de los costos aún no se revela una caída en la oferta y demanda de la venta de seguros de vehículos.



Martín Alvemo, CEO de la plataforma digital de venta de seguros para vehículos, SeguroCanguro.com, que reúne a más de 50 seguros de 13 reconocidas aseguradoras del país, explicó que el sector ha tenido que subir las primas debido a un resultado técnico muy malo a lo largo del 2021.



“Hay que tener en cuenta que los costos de manejar los siniestros como proporción de la prima que el cliente paga subieron sustancialmente. A octubre de 2020 eran del 56% y a octubre 2021 estaban en 69%. El impacto que ha tenido este incremento en los resultados técnicos de las aseguradoras es sustancial y en vez de un margen positivo de 3% como ocurrió en octubre 2020 en el mismo periodo de 2021 el sector cuenta con un margen negativo del 8%”, explicó Alvemo.



Algunos de los motivos de la siniestralidad tan alta en el país, señala el experto que parten en principio al hecho de que las aseguradoras esperaban a que la reactivación en el uso de los vehículos fuera más lenta, no obstante, debido al impulso que se le ha dado a diferentes sectores de la economía como el comercio o el turismo, hay una mayor presencia tráfico por las carreteras y esto a su vez provocó un incremento en la frecuencia de siniestro.



Adicionalmente, algo que también influyó en la escalada de precios es que cada mes los niveles de repuestos existentes en el país son más bajos y por ende, “la proporción de repuestos que se requiere importar para atender los siniestros ha incrementado debido en parte a la crisis logística mundial, lo que termina aumentando los costos de la reparación”.



(Además, lea: Alerta por escasez de leche: faltante es de 1,6 millones de litros al día)



Y es que ya es bien conocido que en la actualidad esta crisis logística ha generado retrasos en las importaciones de hasta casi 75 días, cuando antes tardaban solo 40 días. A esta situación se le suma el hecho de que los costos de fletes marítimos aumentaron los precios en un 300%, al pasar de costar unos US$3.000 a aproximadamente US$12.000.



La crisis también puso en “jaque” a las aseguradoras de autos por dos aspectos, el primero es que incrementó los costos de los repuestos de importación; y el segundo se presenta por la dificultad de ingresos de vehículos nuevos al país, como consecuencia los valores comerciales han subido lo que ha impactado en el monto que deben pagar las aseguradoras en casos de pérdidas totales.



Especialistas en temas aseguradores de Seguro Canguro señalan que la situación actual es muy incierta y puede tornar, por un lado, a que se estabilicen los precios gracias a que las aseguradoras en su mayoría han interiorizado la situación macroeconómica en sus tarifas, como también puede haber el otro extremo en donde para 2022 y parte del 2023 siga aumentando de forma acelerada el valor de los seguros.



Pese al malestar general que ha ocasionado este hecho, los usuarios siguen comprando seguros de autos, e incluso de acuerdo con cifras de Fasecolda las ventas incrementaron en un 12% a comparación del 2020.



Esto se debe en parte a que las personas se transportan cada vez más en vehículos, a que las familias colombianas tienen en promedio de a dos coches y también a que el SOAT no cubre los daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito (pérdida parcial o total del vehículo automotor).



No obstante, el CEO de la plataforma Seguro Canguro, aseguró que el gran reto que habrá para 2022 es la digitalización del sector asegurador, y en ese sentido las Insurtech van a jugar un papel fundamental para mitigar el alza de precios.



En estos momentos, esta compañía que ayuda a los propietarios de vehículos encontrar el seguro adecuado va en camino de cerrar el año con más de 15.000 seguros vendidos y habiendo tenido un crecimiento del 25% a comparación del año anterior.



(Puede leer también: Gremios reaccionan a propuesta del presidente Duque sobre el salario mínimo)