Anuncio de farmacéuticas dispara mercados pero también hubo perdedores

Pfizer y BioNTech anunciaron una efectividad de 90 por ciento en la vacuna que desarrollan en conjunto, y no solo sus acciones sino las bolsas en el mundo se llenaron de ganancias y el precio del petróleo se disparó.



Pero la otra cara de la euforia fue la caída del oro y pérdidas en las acciones de las empresas que han tenido oportunidades de negocios en la pandemia.



En Colombia, la bolsa también respondió con ganancias, y en particular la aporreada acción de Avianca se refrescó y Ecopetrol tuvo una importante alza por el precio del petróleo. El aumento del crudo también se sintió con fuerza en la tasa de cambio, y el peso se fortaleció frente al dólar.

Pfizer y BioNTech informaron que su vacuna contra el nuevo coronavirus había resultado “eficaz en un 90 por ciento”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, y sus acciones terminaron subiendo 7,7 por ciento la de Pfizer, y 14 por ciento la de BioNTech.



Incluso, en el arranque de la jornada BioNTech llegó a ganar 25 por ciento, y Pfizer, 17 por ciento. Además, otras empresas que investigan para una vacuna también ganaron: Moderna, 7,3 por ciento, y Johnson & Johnson (con pruebas en países como Colombia) 2,69 por ciento.



El mayor efecto de la vacuna en las bolsas fue en Europa, que por estos días sufre el golpe de rebrotes y de nuevos confinamientos. Tras haber abierto ya en positivo por la victoria de Joe Biden en las elecciones estadounidenses, las bolsas se vieron literalmente propulsadas tras el anuncio de las farmacéuticas.

Así, Madrid cerró en alza de 8,57 por ciento, el mayor incremento en un día en 10 años y medio. París ganó 7,57 por ciento; Fráncfort, 4,94 por ciento (mayor alza desde el 18 de mayo); Londres, 4,67 por ciento (mayor alza desde el 23 de marzo), y Milán, 5,43 por ciento (mayor alza desde el 24 de marzo).



De acuerdo con Julián Cárdenas, de la Vicepresidencia de Inversiones de Protección, “el mercado accionario europeo se ha afectado más que los Estados Unidos por el covid-19, lo que ha generado que la noticia del éxito de la vacuna, en sus resultados preliminares de sus ensayos de fase 3, hayan tenido una respuesta mayor”.



Al otro lado del Atlántico, Wall Street parecía avanzar durante la jornada hacia nuevos récords que al final del día no se concretaron. Las caídas en algunas acciones que se han beneficiado de la crisis contrarrestaron los importantes aumentos de los títulos que han sufrido por la pandemia, lo que impidió que se rompieran marcas ayer en los mercados bursátiles de Nueva York.



En la apertura, el índice Dow Jones alcanzó a subir más de 5 por ciento, que de haberse mantenido habría significado un nuevo récord, superando el actual, vigente desde febrero, antes de la pandemia. Al cierre, subió 2,95 por ciento y se situó en 29.157,97 unidades.



El S&P 500 ganaba antes del mediodía 3,72 por ciento, lo que lo llevaba también a un récord, desde el máximo de inicios de septiembre, pero terminó con un alza de 1,17 por ciento, a 3.550,50 puntos.



El índice Nasdaq, que concentra importantes empresas tecnológicas, abrió ganando 1,25 por ciento, pero cerró perdiendo 1,53 por ciento, hasta 11.713,78 puntos. La razón es que este indicador incluye varias de las principales empresas que han tenido mejores oportunidades por la pandemia.



Por ejemplo, la acción de la empresa de videollamadas Zoom, emblemática para el trabajo virtual por los confinamientos, cayó 17 por ciento. También bajó Netflix (9 %) y Amazón (5 %).



En Asia también hubo una jornada de ganancias, pero relacionada con el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, pues el anuncio de Pfizer y Biontech fue posterior al cierre de esos mercados.



Al respecto, el equipo de Estrategias de Global Securities comentó que “otro hecho positivo es que muy probablemente los demócratas no tendrán el control del Congreso, pues el Senado quedaría con mayoría republicana. Esto solo se definirá hasta enero con una segunda vuelta en Georgia, pero por el momento el no control del Senado por los demócratas ha sido tomado con optimismo por los inversionistas, pues no hay posibilidades de que una agenda radical sea aprobada”.



El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró en alza de 2,12 por ciento, alcanzando niveles que no veía desde 1991. En Hong Kong, el índice Hang Seng subió 1,18 por ciento, mientras que el índice compuesto de Shanghái progresó 1,86 por ciento y el de Shenzhen, 2,25 por ciento.

Dólar, Avianca y Ecopetrol, los efectos en Colombia

En los mercados financieros de Colombia también se sintió el efecto del anuncio de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech sobre la efectividad de la vacuna contra el covid-19 que vienen desarrollando.



El fuerte incremento de los precios del petróleo, impulsados por la expectativa de que las vacunas faciliten el regreso a la normalidad en la economía mundial, impactó tanto en la bolsa de valores como en el precio del dólar.



Ayer, el precio promedio de la divisa estadounidense estuvo 91 pesos por debajo de la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para el día. El dólar se negoció en promedio a 3.647 pesos frente a la TRM de 3.738 pesos. La caída de la divisa, de 2,44 por ciento, es la mayor desde el 30 de noviembre del 2016, cuando bajó 2,51 por ciento.



Incluso, en la mañana llegó a negociarse 115 pesos por debajo de la TRM, cuando hubo transacciones de 3.622,5 pesos por dólar.



La TRM para hoy estará en 3.646,15 pesos por dólar. La semana pasada, la divisa extranjera había perdido en los cuatro días de negociación un total de 114 pesos.



En la bolsa, el petróleo impulsó a la acción de Ecopetrol, que tuvo ganancias de 5,7 por ciento. En general, las acciones de la Bolsa de Colombia tuvieron una ganancia de 3,5 por ciento, de acuerdo con el índice Colcap.



En todo caso, Ecopetrol no fue el título colombiano que más ganó. La acción que tuvo el mayor salto fue la de Avianca Holdings, cuyo precio tuvo un incremento de 16,2 por ciento.



En realidad, el sector aéreo fue de los grandes beneficiados ante la expectativa de la vacuna, luego de haber sido golpeado por los cierres de los países y la dramática reducción de la movilidad y el turismo.



En Brasil, por ejemplo, las acciones de las aerolíneas Gol y Azul subieron 19,94 y 18,43 por ciento. Al cierre, la Bolsa de São Paulo obtuvo ganancias por 2,57 por ciento, y logra de esta manera cinco días de ganancias en serie.



Entre tanto, en la Bolsa de México las ganancias fueron de 2,91 por ciento. Las mayores alzas fueron las del grupo bancario Gentera, con 26,1 por ciento.



Por su parte, en Argentina, la bolsa de Buenos Aires obtuvo ganancias por 2,39 por ciento. Allí, se destacaron las acciones de la petrolera YPF, cuyo precio se incrementó en 8,03 por ciento.

El petróleo y el oro, en direcciones encontradas

Tras el anuncio de los resultados eficaces de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y BioNTech, se dispararon los precios del petróleo, pero los del oro bajaron.



El precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero terminó el lunes en el mercado de futuros de Londres en 42,36 dólares, un 7,43 por ciento más que al finalizar la sesión anterior.



Entre tanto, en Nueva York el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 8,48 por ciento, hasta 40,29 dólares el barril.



Pero no todas las materias primas ganaron. Bajó el precio del oro, el activo refugio por excelencia, cuando hay crisis y nerviosismo.



La onza de oro bajó 4,4 por ciento tras la noticia sobre la posible vacuna, según datos del mercado. La onza de oro cayó a 1.865,8 dólares, equivalente a 86 dólares menos que al cierre del pasado viernes.



La cotización del oro, que había terminado el viernes en 1.951,35 dólares, osciló en la sesión de ayer entre el máximo de 1.965,28 dólares, marcado dos horas y media antes de que abrieran las bolsas europeas, lo que implicaba una revalorización del 0,71 por ciento, y el mínimo de 1.851,32 dólares (es decir, una caída del 5,13 por ciento sobre la anterior sesión), marcado al cierre de la jornada bursátil en el Viejo Continente.



Los metales preciosos como el oro se consideran una inversión refugio en tiempos de volatilidad de los mercados y su valor suele ir en sentido inverso al de las acciones, que subieron con fuerza este lunes.

