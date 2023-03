Una buena reforma pensional pasa por lograr cuatro objetivos: más adultos mayores con ingreso en su vejez (cobertura); recursos públicos para los más vulnerables (equidad); un sistema viable para los actuales y futuros adultos mayores (sostenibilidad) y por último, un monto de pensión que les permita suplir sus necesidades (adecuación).

Sin embargo, estudiar el efecto de una reforma en cada una de esas variables puede ser complejo, y en la gran mayoría de casos las propuestas que hay sobre la mesa generan choques entre estos objetivos. De ahí, que lo ideal para evaluar una reforma pensional sea medir su efecto sobre el ahorro pensional como porcentaje del PIB, pues a más alta esta variable, más factible un impacto positivo en los cuatro objetivos a la vez, y con total certeza con menos ahorro la posibilidad de tener un buen sistema se reduce dramáticamente.



Al analizar el contexto internacional vemos una tendencia de reformas pensionales que incrementan ahorro, es el caso en países latinoamericanos con gobiernos de izquierda como México, con López Obrador, donde aportes a cuentas individuales pasarán de 6,5% a 15,5%, e incluso en la propuesta actual en Chile, aunque con problemas de diseño, también va en esa dirección al aumentar ahorro individual en cerca de 6 puntos porcentuales. Cifras de la OCDE destacan a Dinamarca que pasó de tener en 2001 cerca de 100%, a más de 230% de ahorro pensional como porcentaje del PIB. Similar ocurre con Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, e incluso Colombia que en la misma línea, pasó de casi 5% del PIB en 2001, a cerca de 40% del PIB (2021).



Ahora bien, el ahorro pensional no solo es clave para lograr los mencionados objetivos.



Para un país emergente es la base para que empresas, gobierno y hogares puedan financiarse a largo plazo. Este no es un punto menor, y en ningún caso debe quedar por fuera del análisis de una reforma. El ahorro obligatorio con visión de largo plazo ha permitido que el gobierno nacional pueda financiar sus programas a 10, 20, 30 años, y que haya una amplia matriz de inversionistas (sin fondos de pensiones es casi imposible esperar gran apetito por bonos del gobierno por parte de los inversores, y sobre todo a plazos largos). Asimismo, este ahorro ha propiciado la expansión de grandes empresas como Ecopetrol e ISA, y muy importante: ciudadanos del común hemos podido acceder a vivienda con hipotecas de largo plazo, a buenas tasas de interés.



Destruir ahorro pensional, o destinarle menos recursos para convertirlo en gasto público corriente sería, como se dice coloquialmente, un tiro al pie. El primer afectado, el mismo gobierno al tener que pagar mayores intereses, y financiarse a menores plazos, ¡una bomba de tiempo! Igualmente se afectarían las empresas al no poder acceder a financiación de plazos relativamente largos para grandes inversiones.

Al final del día, el acceso a financiamiento sería un privilegio solo para una pequeña élite, dejando al margen a la mayoría sin tener la posibilidad de mejorar sus condiciones y calidad de vida.

Jorge Llano

vicepresidente de Desarrollo de Mercados de AMV.

El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia