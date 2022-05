Uno de los eventos que no está en la agenda oficial del Foro Económico Mundial, pero que refleja como bajo un mismo techo se pueden reunir durante un par de horas líderes políticos y de negocios, pensadores y representantes de la sociedad civil, es el almuerzo que tradicionalmente ofrece Lally Graham Weymouth del diario estadounidense The Washington Post. Preparado durante meses, el correspondiente a 2022 tuvo lugar, como siempre, en uno de los salones del elegante hotel Seehof de Davos.



Bajo un estricto control de seguridad, al filo del mediodía fueron llegando los invitados. Claramente el interés no era la comida, cuyo menú era ensalada de tomate y queso mozzarella, seguida por medallones de salmón con salsa de azafrán, acompañados de vegetales al vapor.

El atractivo tampoco era el vino blanco, un Maienfelder Riesling-Silvaner de la región helvética de Lampert. De lo que se trataba era de ver y ser vistos, de establecer contactos o saludar a uno que otro conocido.



Puede leer: Huevos: ¿cómo se repone producción local tras bloqueos que casi la acaban?



La lista de invitados incluía a la reina Máxima de Holanda, el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore o el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, para solo mencionar algunos. Tras unos minutos iniciales, Weymouth tomó el micrófono y empezó a rotarlo entre varios de los presentes para que hicieran comentarios o contestaran preguntas específicas.



El primero en tomar la palabra fue el gobernador de Maryland y precandidato presidencial por el partido republicano, Larry Hogan, seguido por John Kerry, quien perdió las elecciones con George W. Bush en 2004 y ahora es el enviado especial de Joe Biden para asuntos climáticos.



A continuación, intervinieron el canciller de Ucrania, Dmitro Kuleba, y el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, excampeón de peso pesado en el boxeo, quien nunca pasa desapercibido con sus 201 centímetros de estatura.



Los aplausos a los representantes de la nación atacada por Rusia sonaron con fuerza y el mensaje de solidaridad fue reiterado por el presidente de Israel, Isaac Herzog. Un ligero cambio de tono lo dio Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo al mencionar la economía, pero los presidentes de Letonia y Estonia, Egils Levits y Alar Karis, volvieron al asunto.



Lea además: ¿Cuántos subsidios de vivienda se han entregado en cuatro años?



Paul Kagame, el presidente de Ruanda, tomó la voz de los países emergentes y recordó la emergencia que representa el alza en los precios de los alimentos en continentes como África. Paulo Guedes, ministro de Hacienda de Brasil, subrayó que su país está desarrollando una agenda verde, en contra de lo que muchos piensan.



Finalmente, el presidente del Bank of America, el estadounidense Brian Moynihan, expresó su voluntad de que el mundo pueda salir bien de la encrucijada actual y que el próximo enero, cuando la cita anual volverá a tener lugar en medio del invierno el panorama sea mejor. Una vez concluyó, las mesas se desocuparon y todos los presentes salieron al siguiente compromiso. El trío de sorbetes, con frutas frescas y galletas -que era el postre- se quedó servido.

También puede leer:::

¡Trabajo sí hay! Adecco tiene más de 6.000 vacantes disponibles

Nubank lanza ofertas laborales para 'pilos' en tecnología

RICARDO ÁVILA