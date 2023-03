El principal banco suizo, UBS, acordó la compra de Credit Suisse por más de 2.000 millones de dólares se acuerdo con reportes del Financial Times. UBS inicialmente estaba dispuesto a comprar a su rival, Credit Suisse, pero a una fracción de su valor bursátil del viernes, para evitar una contagiosa ola de pánico en los mercados el lunes.

Credit Suisse es uno de los 30 mayores bancos del mundo y su espectacular derrumbe bursátil esta semana generó nerviosismo en el mundo financiero, sensibilizado después del colapso de entidades en Estados Unidos.



Según el diario Financial Times, que fue el primer medio en reportar una posible compra de Credit Suisse por UBS, este último estaría dispuesto a pagar sólamente 1.000 millones de dólares (930 millones de euros), una fracción de la valoración bursátil que tenía el banco al cierre de los mercados el viernes.



Esta transacción está siendo analizada desde la mañana por el gobierno federal en la capital suiza Berna, tras otras reuniones de emergencia el jueves y el sábado.



Según el tabloide Blick, el destino de Credit Suisse quedará sellado en una reunión extraordinaria entre gobierno y de los directivos de las dos entidades en Berna. Una fusión de este tipo es un asunto complejo que habitualmente tomaría meses en ejecutarse, pero ante la presión de las autoridades, UBS deberá cerrar el trato en unos pocos días.

Presiones

Las autoridades suizas consideran que no queda más remedio que empujar a UBS a superar las reticencias, ante la presión de los principales socios económicos y financieros de Suiza, que temen por la estabilidad de sus propias plazas financieras, según Blick.



Las normas de la banca suiza establecen que UBS debería consultar a sus accionistas durante un periodo de seis semanas, pero para esta operación podrían aplicarse medidas de emergencia, según el diario económico Financial Times, que cita fuentes que pidieron permanecer en el anonimato.



El mercado suizo abre el lunes a las 08H00 GMT y se espera encontrar una solución para entonces, ya que Credit Suisse es percibido como un eslabón débil del sistema.



El banco registró el miércoles una caída récord y su valor bursátil se desplomó a 7.000 millones de francos suizos, unos 7.580 millones de dólares, que es una suma casi nimia para una entidad considerada de una importancia sistémica, por lo que su quiebra debe ser evitada.



Según Financial Times y Blick, los clientes del banco retiraron 10.000 millones de francos suizos en depósitos en una jornada al final de la semana pasada, un indicio tangible de la desconfianza hacia la institución. Estas negociaciones se producen después de una semana negra en bolsa en la que el banco central helvético tuvo que intervenir y prestó a Credit Suisse 53.700 millones de dólares para darle un balón de oxígeno e intentar aplacar el nerviosismo de los inversores, sin éxito.

UBS Foto: EFE

Garantías Públicas

Según la agencia Bloomberg, UBS exige que las autoridades públicas paguen los costos legales y las potenciales pérdidas que pueden ascender a miles de millones de francos suizos.

La negociación estuvo central el sábado en torno a las actividades de la banca de inversión, según la agencia financiera, y una de las hipótesis para salir de la crisis es que la compra sea parcial y deje fuera a esta división.



A finales de octubre, Credit Suisse presentó un enorme plan de reestructuración que contemplaba la supresión de 9.000 empleos hasta 2025, lo que supone un 17% de sus efectivos.



La entidad, con una plantilla de 52.000 personas a finales de octubre, quería centrarse en actividades más estables y transformar radicalmente su banca de negocios. Por su parte, el sindicato de empleados de los bancos suizos "exigió" el domingo que sus delegados participen en la negociación, teniendo en cuenta las "enormes" consecuencias de la operación en la plantilla.

