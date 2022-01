Una nueva plataforma bancaria acaba de aterrizar en Colombia. Se trata de Ualá, un neobanco de origen argentino que, además, tiene presencia en México. Pierpaolo Barbieri, presidente de la organización, dijo que es una alternativa digital dirigida a todo público, que ofrecerá a las personas un ecosistema que incluye la posibilidad de realizar pagos, adquirir seguros, obtener un crédito, realizar una inversión y hasta hacer cobros. No obstante, el primer paso en esa dirección lo dieron el pasado 27 de enero, con el lanzamiento de la cuenta gratuita, a través de la cual comenzarán a ganar mercado en el país.



“Vamos a ser una alternativa ciento por ciento digital, accesible e inclusiva para que todos los colombianos de cualquier edad y en todas las regiones del país tengan acceso a servicios financieros, fáciles, transparentes y gratuitos, que permitan, además, reducir ese 87 por ciento del uso de efectivo que hay en Colombia”, dijo el fundador de la entidad.



Ualá inicia operaciones en Colombia bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera, que le otorgó en octubre del 2021 una licencia bancaria para competir en el mercado financiero colombiano.



Pierpaolo Barbieri, fundador y presidente del neobanco Ualá, que anunció su aterrizaje en el mercado financiero colombiano.

Es la estrategia con la que el neobanco Ualá llegó a Colombia este jueves, donde espera tener, por lo menos en su primer año de operaciones, entre 350.000 y 500.000 clientes, repitiendo los resultados obtenidos en Argentina y México, países donde ya está desde hace varios años, según lo proyecta Barbieri, fundador y presidente.



“Los productos son ciento por ciento gratuitos”, precisó el directivo, quien recalcó que la apertura de sus cuentas no tienen ningún costo ni cuotas de administración, y tampoco se les cobra a las personas por las transferencias de recursos. Esto lo permite el hecho de ser una entidad digital en su totalidad.

Proyecciones

“Es un gran orgullo para Ualá lanzar hoy para toda Colombia, un mercado con el que soñamos desde nuestro lanzamiento. Porque queremos traer las finanzas al siglo XXI. Venimos a invertir en el talento local para revolucionar el mercado, con un ecosistema financiero que sea más abierto, más digital, y radicalmente más inclusivo”, aseguró Barbieri.



También mencionó, no obstante, que los retiros de dinero a través de la red de cajeros del país no tendrán costo en las dos primeras operaciones por mes, pero luego se aplicará la tarifa que los bancos les apliquen a ellos.



“Asumiremos esas dos primeras operaciones y, a partir de la tercera, aplicaríamos lo que cobre la entidad”, explicó el directivo.



Para obtener los beneficios de Ualá es necesario que la persona tenga un teléfono inteligente, como requisito fundamental, lo que le permitirá acceder a todos los servicios y productos de esta nueva entidad financiera digital.



La aplicación ya está disponible para que las personas la puedan descargar gratis en sus celulares.



Con la apertura de la cuenta, el cliente tiene acceso, además, a una tarjeta débito (en alianza con Mastercard) recargable, que permite su uso tanto en Colombia como en el exterior, con la ventaja de lograr el mejor tipo de cambio en las compras internacionales.



“Esta es una tarjeta que tiene tecnología 'contactless' y chip, y las personas las recibirán en un término de entre tres y cinco días una vez se haga parte de Ualá, proceso que solo le demandará unos tres minutos”, explicó el fundador de la entidad digital.



La recarga y las operaciones se pueden hacer en los 7.000 puntos Baloto, pero además se puede utilizar toda la red de cajeros, pues están conectados con ACH.



Barbieri mencionó que harán una inversión inicial de 80 millones de dólares en su estrategia de crecimiento, lo cual implicará el aumento de su actual nómina de 35 colaboradores hasta alcanzar unas 80 personas, por lo que ya iniciaron los procesos de contratación de personal.



La meta de las directivas, y es hacia donde apuntan esas inversiones, es convertir Ualá en un ecosistema que incluya pagos, adquirir seguros, obtener créditos, efectuar inversiones y hacer cobros.



Ualá llega a competir con otros neobancos que ya operan en el país, como Nequi, Daviplata y Lulobank, y si bien están dirigidos a todos los mercados, Barbieri señaló que el público joven es uno de los principales focos que tendrá la entidad en Colombia.



Dijo, además, que esta es una plataforma que ofrece gran facilidad operativa y transaccional, pues el propósito es llegar a esas personas que en la actualidad no están bancarizadas, que una vez vinculadas, tienen un aula de educación financiera, idea que será exportada a Argentina y México.



La compañía surgió en octubre de 2017 y, en agosto de 2021, consiguió 350 millones de dólares en una ronda de inversión Serie D liderada por SoftBank Latin America Fund y Tencent.



"Es una de las empresas con mayor crecimiento en América Latina, posicionándose como uno de los 10 Challenger Banks más valiosos del mundo , con una valoración de 2.450 millones de dólares, lo que la llevó a merecer el título de unicornio", indicaron sus directivas.



