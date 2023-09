Colombia se convierte en el primer país de las Américas que alberga, a partir de hoy y hasta el próximo 6 de septiembre, la Cumbre Mundial de Bancos de Desarrollo (FICS 2023) que este año llega a su cuarta edición.



Este encuentro mundial, que tiene entre sus organizadores a Bancóldex, y cuenta con el apoyo de varios organismos multilaterales, busca fortalecer la colaboración de la red mundial de Bancos Públicos de desarrollo, para fomentar las finanzas sostenibles, promover el desarrollo sostenible y alinear los flujos financieros para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París.



Precisamente, EL TIEMPO conversó con Werner Hoye, presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), una de las organizaciones multilaterales más grandes del mundo que respalda este encuentro y quien se encuentra participando en la cumbre.



¿Qué llevó al BEI a decidir tener una oficina en Colombia?



El BEI es el brazo inversor de la Unión Europea (UE) y también fuera de esta, desde hace más de 60 años. La filosofía de BEI Global, nuestra rama especializada en la financiación del desarrollo, es dar más visibilidad y atención a esta labor y estamos intentando hacer exactamente eso. Parte de esta estrategia consiste en aumentar nuestra presencia en todo el mundo, y hemos empezado por Colombia para América Latina.

¿Cuánto tiempo les tomó hacer realidad esta iniciativa?



Werner Hoye, presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Foto: BEI

Abrimos la oficina en 2017 y establecimos una excelente cooperación con el Gobierno colombiano, pero nuestra historia no empieza ahí, llevamos muy activos un par de décadas y personalmente tengo una larga historia de cooperación con América Latina desde mi época en el Gobierno alemán y en otros cargos. En la práctica, nuestra oficina nos ha ayudado a aumentar nuestra actividad y nuestro impacto. En 2022, invertimos la cifra récord de 1.600 millones de euros en la región y el 75 por ciento de estos recursos se destinaron a inversiones en acción por el clima.



¿Cuál es el propósito de esta estrategia?

Esperamos aumentar aún más nuestro impacto en el desarrollo. Fuimos el primer banco multilateral de desarrollo en dejar de financiar combustibles fósiles y alinear todas nuestras actividades con el Acuerdo de París. Seguimos muy comprometidos con la agenda climática en todo lo que hacemos, pero tampoco olvidamos las otras dimensiones del desarrollo sostenible: salud, educación, infraestructuras clave, género y desarrollo del sector privado. Un aspecto importante aquí es que las necesidades de inversión son enormes, por lo que necesitamos atraer y movilizar el capital privado, para que pueda tener un impacto en el desarrollo. Tenemos que catalizar el sector privado.

¿Cómo ve el plan de transición energética de Colombia, cree que es factible hacerlo en el plazo previsto?

Europa puede aprender mucho de lo que está ocurriendo en América Latina: ustedes tienen uno de los balances energéticos más limpios del mundo, con casi la mitad de la electricidad procedente de fuentes verdes, gracias a un gigantesco potencial de renovables y a inversiones que están aprovechando este potencial. Una cosa que creo que Europa y Colombia tienen en común es ver la transición energética y la acción por el clima como la gran oportunidad de desarrollo de nuestro tiempo.



Estamos dispuestos a apoyar a Colombia en este empeño: durante la COP27 firmamos con el Ministerio de Minas y Energía un compromiso para apoyar a Colombia en su transición energética. Creemos que Colombia tiene un enorme potencial de energías renovables por explotar, desde la eólica marina hasta el hidrógeno verde. Estos son los proyectos en los que el BEI tiene un amplio know-how y puede contribuir a hacer realidad.

Se vienen grandes retos e innovación con la implementación y puesta en marcha de proyectos de eólica 'offshore'. Foto: iStock.

¿Cómo se lleva a cabo este proceso en los países de la Comunidad Europea?

Es un trabajo en curso, que se aceleró con la guerra de Rusia contra Ucrania. En el BEI llevamos décadas financiando proyectos de energías renovables, como la eólica marina, incluso cuando el argumento comercial no estaba tan claro. Del mismo modo, hoy Europa debe seguir invirtiendo en nuevas tecnologías para acelerar la transición energética.



Una de las grandes cuestiones que nos aguardan es cómo garantizar que nuestra base industrial sea a la vez dinámica y neutra desde el punto de vista climático. Esto requiere grandes cantidades de hidrógeno verde, mejores interconexiones y un salto cuántico en el almacenamiento de energía. Tenemos lagunas. La cooperación con América Latina puede ser una gran parte de la solución. Y el BEI puede ser un puente de inversión entre las dos regiones, también a través de nuestra cooperación con sus bancos públicos y regionales.

¿Cómo puede el BEI apoyar al país y a otras naciones de la región en iniciativas similares de lucha contra el cambio climático?

No podemos hablar del cambio climático sólo con visiones catastrofistas, es también una gran oportunidad de inversión. No podemos convencer a los escépticos del cambio climático si no hacemos más atractiva la inversión en acción climática. Por eso tenemos una agenda climática muy ambiciosa con el objetivo de movilizar 1 billón de euros de inversión en acción climática para finales de la década. Estamos colaborando con los sectores público y privado para conseguirlo.



En Colombia nos centramos en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, en las infraestructuras (agua, educación, transporte) y en el desarrollo del sector privado. En la región, por mencionar solo algunos proyectos, estamos trabajando en el hidrógeno verde con Chile, en el interconector Perú-Ecuador y en un programa destinado a apoyar las inversiones verdes a pequeña escala en el Caribe.

¿Ese apoyo se presta de forma directa o a través de otras organizaciones multilaterales de la región?

Nunca trabajamos aisladamente. Coinvertimos sistemáticamente con otros, y también apoyamos a otras instituciones que están especializadas o pueden complementar lo que hacemos. Permítanme decir que me siento muy feliz de trabajar con grandes socios como la CAF, el BID, Fonplata, el BDC, el BCIE y muchos bancos nacionales de fomento y desarrollo. Es fantástico ver a tantos socios en Cartagena y discutir cómo podemos trabajar más y mejor juntos.

¿Cuál es el mensaje que trae el BEI a esta Cumbre, teniendo en cuenta los desafíos que impone la desaceleración económica mundial?

Todavía no estamos en camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, no sin una acción urgente y concertada. No nos faltan retos, y los bancos públicos no son la bala de plata, sino parte de la solución: porque no tenemos ánimo de lucro ni cortoplacismo, y nuestra implicación también puede animar al capital privado a dirigirse a estas cuestiones más urgentes.

Usted se reunirá de nuevo con el presidente Petro, esta vez en Colombia. En la COP27 firmaron una declaración de intenciones para impulsar el proceso de transición energética, ¿cuál es el objetivo de este nuevo encuentro?

El objetivo de mi reunión con el Presidente Petro es reafirmar el compromiso del BEI firmado durante la COP27 y revisar posibles áreas de colaboración para apoyar la transición energética de Colombia. Además, compartiré con el Presidente Petro, la importante cartera de proyectos de infraestructura en los que estamos trabajando actualmente, y estaré muy interesado en escuchar los últimos logros del Gobierno en su justa transición energética.