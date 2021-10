Tesla superó un valor comercial de US$ 1 billón en el mercado

La empresa de vehículos eléctricos Tesla alcanzó un valor comercial de US$ 1 billón luego de que la firma de alquiler de carros Hertz adquirió 100 mil unidades.



Solo compañías como Apple, Amazon y Microsoft han alcanzado esa capitalización. Las acciones de Tesla llegaron a US$ 1.024, un nuevo récord, tras subir un 12,66 por ciento en una sesión.



Con este hito, la empresa es ahora la segunda más rápida en alcanzar esta marca, después de 11 años de su puesta en escena en junio de 2010.



Las acciones de esta compañía han estado en su mejor momento durante los últimos cinco meses, aumentado más del 80 por ciento desde la mitad de mayo de este año.



Por otro lado, su vehículo Tesla Model se convirtió en el más vendido en Europa, superando al Renault Clio y Dacia Sandero. Según el informe publicado por Jato Dynamics, la empresa vendió 24.600 vehículos.



El impulso de esta compañía aumentó la fortuna de su mayor accionista, Elon Musk, que aumentó US$ 29 mil millones, quedando en US$ 281 mil millones de dólares.



El crecimiento de Tesla podría aumentar gracias al impulso hacia la electrificación de los medios de transporte, que se ha intensificado gracias a los compromisos de los gobiernos frente a la crisis del cambio climático. Países de todo el mundo han incentivado a empresas para que cambien sus flotas por vehículos eléctricos.



“La perspectiva para la adopción de vehículos eléctricos se está volviendo mucho más brillante, debido a una combinación de más infraestructura de carga que se está construyendo”, señaló Bloomberg New Energy Finance. También resaltó que las ventas de estos vehículos llegarán a 14 millones en 2025, 22 por ciento más que las registradas en 2020.



