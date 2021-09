Colombia subastó por primera vez TES verdes por $ 750.000 millones

El Ministerio de Hacienda realizó la primera emisión de Títulos de Tesorería (TES) verdes en la historia del país por un valor de 750.000 millones de pesos.



Estos son títulos de deuda pública cuyos recursos se destinarán para financiar proyectos sostenibles. Están denominados en pesos, su vencimiento es a 2031 y la tasa de corte de la subasta fue de 7,556 por ciento.



“La operación es importante porque nos permite acelerar el cumplimiento de las metas ambientales que delineamos en el Plan de Desarrollo y también los compromisos internacionales que tenemos, por ejemplo, de reducción de emisiones de carbono en un 51 por ciento en el 2030”, manifestó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



De igual forma, resaltó que esta transacción apoya la financiación de inversiones en proyectos que tienen que ver un 40 por ciento con la gestión del agua, un 27 por ciento con la transición del transporte hacia un sistema más limpio y sostenible, un 16 por ciento con la protección de la diversidad y un 14 por ciento con la transición a energías no convencionales y renovables.



Hay que recordar que según el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2022 se tiene previsto colocar un total de 2 billones de pesos a través de estos TES verdes.



El director de Crédito Público, César Arias, expresó que una de las ventajas de los bonos verdes es que contribuyen a bajar los costos de financiamiento de la Nación.



“Hoy hemos visto como nuestro bono gemelo TES Verde 2031, que subastamos ha logrado colocarse a una tasa de interés más baja siete puntos básicos con relación a la tasa de interés del mercado secundario”, precisó.



Además, dijo que son bonos que tienen mayor estabilidad y que con ellos se diversifica la base de inversionistas, ya que no solo han invertido colombianos y extranjeros con posiciones en Colombia, sino que se recibió a inversionistas que no habían participado en el mercado colombiano. “Se trata así de un nuevo inversionista que ayuda a fondear las necesidades del país y al logro de nuestros compromisos con el medio ambiente”, dijo.



En la operación, se recibieron ofertas de compra por 2,3 billones de pesos, 4,61 veces el monto convocado inicialmente, lo que representa el Bid to Cover (ofertas recibidas con relación al monto convocado) más alto en lo corrido de 2021.



La demanda permitió activar cláusulas de sobre adjudicación del 50 por ciento, 250.000 millones de pesos adicionales al monto inicialmente subastado de 500.000 millones de pesos.

