Hoy, última oportunidad para bajar tasas de interés en 2023: ¿qué dicen los analistas?

Hay expectativa en el mercado ante la última oportunidad del 2023 para que la junta directiva del Banco de la República comience a bajar su tasa de interés, un llamado al que se ha unido el Gobierno Nacional y los empresarios.



Desde mayo de este año ha permanecido en 13,25 por ciento, luego de un ciclo de alzas constantes que comenzó en septiembre de 2021, pues a raíz de la pandemia del covid-19 se bajó hasta 1,25 por ciento para darle un impulso a la economía colombiana.



En estos momentos en los que la economía nuevamente está pasando por un mal momento y viene registrando crecimientos negativos -en octubre decreció 0,41 por ciento- se ha planteado en varias oportunidades la necesidad de bajar las tasas de interés.



Uno de estos llamados lo ha hecho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aseguró que hay un riesgo de que la economía se paralice si la junta del Banco de la República no baja su tasa de interés por seguir controlando la inflación.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que no existe ningún motivo para mantener la tasa de interés en 13,25 por ciento, pues la inflación ha venido disminuyendo y en noviembre llegó a 10,15 por ciento. "El balance es que vencimos a la inflación, y si la vencimos ¿por qué no baja la tasa de interés?", cuestionó hace unos días.



Pero estos llamados no solo llegan desde el Gobierno Nacional, los empresarios y banqueros también se han unido a este pedido. Dicen que comenzar a bajar la tasa de interés le facilitará a la industria dinamizar sus procesos productivos, contribuir a la creación de empleo e iniciar un rápido abaratamiento del crédito.



Una encuesta de expectativas de Citi también deja en evidencia que la mayoría de los analistas del mercado está esperando que la junta directiva del Banco de la República comience una senda de reducciones en la reunión de este martes.



De los 25 analistas consultados, nueve creen que no habrá ningún ajuste y se mantendrá en 13,25 por ciento, pero 16 están esperando una reducción.

Entre los que esperan una disminución, nueve creen que será de 25 puntos básicos para ubicarla en 13 por ciento; seis personas son más optimistas y estima una reducción de 50 puntos básicos, mientras que el BBVA espera que baje 75 puntos básicos y quede en 12,50 por ciento.



Entre tanto, la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo indica que para los meses de diciembre y marzo los analistas esperan que la tasa de interés se ubique en 13 y 12,25 por ciento, respectivamente. También anticipan que la tasa se ubicaría en 8 por ciento en diciembre del próximo año.