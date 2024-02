Rebajas de tasas de interés del Emisor se empiezan a sentir en nuevos créditos

En medio de la desaceleración de la economía y de una inflación ya controlada que lleva cayendo desde abril, el Banco de la República empezó en diciembre a reducir la tasa de interés de política monetaria. Con la de esta semana, ya van dos rebajas de 25 puntos básicos cada una hasta el nivel de 12,75 por ciento y los analistas esperan que continúen en los próximos meses.



El objetivo del Emisor es volver a estimular el consumo de los hogares y la inversión de las empresas para poder reactivar la economía, la cual habría crecido apenas un 1 por ciento en el 2023, según sus propias estimaciones, y solo se expandiría 0,8 por ciento en este 2024.



La idea es que estas rebajas de tasas se vayan trasladando poco a poco a las entidades financieras para que estas ofrezcan nuevos créditos más baratos. Con ello, a las personas les sale mejor endeudarse y, por ende, se pueden ver más tentadas a volver a gastar. Al contrario, a los ahorradores les empiezan a pagar menos rendimientos por sus productos, tales como los certificados de depósito a término o más conocidos como CDT, que tuvieron tan buena acogida estos últimos años.



Traslado de tasas



Aunque por lo general el traslado de las tasas se suele demorar entre seis meses y un año, en función de las distintas modalidades, en esta ocasión ya se están sintiendo en algunos créditos, según explicó el vicepresidente técnico de Asobancaria, Alejandro Vera.

Por ejemplo, dijo que las tasas de las tarjetas de crédito ya han bajado 258 puntos básicos desde el inicio del ciclo de rebaja de tasas que comenzó a mediados de diciembre. Entre tanto, las de los créditos comerciales lo han hecho en 127 puntos; los de vivienda, en 42; y los de consumo, en 20 puntos, mientras que el banco central ha bajado 50 puntos.



“Es importante resaltar el compromiso del sector por la recuperación económica y el alivio de la carga financiera de hogares y empresas, pues las reducciones empezaron en realidad desde marzo del 2023, nueve meses antes de la primera decisión del Emisor. Durante ese periodo, las tasas de interés de tarjetas de crédito, créditos de consumo y microcrédito presentaron reducciones en 646, 335 y 317 puntos básicos, respectivamente”, argumentó.



Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, también dice que ya se empiezan a ver los recortes en las tasas en materia de cartera de consumo, comercial y de vivienda no VIS. “Un poco más de la mitad del movimiento ya se ha transmitido y en febrero seguiría dándose ese proceso de ajuste en la medida en que los ritmos de colocación de cartera se han mostrado bastante débiles al mismo tiempo que la actividad colombiana se ha venido ajustando a la baja”, explicó la experta, quien resaltó que el nivel de 12,75 por ciento de los tipos que mantiene el Emisor siguen siendo todavía altos.



Préstamos preaprobados Foto: iStock

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, explicó que los hogares tendrán la oportunidad de dedicar la mayor parte de sus ingresos a poder atender sus necesidades, al tiempo que podrán tomar con mayor holgura créditos hipotecarios y educativos, entre otros. “Van a dedicar menos proporción de sus recursos a pagar deudas y tarjetas de crédito. Además, las empresas van a poder utilizar más para actividades operativas, comprar inventarios o invertir”, opinó.



Pese a las bajadas, Wilson Tovar, gerente de Investigaciones de la comisionista Acciones y Valores, advierte que realmente no están siendo tan veloces debido a la situación especial que atravesó el mercado financiero el año pasado con la implementación de las exigencias de Cfen para entrar a los estándares de Basilea IV y que elevaron mucho más las tasas el año pasado.



“La tasa del crédito de consumo estaba en promedio hace un año en 17 por ciento, pero a mediados del 2023 llegó a 29 por ciento, y hoy está en 25. Si bien han caído, la bajada es pequeña si lo comparamos. La demanda de crédito no está siendo la más grande y los bancos no tienen la urgencia de hacerlo de una manera agresiva”, manifestó.



Por el lado de los ahorradores, José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, afirmó que los recortes de tasas tienen un efecto adverso sobre los incentivos del ahorro en la medida en que los CDT, entre otros activos, pueden tener una reducción de su rentabilidad y eso obliga a los inversionistas a tener que buscar estrategias para mitigar la rentabilidad sobre sus portafolios.

¿Rebajas hasta cuándo?



En su última reunión, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, aseguró que monitorearán los riesgos asociados a la senda descendente de la inflación para poder ir bajando las tasas. Uno de ellos es el aumento del salario mínimo que estuvo por encima de lo previsto (+12,07 por ciento hasta 1,3 millones de pesos). Otro es monitorear el impacto que pueda tener el fenómeno de El Niño sobre los alimentos y la energía. “Una reducción más acelerada podría conducir a una situación en la que el proceso tenga que frenarse o eventualmente revertirse”, apuntó.



Entre tanto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que esta segunda rebaja consecutiva abre el camino para poder llegar a terminar el año en una tasa de intervención de 8 por ciento. “Eso significa que en las próximas juntas tendrán que hacerse modificaciones de mayor alcance. Las tasas comenzaron a bajar, lo que se tiene que reflejar en la colocación de los créditos de la banca comercial. Reducirlas es importante para la recuperación del crecimiento”, sostuvo.



En general, los analistas del mercado esperan que la junta continúe con su ciclo de rebaja de tasas en los próximos meses. Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, afirmó que en la próxima reunión de la junta que se llevará a cabo a finales de marzo se está esperando una reducción de 100 puntos básicos, es decir, que la tasa pase de 12,75 por ciento a 11,75 por ciento.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República Foto: El Tiempo / cortesía

¿Renegociar créditos?

Ante la rebaja de los tipos de interés, las personas que ya tienen créditos firmados con anterioridad a tasas más altas se preguntarán si este es un buen momento o no para renegociarlos y así obtener condiciones más favorables.



Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, aseguró que los que tienen actualmente deudas deben evaluar si les conviene continuar con las condiciones actuales o cambiarlas para poder ahorrar algún dinero.



“Si hay personas que tomaron deudas hace algún tiempo a tasas muy altas, creo que es buen momento para que se acerquen a las instituciones financieras y pregunten si es posible acceder a cambios a su favor para aprovechar las tasas. Por ejemplo, pasarse de un crédito de tasa fija a otro que tenga una variable, puesto que esta se ajustará a las condiciones del mercado. Lo que hay que tener en cuenta es que no necesariamente refinanciar una obligación es lo más conveniente, salvo si esto nos ayuda a ahorrar en intereses”, explicó el profesor.



Y es que si bien las personas que tienen créditos atados al Indicador Bancario de Referencia (IBR), a las tasas de referencia DTF o a la inflación ya podrían estar observando reducciones, para las que tienen créditos a tasas fijas una alternativa es realizar una compra de cartera con otra entidad que les ofrezca mejores condiciones. Esta figura permite a los deudores pasar todas sus obligaciones en un solo banco, a una mejor tasa y con un nuevo plazo de financiación para mejorar su flujo de caja.



En el caso de las tarjetas de crédito, el vicepresidente de Asobarcaría explicó que es posible que las personas ya estén observando reducciones por cuenta de la disminución que ha tenido la tasa de usura, que es el límite legal que tienen todas las tasas de interés en el país.



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Subeditora de Economía y Negocios

