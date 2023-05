El banco central de Estados unidos, Reserva Federal (FED) anunció este miércoles su décima alza consecutiva de las tasas de interés, de un 0,25 por ciento, para enfrentar la inflación y pese al debilitamiento económico y la reciente crisis bancaria. El principal tipo de interés se sitúa ahora en una horquilla del 5 al 5,25 por ciento, la más alta desde 2006, tras una decisión unánime. Los responsables de la Fed afirman que observarán los efectos de las sucesivas decisiones para decidir si endurecen más la política monetaria a fin de llevar la inflación a la meta de 2 por ciento.



Lea también: ¿Qué efectos puede tener el aumento del precio de la gasolina en la inflación?)

En el comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, en inglés) no aclaró si esta podría ser la última subida antes de hacer una pausa por la inestabilidad del sistema bancario.



"Al evaluar la postura apropiada de la política monetaria, el comité continuará monitoreando las implicaciones de la información entrante para el panorama económico", afirmó el comunicado.



Así, el FOMC tendrá en cuenta "el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los rezagos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y los factores económicos y financieros".



(Le puede interesar, además: Precio del petróleo sigue bajando en medio de preocupaciones de la demanda China)



La Fed está "preparada" para ajustar la postura de la política monetaria "según corresponda" si "surgen riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos" de llevar la inflación al 2 por ciento, añade el comunicado.



En el comunicado el regulador hizo una breve referencia a la situación bancaria y aseguró que "el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente".



Explicó que, tras las diez subidas consecutivas de los tipos desde marzo de 2022, la actividad económica se expandió "a un ritmo moderado en el primer trimestre". La creación de puestos de trabajo "ha sido sólida en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido baja", mientras que "la inflación sigue elevada", precisó.



El presidente de la Fed, Jerome Powell, en su anterior reunión, en marzo, dijo que los miembros del comité decidieron subir solo un cuarto de punto los tipos, ante la incertidumbre desatada por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank y el rescate del First Republic Bank.



Aunque las causas de la quiebra son extensas, la investigación sobre lo sucedido apunta a que su situación financiera empeoró por la política monetaria del organismo. Los principales responsables económicos del país, Powell incluido, han insistido en las últimas semanas que la situación no desembocará en una crisis financiera, pero los mercados volvieron a tambalearse la semana pasada ante las fuertes caídas bursátiles del banco First Republic.



Nuevamente la crisis logró contenerse después de que el banco estadounidense JPMorgan Chase anunciara la compra de la entidad, pero nada asegura que no lleguen nuevos episodios críticos en el sector bancario.