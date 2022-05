Luego de mantenerlas dos años muy cerca del nivel del cero por ciento para paliar el impacto de la pandemia de covid-19 sobre la economía, el banco central de Estados Unidos (Reserva Federal, Fed) elevó sus tasas de interés en medio punto porcentual, el doble de lo llevado a cabo en marzo, hasta situarla entre el 0,75 y el 1 por ciento, con el objetivo de luchar contra una inflación desbordada, la cual se encuentra hoy en 8,5 por ciento.



(Lea también: Junta del Banco de la República lleva su tasa de intervención al 6 %)

Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo, no obstante, que contempla más subidas de medio punto de los tipos de interés como la anunciada este miércoles, la mayor subida en más de dos décadas, ya que la última vez que el banco central anunció un incremento de medio punto fue en el 2000.



Powell indicó que “incrementos adicionales de 50 puntos básicos deberían estar sobre la mesa” en las próximas reuniones del organismo. Sin embargo, el máximo responsable del banco central apuntó que, por el momento, no están contemplando subidas de 0,75 o de un punto entero.



(Le puede interesar, además: Tasas que remuneran el ahorro han subido más que las de los préstamos)



Pese a que el aumento de tasas anunciado ayer es el más alto desde el 2000, algunos analistas consideran que la Reserva Federal está rezagada con el incremento de sus tasas, más aún con unos niveles tan altos de la inflación, lo que sugiere que “esto se traducirá en un ciclo de tasas de interés externo que va a durar más y en el que las tasas van a tener que subirse hasta niveles más altos”, dijo Munir Jalil, director de investigaciones económicas para la región Andina de BTG Pactual.



Kenneth Rogoff, el execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), va más allá al considerar que la Fed tendrá que aumentar las tasas de interés hasta un 5 por ciento para aliviar la inflación más alta en cuatro décadas justo cuando el mundo enfrenta una “tormenta perfecta” de posibles recesiones en Estados Unidos, la Unión Europea y China.



“Hay mucha incertidumbre. No voy a decir que sé exactamente lo que hay que hacer. Pero está claro que las cosas están fuera de control”, según lo hizo saber el profesor de la Universidad de Harvard en entrevista en Bloomberg Televisión el martes.



Rogoff habló sobre los “riesgos de tener una tormenta perfecta” de recesiones, donde el crecimiento económico europeo se contrae por la guerra de Rusia en Ucrania, el de China hace lo mismo debido a “una política fallida de confinamiento por el covid” y la economía de Estados Unidos porque la Fed “ajusta demasiado rápido”.

Apoyo de Biden

Alberto Bernal, analista económico, no comparte la visión del exfuncionario del FMI, de quien considera tiene una visión muy negativa y no tiene el poder de adivinar el futuro.



“Lo de Rogoff es una opinión, veremos si se cumple o no, pero yo insisto en que si se arregla, por ejemplo, el problema de la gasolina, que dejen de subir de precio los carros usados que también se están encareciendo, con eso se arregla casi el 50 por ciento del problema de la inflación en Estados Unidos”, dice el experto.



Si, tal y como indicó Powell, al anuncio de ayer le siguen otros aumentos similares en los próximos meses, sería factible que la mayor economía del mundo cerrara el 2022 con un tipo de interés cercano al 3 por ciento.



Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos liderado por Joe Biden reiteró su apoyo a la subida de los tipos de interés anunciada por la Fed y afirmó que seguirá trabajando para “abaratar costes para todos los estadounidenses”, respetando por supuesto la independencia de la Reserva Federal, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.



Con este fin, la Administración buscará convencer a los legisladores en Washington de que respalden planes para reducir el precio de medicamentos, sanidad o cuidado infantil, algo por lo que aboga el presidente de forma habitual.



Psaki recordó que Biden ya había mostrado con anterioridad su apoyo al cambio hacia políticas más restrictivas del la Fed, lo que considera “apropiado” para hacer frente a la inflación.



Tanto Munir Jalil como Alberto Bernal coinciden en que el ajuste al alza de las tasas de interés en Estados Unidos no tendrá mayores repercusiones sobre la tasa de cambio en el país.

“El mercado estaba esperando una reacción mucho más fuerte que la anunciada por la Fed, por tanto, a pesar de que subieron 50 básicos, es probable que mañana (hoy) el peso tenga un respiro y se aprecie”, dice Jalil.



Algo en lo que coincide Bernal, quien considera que la moneda local ya había descontado ese movimiento de la Fed.



* Con apoyo de agencias