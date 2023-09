La reducción de las tasas de interés del Banco de la República se hará cuando la junta directiva del Emisor considere que las condiciones de la economía, en materia de costo de vida, sean las adecuadas, antes no, coincidieron algunos analistas y exmiembros de ese cuerpo colegiado, quienes señalaron que no es la primera vez que un llamado conjunto, como el que se hizo ayer por parte de la banca privada, los empresarios y el propio Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, se hace y no será el último.



El elevado nivel en el que aún se mantiene la inflación en Colombia, pese a que en los últimos cuatro meses su tendencia ha sido a la baja, es el principal obstáculo para que la decisión de bajar las tasas de interés esté a la vuelta de la 'esquina', a lo que se suma el hecho de que el Banco de la República es una entidad que goza de independencia y su credibilidad o puede ponerse en juego por las presiones que ejercen las distintas fuerzas de la economía, dicen los consultados.



Coimo se recuerda, el lunes de la presente semana en un pronunciamiento conjuntos Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y quien tiene asiento en la junta del emisor, así como Jonathan Malagón, máximo vocero de la banca privada del país, enviaron un mensaje a la autoridad monetaria para que trace un senda que permita pensar en una reducción de la tasa de interés de referencia en los próximos meses, teniendo en cuenta que la inflación local e internacional tiene mejores previsiones y es momento de impulsar la actividad económica.



"De las presentaciones de los distintos codirectores veo que hay acuerdo en que el rumbo de la tasa de interés va a depender de los resultados de inflación y de las expectativas de los agentes. En mi experiencia de muchos años este tipo de llamados son considerados, pero no afectan las decisiones. De hecho, el presidente de la Andi ha sido un crítico reiterado de la política monetaria desde cuando inició el ciclo alcista y poco caso le han hecho", señaló un exmiembro de junta consultado por EL TIEMPO y quien pidió mantener su nombre bajo reserva.

Independencia se mantiene

La inflación y la tasa de intervención llegaron a su límite y ahora necesitamos recuperar la economía", aseguró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto: El Tiempo / cortesía

Como se recuerda, con el objetivo de atajar los altos precios, el Banco de la República inició un ciclo de alza de tasas de interés desde septiembre del 2020, cuando los tipos estaban en 1,75 por ciento. Desde entonces a hoy las tasas han subido 1.150 puntos básicos hasta el 13,25 por ciento actual.



La inflación, por su parte, si bien ha caído, se mantiene en 11,78 por ciento, una de las más altas de los países de la región.



Para los consultados, no es la primera vez que se dan presiones de esta naturaleza sobre el Banco de la República para que reduzca las tasas de intervención y con seguridad no será la última en la que gremios y gobierno unidos en un frente común

hagan ese tipo de solicitudes a la autoridad monetaria.



Munir Jalil, Economista Jefe para la Región Andina de BTG Pactual, y ex miembro del equipo técnico del Banco de la República, dice que "esta presión se va a hacer más fuerte en los meses siguientes", debido a que no vislumbra un escenario de recorte de tasas pronto por el nivel en que se mantiene la inflación en el país.



Sin embargo, no cree que esa insistencia en que se bajen las tasas pueda afectar la independencia del Banco de la República. "El Banco es una institución fuerte con una historia de independencia de más de 30 años. Sus miembros saben que las decisiones que deben tomar son técnicas y tienen que cumplir con el objetivo múltiple de controlar la inflación, la actividad económica y el empleo", ,dice Munir.



Y agrega que el problema es que estos objetivos no siempre se mueven en la misma dirección y en la coyuntura particular, "el bajar la inflación implica un sacrificio en materia de actividad económica. Así las cosas, a pesar de las presiones el Banrep empezará a bajar sus tipos de interés cuando vea que las condiciones para ello se den y esto seguramente no va a suceder en septiembre e inclusive podría no darse en octubre", comenta el economista.

Sin espacio posible

Las tasas de interés para créditos de consumo siguen elevadas, aunque la banca comercial ha hecho recortes para algunos segmentos. El deterioro de la cartera está dando señales preocupantes. Foto: iStock

Para los expertos del mercado es claro que la independencia del Banco de la República es un activo que los miembros de su junta no están dispuestos a quebrantar, así como tampoco su credibilidad y objetivos.



Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, señala que la junta del Emisor "actúa de forma independiente y guiada por el criterio del equipo técnico del banco. De hecho, los llamados públicos desde el Gobierno para bajar tasas pueden generar el efecto contrario: que quienes tengan dudas sobre la decisión a adoptar se inclinen por aquella que ratifique la independencia de la entidad, en este caso, de no bajar tasas", comenta.



En su opinión la junta del banco todavía no tiene espacio para hacer una reducción anticipada de su tasa de interés, pese a las últimas cuatro bajas observadas en materia de inflación, que suponen son una buena noticia.



El problema, explica Mejía, es que la tasa de inflación en julio todavía está muy por encima del rango meta de entre 2 y 4 por ciento (11,78 por ciento), incluso está muy por encima de la de otros países de la región: Brasil, 4 por ciento;, México, 4,8 por ciento; Perú, 5,9 por ciento, y Chile 6,5 por ciento.



Pero no es lo único que tiene atados de manos a los miembros de la junta del Emisor para hacer un primer recorte de tasas, luego de las alzas sucesivas observadas. También está el tema de las expectativas del mercado que apuntan a que diciembre cerrará con una inflación de 9,2 por ciento, y a un año las expectativas se mantendrán en 6,3 por ciento muy por encima aún de ese techo del rango.



"La inflación núcleo, sin alimentos ni regulados, esta está por encima del 10 por ciento, más del doble que en otros países de la región, así que no es el momento para iniciar el ciclo de baja de tasas de intervención. El Banco de la República debe actuar con mucha cautela porque está en juego su reputación y credibilidad, en tanto el control de la inflación debe ser la prioridad de la política monetaria", puntualizó el director de Fedesarrollo.