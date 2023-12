Recorte de tasas: ni crédito barato ni reactivación económica en el corto plazo

El martes de esta semana, al filo de las 2 de la tarde, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dio por fin la noticia que por meses aguardaban empresarios, comerciantes y millones de hogares del país, incluso también el mismo Gobierno: la baja en la tasa de interés que define el costo del crédito en Colombia, la cual pasó de 13,25 a 13 por ciento, “un recorte sutil, pero importante por las dimensiones del mensaje que envía a la economía”, coincidieron algunos analistas, representantes del sector productivo y el propio Presidente Gustavo Petro.



No era para menos pues se trató de la primera baja de tasa de la autoridad monetaria en más de tres años. La última vez ocurrió en septiembre del 2020, cuando pasó de 2 a 1,75 por ciento.



La misma también se dio luego de que dicha tasa permaneciera en su tope máximo en más de dos décadas (13,25 por ciento) por espacio de siete meses, desde abril del 2023.



Sin embargo, esa primera cuota de lo que se supone es el inicio de mayores bajas en la tasa de interés del Banco de la República hacia adelante no sería suficiente para generar una reactivación de la economía en el corto plazo, como muchos esperan, ni un descenso en los préstamos bancarios,más aún si se tiene en cuenta que el impacto de la decisión de la junta del Emisor tarda entre seis y ocho meses en reflejarse en el costo del dinero que las empresas y los hogares reciben de las entidades financieras a través de las distintas modalidades de crédito.



Los empresarios han sido muy insistentes en que se necesita mayor inversión, reactivar los proyectos de infraestructura y la construcción, pero también generar más confianza y reglas de juego claras para atraer más capitales al país. También que el recorte de tasas sea más pronunciado, algo que dependerá de cómo se siga comportando la inflación hacia adelante, entre otros factores.



Algo que dejó claro Villar al término de la última reunión de la junta del Emisor del presente año.



“Esta decisión (la de bajar de tasas) no puede ser vista como el inicio de un ciclo continuo de recortes a la tasa de interés de política, sino que cada decisión será analizada en su momento de acuerdo con la nueva información disponible”, fue el mensaje de la autoridad monetaria del país.

Mayor empujón

En el undécimo mes las principales alzas de las ventas al detalle fueron las de vehículos automotores, motocicletas, muebles para el hogar y equipos de informática. Foto: Archivo particular

Algo diferente ven los empresarios y analistas del mercado, quienes interpretaron esa primera baja de tasas de los últimos tres años como una señal clara de que el Banco de la República quiere darle un empujón a la economía y está decidido a seguir haciéndolo en el 2024.



Saben que este primer envión no es suficiente. “Un recorte como el dado es muy pequeño y no es una gran diferencia en las cuentas de los hogares y de las empresas”, le dijo a EL TIEMPO, José Ignacio López, director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, quien considera que es una señal a los agentes de que solo en un horizonte de seis u ocho meses habrá tasas de interés más bajas, antes será difícil.



“Esos 25 puntos básicos son cuantitativamente muy poco para hacer una diferencia en la economía y hay que recordar que toma algún tiempo ver el efecto de este recorte en las tasas del mercado. Es una medida que no es suficiente para reactivar por sí sola a la economía... El banco continuará con sus recortes en la medida que la inflación se lo permita y de alguna manera señala que hacia adelante las condiciones financieras serán más laxas, pero por ahora un recorte como el dado es muy pequeño, insistió el economista.



Y para quienes esperan encontrar pronto un crédito barato las noticias tampoco son alentadoras. Tendrán que esperar, como mínimo, entre tres y seis meses para que esto ocurra, mientras el efecto de la decisión del Emisor se traslada al resto de tasas del mercado. Se sentirá más rápido en los créditos corporativos y quizás en algunas modalidades de consumo, pero no tan pronto en los hipotecarios, que entre otros, mantienen las tasas más bajas en medio de la coyuntura.



Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, dice que en este ciclo las reducciones podrán ser un poco más rápidas, lo que se debería al alto nivel que han logrado y la ralentización del crédito. Sin embargo, sobre este panorama existen algunos vientos en contra, en especial los asociados al riesgo de crédito.



En ese sentido, explicó que “la mora de los hogares y recientemente también de las empresas ha comenzado a incrementarse, lo cual limita la capacidad de reducir tasas de los establecimientos de crédito”.

Empresarios urgidos

Algo similar cree Andrés Langebaek Rueda, director Ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, quien considera que en los próximos meses no habrá cambios sustanciales en el costo del crédito.



“El ajuste que hubo es apenas la cuota inicial de lo que se verá a medida que avance el 2024. Creo que el banco (de la República) en sus primeros meses del 2024 buscará ir disminuyendo la tasa en una proporción muy cercana a lo que veamos que se reduce la inflación. Las reales permanecerían relativamente constantes por lo menos en los primeros meses del próximo año”, señala.



Una noticia nada alentadora para los empresarios que venían esperando desde hace rato la tan anhelada baja de tasas, pero en una mayor proporción para evitar que la economía entre en recesión.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señala que la importancia de ese recorte “reside en que no solo es el resultado de una inflación que ha mostrado tendencia decreciente, sino porque marca el inicio de baja en las tasas después de más de un año, que de mantenerse, puede significar un impulso necesario para la economía y especialmente para la inversión. Ojalá las condiciones generales de la economía permitan fortalecer esta tendencia”.



El sector productivo se encuentra entre los más afectados con el actual ciclo de tasas altas que lo impactan de distintas formas.



Rodrigo Cifuentes, socio líder de Corporate Finance de la consultora BDO en Colombia, dice que una coyuntura como esta tiene cinco grandes impactos en las empresas.



El principal, explica, es una mayor carga financiera, toda vez que los empresarios deben destinar gran parte del flujo de efectivo a cubrir los costos de financiamiento; limitan la capacidad de endeudamiento para expansión y adquisición de nuevos activos, pero, además, limita a las empresas para generar suficiente efectivo para pagar sus deudas, lo que conlleva el riesgo de caer en incumplimientos de sus obligaciones, elevando el costo de su deuda, lo que al final termina impactando la rentabilidad del negocio.



En los hogares sucede algo similar, pues también los limita en su consumo y expone a las personas a caer en mora con sus deudas financieras.



Según la firma de consultoría Raddar, el gasto de los hogares colombianos completó en noviembre 13 meses a la baja. En ese mes se contrajo 2,3 por ciento, lo que para algunos analistas está en línea con el objetivo del Banco de la República de frenar la demanda que tuvo una fuerte expansión en el 2022.