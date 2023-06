El costo del crédito en Colombia, que tocó máximas tasas cercanas al 50 por ciento efectivo anual, en medio del esfuerzo del Banco de la República por contener la elevada inflación -13,34 por ciento a comienzos del 2023, la más alta en cerca de década y media- continuará bajando y al recorte de tasas que 24 bancos han adelantado en las tarjetas de crédito, vivienda y agro, se irán sumando bajas en los otros segmentos de cartera.



Así lo indicó Jonathan Malagón, presidente de la Asobancaria, durante el desarrollo este jueves de la versión 57 de la Convención Bancaria, en la que también dijo que, en la medida que la inflación mantenga su curso descendente mostrado en abril y mayo, es muy probable que la junta del Banco de la Repúblic a inicie pronto una reducción de la tasa de intervención del mercado. Dicha tasa de referencia se encuentra hoy en 13,25 por ciento.



"En la medida que la inflación se reduzca, las tasas de interés seguirán bajando y comenzará a tocas a los préstamos de libranzas, libre inversión, vehículos", señaló el directivo gremial, al tiempo que recalcó que el nivel de endeudamiento de los colombianos aún no arroja señales de alarma, aunque las entidades continúan haciendo un monitoreo permanente a ese tema.



Según lo manifestado por Malagón, el nivel actual de endeudamiento de los colombianos se acerca al 30 por ciento, aún lejos del 40 por ciento y más que se vio en el pasado ante el cuel se encendieron las alertas del sistema.



Advirtió, no obstante, que sí comienzan a verse señales de deterioro en la cartera bancaria, en especial la de consumo, pero en términos generales el indicador de calidad se encuentra por debajo el 4,5 por ciento, el cual no es preocupante.



Para Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, es probable que vengan más ajustes en las tasas de interés en la cartera de la entidad. No obstante, dijo que, precisamente para evitar que esto tenga algún impacto negativo en el curso actual de la inflación, antes de hacerlo realizarán un análisis cuidadoso que les permita ver en qué segmentos y proporción lo realizarán.



Dijo que en el pasado, cuando anunciaron el recorte de tasas en tarjetas de crédito, en los préstamos de vivienda y el agro, se hizo teniendo en cuenta esos segmentos que utilizan el financiamiento bancario para adelantar labores productivas y no tanto para consumo, y así lo seguirán haciendo cuando vean la oportunidad.



El presidente de la Asobancaria también se refirió al desempeño de la economía colombiana este año frente a lo cual señaló que en el gremio esperan un crecimiento del 0.9 por ciento, consecuente con la desaceleración que trae la economía.

Crecimiento de la cartera

En cuanto al crecimiento que tendrá la cartera de crédito de la banca este 2023, el directivo dijo que esperan un crecimiento real anual del 1,8 por ciento, alcanzando los 711 billones de pesos, en línea con, e incluso por encima de, las proyecciones de crecimiento para la economía colombiana. Se espera que la cartera comercial sea la que tenga un mejor crecimiento real, con un 2,2 por ciento, seguida por consumo con un 1,8 por ciento, microcrédito con un 1,9 por cienti y vivienda con un 0,7 por ciento.



"Proyectamos que la tasa de interés del Banco de la República cierre el año en un 11,25 por ciento en línea con una inflación descendente que se espera que cierre este año en un 8,89 por ciento", concluyó el presidente de Asobancaria.