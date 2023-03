Pese a que Bancolombia puso un punto bastante bajo en materia de tasas de interés en tarjetas de crédito, 25 por ciento, según lo anunció este jueves su presidente Juan Carlos Mora, los demás bancos grandes que operan en el país le seguirán en esta apuesta, específicamente en los segmentos populares del llamado dinero plástico, donde en promedio los intereses se encuentran por encima del 40 por ciento.



(Lea también: Bancolombia baja las tasas de interés en tarjetas de crédito: así es la medida)

Serán las únicas tasas del crédito de consumo que ajustarán los bancos, pues en préstamos de vehículo y de libre inversión los intereses permanecerán altos debido a las alertas que sobre esas cartera ya tiene prendidas la Superintendencia Financiera.



El siguiente en dar este paso sería Davivienda y luego vendrán los demás grandes bancos, según los pudo establecer EL TIEMPO con fuentes del sistema financiero, que indicaron que es difícil que una decisión de esta naturaleza pueda atentar contra el trabajo que viene realizando el Banco de la República en materia de contención de la inflación, toda vez que los indicadores de tarjetas de crédito se mantienen en buenos niveles.



(Le puede interesar, además: Superfinanciera advierte a la banca por guerra en compra de cartera de crédito)



Mario Pardo Bayona, presidente del BBVA Colombia, dijo que las tasas de interés ya deben estar llegando a su pico más alto, por lo que espera que pronto comiencen a descender en varios de los productos financieros, incluidas las de tarjetas de crédito.



EL TIEMPO consultó a varias de las grandes entidades bancarias del país, Davivienda, Banco de Bogotá, Itaú, Scotiabank Colpatria, en algunas de las cuales el tema apenas se está evaluando, pero no se ha tomado una decisión al respecto, pero tan pronto se tenga información concreta al respecto dicen que la darán a conocer.



Según se pudo confirmar, otro de los segmentos en el que también habrá reducción de tasas de interés es el microcrédito, algo que será anunciado en los próximos días y cobijará a todos los préstamos de este sector.



Las tasas promedio en microcrédito están en 48,05 por ciento para préstamos menores a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s. m. m. l. v.) y en 36,48 por ciento para entre 25 y hasta 120 (s. m. m. l. v.), según datos actuales de la Superintendencia Financiera.



(Además: Prepárese porque este año asegurarse le saldrá mucho más costoso)



Para compra de vivienda de interés social (VIS) Bancolombia también anunció la semana pasada la fijación de un tope máximo de 14,15 por ciento efectivo anual, adelantándose a la competencia que se avecina en el mercado en medio de una coyuntura complicada.

Facebook Twitter Linkedin

Expertos señalan que las tasas de interés de los bancos ya deben estar llegando a su pico más alto. Foto: iStock

Efectos en la inflación

Algunos agentes del mercado alertaron porque una reducción en las tasas de interés, como la anunciada por Bancolombia en sus tarjetas de crédito, podría tener un impacto negativo en el esfuerzo que está haciendo el Banco de la República para contener la escalada inflacionaria, algo que no todos comparten.



Para Munir Jalil, Economista en jefe para la Región Andina de BTG Pactual, habrá que ver el efecto neto de la medida, pero es posible que el incremento en el uso de las tarjetas de crédito, por una menor tasa de interés termine siendo bajo al esperado dada la coyuntura económica que se está viviendo.



"Es cierto que con una menor tasa de interés en sus tarjetas de crédito, lo que quiere Bancolombia es incentivar el uso de este instrumentos. Sin embargo, también lo es el hecho de que el ingreso disponible de los Colombianos se ha visto afectado por los altos precios y la expectativa de mayores impuestos para aquellos que ganan más de 10 millones mensuales", explica.



(Lea también: Mintrabajo propone un bono pensional de 50 semanas a las mujeres por cada hijo)



Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios Federarrollo, también se refirió al tema y señaló que es muy probable que ese anuncio de Bancolombia genere un efecto cascada en el sistema y que bajen sus tasas en tarjetas de crédito, lo cual es sano en la medida que se requiere que haya mayor competencia y dinamismo en un mercado que sigue estando muy concentrado.



Agregó, además, que un impacto en materia inflacionaria está limitado por dos factores, el primero que, cuando se piensa en términos reales en una tasa del 25 por ciento sigue siendo alta en la medida en que la inflación al final del 2023 estará rondando el 9 por ciento, con lo que se estaría hablando de un interés por encima del 16 por ciento real, que es alta.



Otro aspecto a tener en cuenta es que es una medida limitada que no aplica a todos los tarjetahabientes y es posible que el incremento en el uso de las tarjetas de crédito termine siendo menor al esperado dada la coyuntura económica que estamos viendo con menos de 3,9 millones de pesos en cupo de tarjetas, por lo que no se espera que esa decisión vaya a dinamizar esa cartera.



(Además: Deuda externa aumentó US$ 3.724 millones en un solo mes: ¿cómo influye el dólar?)



"Hay que monitorear con cuidado la calidad de la cartera, porque al final la tasa de interés debe reflejar el riesgo que se origina en esa operación de crédito y en la medida en que la tasa esté por debajo de lo que correspondería con la calificación de crédito, pues esto puede generar problemas allí en la calidad de la cartera", puntualizó Mejía



Datos de la Superfinanciera indican que al corte de noviembre del 2022 el número de tarjetas de crédito activas en el mercado alcanzó cerca de 16,1 millones, de las cuales más de 2,62 millones son de Bancolombia; 2,25 de Scotiabank Colpatria; 2,24 del Banco Falabella y cerca de 2 millones de Tuya.

Lea también:

- Prepárese porque este año asegurarse le saldrá mucho más costoso



- Wall Street cierra la peor semana desde que empezó el año



ECONOMÍA Y NEGOCIOS