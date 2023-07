La junta directiva del Banco de la República en su reunión de junio decidió por unanimidad mantener inalterada en 13,25 por ciento su tasa de interés del mercado. En esta sexta reunión del cuerpo colegiado del banco emisor participó por primera vez desde cuando llegó al ministerio de Hacienda, Ricardo Bonilla.



(Lea también: La tasa de desempleo de mayo del 2023 fue de 10,5 %)

Tanto el gerente del Banco de la República, como el ministro de Hacienda no dieron señales claras sobre cuando será el momento para comenzar a bajar la tasa de interés, pero coincidieron en que la entidad continúa monitoreando los diferentes indicadores de la economía, pero de manera especial, el curso que mantenga hacia adelante la inflación, también los precios de los combustibles y la evolución de la tasa de cambio.



(Le puede interesar, además: El dólar siguió subiendo y se puso a menos de $ 10 de los $ 4.200)



"Tenemos que se muy cautos", comentó el ministro Bonilla, pero una señal positiva es que la decisión unánime de la junta del banco de dejar en el actual nivel la tasa de intervención, y en la medida que se consolide una tendencia a la baja de la inflación, se analizará cuándo puede ser el momento adecuado para iniciar un recorte de las tasas, precisó el funcionario.

Facebook Twitter Linkedin

Gerente del Banco de la República Leonardo Villar durante una entrevista concedida al diario El Tiempo hoy 7 de octubre del 2022. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Leonardo Villar, por su parte, señaló que el equipo técnico del Banco de la República continúa viendo obstáculos para un descenso en las tasas, como el tema de los combustibles y el crecimiento observado de la tasa de cambio, pero insistió en que en la medida que se observe que la inflación esperada comience a dar señales mucho más claras de ceder, considerarán la posibilidad de cambiar la postura actual de la política monetaria.



El proceso de reducción de la inflación básica ya empezó, pero esperamos que hacia adelante ese descenso sea mucho más consolidado, específicamente, en el segundo semestre del año", precisó el gerente del banco emisor de Colombia.



Respecto al desempleo, Villar dijo que hubo una ligera reducción de la tasas de desempleo y un aumento también ligero en la tasa de ocupación, pero a todas luces son resultados positivos. “Habrá que ver qué conclusiones saca el equipo técnico del banco cuando estudie más en detalle las cifras del Dane al respecto”, insistió el gerente.



Analistas y empresarios coinciden en que la decisión del banco de mantener su tasa es una buena señal para la economía y el país en general, pero habrá que esperar cómo se comportan algunas variables de la economía.

Buena señal

Facebook Twitter Linkedin

. Foto: Archivo EL TIEMPO

“La decisión, al ser unánime, envía también un mensaje sobre el cambio de postura, por lo que creemos que es el fin del ciclo y no una pausa (como puede ser el caso de la Fed)”, comentó Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, quien agregó que, si bien la decisión es de mantener las tasas estables, se requiere de una confirmación significativa de la tendencia de la inflación para iniciar un ciclo bajista en las tasas.



En ese sentido, precisó que habrá que esperar los efectos que traiga el fenómeno de El Niño en este segundo semestre, “por lo que consideramos que el escenario de rebaja de tasas se podría materializar en diciembre de este año”.



Para María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, la decisión de la junta le quita presión a la economía, por lo que sería conveniente, entonces, que el recorte de tasas comenzara pronto.



“La decisión del Banco de la República de mantener inalteradas las tasas de interés en 13,25 por ciento es un buen mensaje que permitirá, en momentos de una posible desaceleración, no generar más presión en el costo de vida de los colombianos. Convendría en próximas reuniones el Banco comience a bajar las tasas para acelerar esta tendencia en beneficio de la economía de los hogares y las empresas en la medida que dependen del consumo”, señaló.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, coincidió también en que sin duda es una buena noticia, en la medida en que se acaba el ciclo de alzas de tasas igual que se comenzó a desacelerar la inflación.



“Esperamos que en julio también se mantengan las tasas inalteradas en 13,25 por ciento”, señaló Olarte, para quien lo que dejó entrever la junta en su reunión de ayer es que con la información que se tiene ahora, la idea es no seguir subiendo la tasa de interés en el futuro cercano.



El centro de estudios económicos Anif, por su parte, estima que el hecho de que la expectativa de la inflación siga por encima de la meta de mediano plazo del Banco de la República (3 por ciento), junto con una tasa de desempleo a la baja (según el dato de mayo publicado ayer), podrán evitar relajamientos prematuros de la política monetaria en el corto plazo.

REDACCIÓN ECONOMÍA