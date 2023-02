El viernes de la semana anterior, pocas horas después de que la junta directiva del Banco de la República, por mayoría de votos tomara la decisión de llevar su tasa de interés, que marca el rumbo del costo del crédito en Colombia, hasta el 12,75 por ciento, la superintendencia Financiera dio a conocer el límite al que se podía prestar plata en el país sin incurrir en el llamado delito de usura.



La noticia no fue para nada alentadora, en especial para quienes entre sus planes está tomar un préstamo, pues el interés certificado por la autoridad del mercado fue de 45,27 por ciento efectivo anual, el más alto registrado en lo que va del presente siglo. Solo una tasa similar (46,71 por ciento) se vio en mayo de 1999, cuando el país atravesaba una de las más agudas crisis financieras y económicas de su historia.



Y mientras en el Emisor, el Gobierno y algunos sectores ven con beneplácito que las demás tasas del mercado se estén ajustando (algunas han subido más de 14 puntos porcentuales) con miras a quitarle dinámica a la economía, al crecimiento del endeudamiento de consumo, y por esta misma vía, contener la escalada de la inflación, que en enero marcó un 13,25 por ciento, según el Dane, los usuarios frecuentes de tarjetas de crédito y los préstamos de consumo, entre otros, se lamentan porque hoy tomar una deuda con la banca les sale casi el doble de costoso que un año atrás.



La situación hoy es mucho más compleja que la de un año atrás, sobre todo si la opción para enfrentar el inicio del año es endeudarse. Y no es para menos, salvo que usted requiera recursos bancarios para emprender un negocio, para lo cual puede encontrar tasas entre el 18 y el 20 por ciento efectivas anuales en promedio, que no son tampoco bajas, tomar crédito para financiar los gastos básicos o atender algunas contingencias del momento, tendrá que prepararse para pagar, en promedio, 14,5 puntos porcentuales más por un crédito de consumo que un año atrás.



Camino al límite

Según registros del Banco de la República, la tasa promedio a la que estaban prestando las entidades financieras en consumo hasta el cierre de la segunda semana de enero era del 31,79 por ciento efectiva anual, bastante más alta que el 17,27 por ciento de un año atrás.



Pero ojo, esos promedios no incluyen lo que usted tendrá que pagar si está pensando echar mano de su tarjeta de crédito para atender esas necesidades ni el reciente ajuste en las tasas de referencia que acaba de hacer el Emisor y que encarecerá aún más el costo del crédito en Colombia este año.



En las tarjetas de crédito de personas naturales, según la más reciente información de la Superintendencia Financiera, la tasa promedio se acerca al 33 por ciento efectivo anual, pero esto no incluye los avances en efectivo, para lo cual el interés promedio que se aplica en la actualidad es cercano al 35 por ciento efectivo anual.



El problema es que algunas entidades ya comienzan a acercarse al límite permitido del 45,27 por ciento, en especial para el uso de las tarjetas de crédito. Algunas entidades ya le están cobrando a los tarjetahabientes tasas de más del 42 por ciento efectivo anual.



En bancos como Serfinanza el tarjetazo marca una tasa de 42,68 y 42,41 por ciento, dependiendo de quién lo haga, un hombre o una mujer, respectivamente. En Bancoomeva de 42,02 y 40,64 por ciento; en el GNB Sudameris 41,51 y 41,6 por ciento; en Finandina, 41,16 y 40,74 por ciento, por mencionar solo algunos ejemplos de la información reportada por las entidades hasta el pasado 27 de enero a la Superfinanciera.



No obstante, a la hora de tomar un préstamo se debe tener en cuenta que la tasa de interés que aplicará el banco depende de la calificación crediticia de la persona, la cual mide el nivel de riesgo de incumplimiento, el plazo al que tomará el crédito y el monto solicitado, por supuesto.



Finanzas apretadas

Según el más reciente ‘Consumer Pulse’, elaborado por la central de riesgo TransUnion, tres de cada 10 encuestados indicaron que los ingresos de su hogar habían disminuido, cuatro puntos porcentuales más que en el tercer trimestre de 2022. Además, el 36 por ciento señaló que la situación económica de su hogar era peor de lo previsto, frente al 28 por ciento del trimestre anterior.



El mismo reporte indicó que el 32 por ciento de los consumidores dijo que no podría pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad, cuatro puntos porcentuales más que en el tercer trimestre de 2022, mientras que el 27 por ciento espera pagar al menos un monto parcial. Otro 26 por ciento tiene previsto refinanciar o renegociar sus pagos.



Bajo esas circunstancias, expertos en finanzas personales y las propias autoridades del mercado están recomendando no tomar nuevas deudas este año a menos que sea estrictamente necesario, debido a los altos intereses y a que la economía se desacelerará y esto puede golpear el empleo.



Antes de acudir a un nuevo préstamo recomiendan hacer una evaluación juiciosa del nivel de endeudamiento que se tiene, así como de los ingresos disponibles. Existen tres alternativas que también merecen un estudio detallado para tomar la mejor decisión posible que le permita afrontar un año que no pinta del todo saludable desde el punto de vista económico: prepagar las deudas que se tienen, refinanciarlas o venderlas a otra entidad que ofrezca mejores condiciones de tasas, plazos y pagos, que le pueden aliviar el flujo de caja.



Héctor Juliao, director gerente de Banca Corporativa de Credicorp Capital, señala que en tiempos de crisis se suele creer que lo mejor es saldar las deudas para no tener que disponer mensualmente de un dinero que, en teoría, puede servir para atender otras obligaciones.



“Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones es revisar las características actuales de los créditos que se tienen, de forma que pueda analizar con cuáles puede quedarse, cuáles renegociar y cuáles es mejor saldar de manera anticipada”.



Señala que es importante revisar las condiciones de los créditos, principalmente las tasas a las que fueron pactados, para saber cuáles están atados a tasas más altas, si son tasas fijas o variables, porque en una coyuntura como la actual de inflación y tasas al alza, ese factor es clave.



Si la alternativa es refinanciar un préstamo vigente, revise en detalle las nuevas condiciones en que se pacta ese acuerdo con la entidad, pues lo importante es lograr beneficios en cuanto al costo del crédito (tasa) que le permitan mejorar su flujo de caja.



Y si la alternativa es vender la cartera a otra entidad, es necesario también que sea en unas condiciones de tasas de interés y plazos que le permitan obtener un respiro en sus finanzas mensuales.



