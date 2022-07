Históricamente los hogares colombianos han sido manejados en su mayoría por mujeres. Aunque estas costumbres han evolucionado, siguen siendo ellas quienes están al frente de las tareas domésticas y, en la mayoría de ocasiones, sin un reconocimiento justo.



Así lo demuestran los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que realizó un análisis sobre el Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado (TDCNR) con el objetivo de calcular su valor por cada una de las tareas tenidas en cuenta en la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC).



El informe evidencia que se mantiene la amplia brecha de participación de mujeres frente a la de los hombres en los hogares, pese a haber presentado una leve reducción. En el 2017, el 78,7 por ciento de las horas anuales dedicadas a labores domésticas las reportaban las mujeres, dato que para el 2021 se ubicó en 77,7 por ciento: una disminución de apenas 1 punto porcentual en cuatro años.



De acuerdo con el Dane, si las tareas del hogar se pagaran a los valores de las mismas actividades en el mercado laboral, de los 230,34 billones de pesos que se pagarían por estas, las mujeres tendrían que recibir 174,80 billones (las tres cuartas partes del total).

Dicho valor es equivalente al del sector público, defensa, salud y educación en Colombia (177,69 billones de pesos). “De ahí la importancia de reducir y redistribuir para facilitar su acceso (el de las mujeres) al mercado laboral”, señala Juan Daniel Oviedo, director de la entidad.



Estas cifras se calculan después de analizar diferentes tareas, que incluyen el mantenimiento de vestuario, con una presencia femenina de 86,8 por ciento, y el suministro de alimentos, con el 84 por ciento, entre otras. La única tarea en la que se observa un equilibro es la de compras y administración, pues la carga de las mujeres baja a un 52,4 por ciento.



División por regiones

Con respecto a este total nacional –los 230,34 billones de pesos–, se realizó una división en la que se analizaron los aportes de cada región. En primer lugar se encuentra la región Central, con un valor económico del TDCNR de 60,2 billones de pesos y una participación del 26,1 por ciento; luego está el Atlántico, con 49,65 billones y el 21,6 por ciento. Les siguen la región Oriental, con 44,25 billones y el 19,2 por ciento de participación; el Pacífico, con un aporte de 39,83 billones y el 17,3 por ciento; y por último está San Andrés, con 202.000 millones de pesos (0,1 por ciento de representatividad).



El Dane tomó a Bogotá como una región independiente para estudiar y se halló que el valor del trabajo no remunerado en la capital es de 36,21 billones de pesos, con un aporte del 15,7 por ciento. Cabe señalar que en el Atlántico es donde hay una mayor cuota de mujeres en estas labores (81,4 por ciento).



En cuanto al tiempo empleado, el suministro de alimentos y el mantenimiento de vestuario alcanzan una mayor participación en el total de horas dedicadas por parte de las mujeres que están en el campo y en caserío en comparación con las cabeceras municipales.



Por otro lado, en las cabeceras el tiempo invertido en labores domésticas es de 31’176.844 horas al año; de este tiempo, las mujeres aportan el 77,1 por ciento. Y en los centros poblados y rural disperso, esta cifra es de 9’884.977 horas, con el 79,7 por ciento de aporte femenino.



Con respecto a las edades en las que las mujeres están al frente de las labores domésticas, el Dane tomó rangos desde los 10 hasta más de 60 años, teniendo en cuenta las costumbres nacionales en las que las responsabilidades hogareñas recaen desde edades muy tempranas y se mantienen casi que de por vida en las mujeres.



En la primera categoría, que compete a las personas entre los 10 y los 14 años, se cuenta un total de 1’338.332 horas. Allí se presentan los niveles de participación femenina más bajos, con 60,1 por ciento.



Luego, a medida que se incrementa la edad, aumenta la cuota femenina. En cuanto a los 1’960.644 horas que aporta el grupo de los 15 a los 18 años, las mujeres tienen el 70,6 por ciento; seguido por el rango de 19 a los 28 años, donde representan el 79,1 por ciento de los 8’078.092 horas.



Las mujeres entre los 26 y los 38 años son las que más participan en las labores del hogar, pues de los 8’724.536 horas, están presentes con un 80,3 por ciento. Las de 38 a 48 años tienen 78,8 por ciento; entre 49 y 60 años, un 79,02 por ciento, y las mayores de 60 años participan con el 75,7 por ciento del total de horas.

Por nivel educativo

Por último, se midió el comportamiento según el nivel educativo. En los casos en los que se tiene solo preescolar o ninguno, el 77 por ciento de las personas que realizan tareas del hogar son mujeres; para básica primaria, el 78,8 por ciento; en el nivel de básica secundaria hay un 78,6 por ciento, y para educación superior la participación es del 75,3 por ciento.



Estos resultados reflejan que las diferencias porcentuales en cuanto a las horas dedicadas al cuidado del hogar para las mujeres con títulos académicos de educación superior (75,3 por ciento) en comparación con quienes no tienen estudio o solo cuentan con preescolar (77 por ciento) no tienen una brecha diferencial amplia, según lo reportado por el Dane.



Otro dato importante es que las mujeres jefes de hogar (solas, sin cónyuge) y con hijos generan casi el 90 por ciento del TDCNR. “Esto es una barrera a su acceso al mercado laboral y, por ende, una trampa de pobreza para ellas y sus hijos”, enfatiza Oviedo.



De acuerdo con el Dane, el trabajo doméstico y de cuidado es de fundamental importancia económica en una sociedad. Además, comprende la producción, distribución, intercambio y consumo de los servicios de cuidado, y su inserción en el Sistema de Cuentas Nacionales, para visibilizar la relación entre el trabajo remunerado y el no remunerado, a partir de la distribución de tiempo en cada uno.



El análisis del TDCNR busca, entre otras cosas, contribuir a evitar la sobrecarga de trabajo para las mujeres y disminuir las brechas de género en el mercado laboral.

Participación de hombres en las tareas del hogar es del 22,3 %

Los hombres aportan el equivalente a 4,7 puntos del producto interno bruto (PIB) colombiano en labores domésticas, según el estudio TDCNR del Dane. Dentro de las categorías que fueron analizadas, de las casi 31’914.099 horas que las mujeres están dedicadas a tareas del hogar, los hombres invierten 9’147.723.



Sin embargo, la participación de los hombres en las tareas hogareñas va creciendo a medida que aumenta su estrato socioeconómico. Según el Dane, en los estratos 1 y 2 los hombres aportan el 21 por ciento de las horas anuales, mientras que en los estratos 5 y 6 la participación aumenta al 29,1 por ciento. Por otro lado, los hombres que más horas dedican a la semana son los de hogares unipersonales, con 10,6 horas semanales por persona. En cuanto a los estratos 3 y 4, el aporte masculino es del 25,4 por ciento.



Por otro lado, al evaluar cómo es el comportamiento masculino en las diferentes etapas de los ciclos familiares, se encontró que en la etapa inicial de una pareja joven que no tiene hijos, la participación de los hombres es de 7,5 horas en las labores hogareñas.



Un hombre en etapa inicial de la relación familiar le dedica la mayor parte del tiempo (13,2 horas) al cuidado y apoyo a personas, al igual que en la etapa de expansión, es decir, cuando desean tener hijos. Por el contrario, labores relacionadas con el mantenimiento de vestuario son a las que menos tiempo le dedica el género masculino en Colombia.



Los hombres que no tienen ningún estudio, o solo cuentan con preescolar, tienen un mayor compromiso con el suministro de alimentos y el voluntariado. Por su parte, quienes tienen una básica secundaria o educación media están más inclinados al cuidado y el apoyo de las personas, al igual que quienes tienen educación superior.

Una de las tareas que menos tiene presencia de los hombres en el hogar es la del mantenimiento de vestuario; y es que, en promedio, los hombres solo le dedican entre 6 a 8 horas a esta actividad cada semana.



En cuanto al valor económico en Colombia, la región en la que más se le debería pagar a los hombres, si las labores domésticas fueran remuneradas, es en la Central, donde deberían recibir 14,80 billones de pesos, anualmente.



Por el contrario, donde se recibiría menos dinero sería en San Andrés, región que tiene una estimación de 70.000 millones de pesos. Con respecto a la cifra total en Colombia, se estima que los hombres recibirían 55,53 billones, un 24,1 por ciento del total nacional, que corresponde a un total de 230,34 billones de pesos.



Además, los hombres con menor dedicación en el suministro de alimentos, mercar o comprar artículos de la canasta familiar, se encuentran en los hogares monoparentales, donde invierten 5,4 horas cada semana, mientras que los hombres que más horas dedican a esta actividad son los que viven solos, quienes invierten 10,6 a este tipo de compras.

