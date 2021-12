La Superintendencia Financiera aprobó la oferta pública de adquisición (opa) que el Grupo Gilinski lanzó sobre el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) hace dos semanas.



Gilinski presentó dicha opa tres días después de que Sura dijera que busca un socio estratégico que no sea controlante.



Con la operación se pretende adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 25,34 por ciento y una cantidad máxima equivalente al 31,68 por ciento del Grupo Sura. La idea es, precisamente, tener una posición no controlante.



El precio de compra que ofrecen por cada acción es de 8,01 dólares, "pagadero en efectivo y en pesos colombianos o en dólares estadounidenses".



Grupo Sura es el 'holding' financiero del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el mayor accionista del Grupo Nutresa, sobre el que se está realizando otra OPA para buscar el control de la compañía.



La aceptación de la opa por Sura llega un día después de que su junta directiva decidiera no vender su participación en Nutresa.



