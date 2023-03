La Superintendencia Financiera afirmó que la quiebra del banco de Estados Unidos especializado en criptomonedas, Silvergate Bank, no repercutirá en la economía del país.

La quiebra del Silvergate Bank, anunciada este martes 14 de marzo, se suma a las de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Según Pulzo, el gobierno de Estados Unidos envió una alerta a los bancos para que tengan mayores previsiones acerca de los bonos y las reservas hechas en criptomonedas.



Tras el anuncio, los fondos de cientos de empresas en Colombia quedaron congelados, lo que para el presidente Gustavo Petro representa una "amenaza para las pensiones".



“Le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55 % de la cartera de los fondos pensionales, es decir el ‘stock’ del ahorro de los pensionantes, está fuera del país”, afirmó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.



Sin embargo, la Superintendencia Financiera señaló que la quiebra de Silicon Valley Bank no presenta un impacto directo sobre el sistema financiero y añadió que los establecimientos de crédito no tienen inversiones de capital en compañías diferentes a sus filiales, por lo tanto no están expuestos directamente con el cierre de los tres bancos en Estados Unidos.



Además, sostuvo que los fondos privados de pensiones no presentan inversiones directas en el Silicon Valley Bank (SVB), lo que tienen son algunas inversiones en fondos que siguen índices accionarios que pueden afectar la valorización.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2023



Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2023

Con relación a la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), el diario Portafolio informó que la Reserva Federal Estadounidense (Fed) y el Departamento del Tesoro anunciaron medidas.



El Silicon Valley Bank se especializaba en empresas emergentes, emprendimientos y se caracterizó por las inversiones en la industria tecnológica.

