Reclutar nuevos usuarios puede ser simple cuando los precios se disparan. Es un poco más difícil después de que tokens como bitcóin y Ethereum han perdido algo de fuerza, ahora un 35 por ciento por debajo de los máximos históricos. Aún así, FTX Trading Ltd. y Crypto.com se anunciarán durante el partido entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals que se realiza este domingo, cuando se espera que más de 100 millones de espectadores lo sintonicen.



Un anuncio del Super Bowl puede catapultar una marca a la conciencia general, lo que podría ayudar a los intercambios a impulsar la adopción de criptomonedas después de una dolorosa recesión que ha hecho que incluso algunos de los mayores defensores se asusten por un posible mercado bajista. Un salto en nuevos usuarios después del juego ayudaría a mantener las plataformas, dependiendo de los volúmenes de negociación, en crecimiento.



Esa es probablemente una de las razones por las que están dispuestos a pagar mucho dinero por un espacio publicitario con un espacio de 30 segundos, el cual este año cuesta hasta 7 millones de dólares, un máximo histórico. Pero las empresas no son ajenas al alto costo de la publicidad, se han gastado al menos 112,9 millones de dólares en anuncios nacionales relacionados con las criptomonedas desde principios de 2020, según datos de iSpot.tv proporcionados por John Cassillo, analista de TVREV.



Crypto.com ha desplegado alrededor de 65 millones de dólares en su campaña publicitaria con el actor Matt Damon. FTX ha invertido US$ 21 millones en múltiples campañas, incluido un puñado con el mariscal de campo ahora retirado Tom Brady. Y SoFi Technologies Inc., homónimo del estadio del domingo, ha gastado aproximadamente 18 millones de dólares en anuncios. Sin embargo, SoFi en particular no ejecutará un anuncio en el Super Bowl de este año, según un portavoz.

La final del Super Bowl es entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals. Foto: Efe

Ya que bitcóin cuenta con más de una década, las criptomonedas pueden haber agotado su mercado para los primeros usuarios, dijo R. A. Farrokhnia, profesor de la Escuela de Negocios de Columbia.



"Para estas empresas que brindan algunos servicios fundamentales, principalmente intercambios o aquellos que te permiten crear una billetera, para crecer, necesitan más volumen", dijo Farrokhnia, quien también es director ejecutivo de la iniciativa fintech de la universidad.



"Hay que convencer a los consumidores para que empiecen a entrar en este ecosistema", añadió.



El reciente auge de las criptomonedas a menudo se compara con la especulativa era de las puntocom de fines de la década de 1990, que alcanzó un punto álgido en el Super Bowl en 2000, cuando compañías desafortunadas como Pets.com hicieron su debut y semanas después vieron cómo sus valores se desplomaban en la caída del mercado de valores.



El mercado de las criptomonedas está saliendo de una gran caída después de perder poco más de mil millones de dólares en un momento de enero. Además, los formuladores de políticas siguen desconfiando de la clase de activos volátiles, y el presidente Joe Biden pronto publicará una orden ejecutiva sobre la regulación.



Sin embargo, es poco probable que tales preocupaciones lleguen a los anuncios del domingo, que se espera que sean edificantes y divertidos en general en comparación con los temas pandémicos del año pasado.



FTX ha lanzado teasers para su comercial con figuras históricas, incluido un Thomas Edison ficticio que espera ganar bitcóin en el sorteo de la plataforma relacionado con el partido de fútbol americano. Asimismo, Crypto.com está planeando una revelación sorpresa.

BLOOMBERG