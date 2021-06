Así quedó el aumento del subsidio familiar para este 2021

El ente aseguró que a partir de este 2021, la cuota parte desde $31.000 pesos. Además invertirán cerca de $2,4 billones de pesos para que se realicen los pagos de subsidios familiares por medio de las cajas de compensación.



Dependiendo de la zona, si es urbana o rural, y el departamento, se realizó el ajuste del valor. En el caso del Guaviare, es el lugar donde más se aumentó con $62.946 (+19%).



En esa lista continúa:



-San Andrés con $46.406 (18,7%)

-$41.459 (17,9%) en Putumayo

-Caquetá con $38.371 (17%)

-Guanía con $56.383 (16,6%).



En Antioquia subió un 10%, quedando en $38.276, Atlántico en $33.167, Boyacá en $36.247, Caquetá en $38.371, entre otros.



Cabe mencionar que si la persona se encuentra en una zona rural, la cuota que se le entrega aumenta en un 15% con respecto al trabajador urbano.



Desde la Superintendencia aseguran que este beneficio lo están recibiendo más de cinco millones de personas a nivel nacional. Para poder acceder al subsidio, la persona debe tener a hijos y hermanos no mayores a 18 años que dependan económicamente de quien está trabajando.



Además debe acreditar que están estudiando cuando sean mayores de 12 años; también lo recibirán padres del trabajador que sean mayores de 60 años y no tengan una pensión, salario o renta.



El ente asegura que esta cuota monetaria disminuye un 11% la probabilidad de caer en la pobreza.



