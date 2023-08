Los aseguradores colombianos están en la encrucijada. Debido a recientes normativas cuatro seguros obligatorios los tienen con serias dudas. Se trata el Soat, el seguro decenal, los riesgos laborales y los seguros de responsabilidad civil que deben expedirles a los centros de diagnóstico automotriz (CDA), lo anterior sin tener en cuenta los efectos que pueden traer las reformas de la salud y la de pensiones.



Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, en entrevista con EL TIEMPO, señaló que debido a esa situación le están pidiendo al Gobierno revisar esas normativas para corregir esas fallas.



¿Sirvió la medida del Gobierno para atajar la evasión del Soat?

Pasados siete meses nuestras cifras indican que la evasión continúa casi igual. Hubo un leve descenso en el primer trimestre, pero ahora no detectamos que haya habido una reducción de la evasión, sobre todo en motos. Entonces, una medida que de la mejor buena fe emitió el Gobierno con nuestro apoyo no está dando el resultado esperado. Es buen momento para revisarla.

Y, ¿cree que el Gobierno revisará de nuevo el tema?

El Plan de Desarrollo le da facultades al Gobierno para revisar toda la estructura del Soat. Ese es un buen marco para hacer los ajustes que haya que hacer para que este sistema de protección de personas en accidentes de tránsito siga funcionando bien como hasta ahora.

¿Qué proponen los aseguradores?

Las tarifas del Soat se ajustan como resultado del análisis de la frecuencia y severidad de la siniestralidad de los vehículos automotores obligados a portar la póliza. Foto: Juan B. Díaz / ETCE

Nosotros presentamos siete propuestas operativas que tienen que ver, entre otras, con la forma de acreditar el costo de los insumos médicos en las atenciones médicas del Soat, medicamentos y dispositivos médicos que deben estar registrados en el Invima, para que las aseguradoras tengan la posibilidad de revocar la póliza si descubren que hubo fraude o suplantación, temas que ayudarían a solucionar algunos problemas que afectan hoy al Soat. Pero el llamado al Gobierno es para que en los próximos meses, cuando se siente a regular la tarifa, tengan en cuenta todos estos factores para que esto se haga más con base en criterios técnicos, de actuaría y de riesgos futuros, que con base en temas de coyuntura de corto plazo.

Ustedes también lanzaron una alerta por el seguro decenal, ¿qué está pasando?

Este seguro se creó en el 2016 a raíz del famoso caso Space en Medellín y es obligatorio solo para constructores de edificios de vivienda para cubrir a los compradores frente a amenazas de ruina o derrumbe. Esta póliza comenzó a operar a mediados del 2022 en Bogotá, Medellín y otros 33 municipios aledaños y a partir del 1.° de julio de este año en Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otros 41 municipios para un total de 74 municipios hoy.



Circula un proyecto de decreto que postergaría la entrada de ese seguro a un nuevo grupo de municipios hasta el próximo año y eso no es bueno, de ahí nuestro llamado al Gobierno para que revise ese tema que beneficiaría solo algunos constructores que nosotros creemos que son minoritarios del sector consideran que esto implica un costo adicional en medio de los problemas que los tienen frenados. Pero, en realidad, creemos que eso que se percibe como costo adicional en realidad les ahorrará en el futuro dolores de cabeza a todos, a constructores, a los municipios y compradores.

Hay dos temas más que le preocupan a la industria, uno es el monopolio que se crea en riesgos laborales...

El Plan de Desarrollo tuvo aciertos importantes en beneficio de la gente en materia de seguros, pero también se cometió un error grave: se creó un monopolio para la gestión de los riesgos laborales de los empleados públicos en cabeza de Positiva, que es una aseguradora estatal, es decir, todos los empleados públicos deben estar asegurados allí. En nuestra opinión, esto le hará mucho daño a esa compañía porque la exime de la obligación de competir y empresa que no compite muere. Lo segundo es que con esa decisión se ataca un principio que les ha venido muy bien a los trabajadores colombianos y es el de elegir la aseguradora con la que quieren estar. La Corte Constitucional casi que con seguridad corregirá ese error del legislador, creemos que la señal fue equivocada en materia de competencia. Estamos hablando de 1,2 millones de funcionarios que Positiva tendrá que recibir con el agravante de que deba asumir riesgos que quizás no quiera tener porque pueden ser mejor atendidos por otras compañías.

El otro es la póliza de responsabilidad civil que deben tomar los CDA a favor de los clientes...

Eso no tienen mucho sentido porque los CDA tendrán que pagar la póliza de un riesgo que ni este sufre ni crea. Ahí hay un problema conceptual grande que hemos criticado y así se lo hemos planteado también a la Corte Constitucional apoyando las demandas que han presentado otros. No vemos en eso, y lo digo con franqueza, mucho apetito de las aseguradoras de entrar en ese mercado, porque al centro de seguridad no le gustan los seguros mal diseñados y que no tengan una lógica clara, probablemente haya una o dos que lo quieran hacer.

Colombia sigue rezagada en materia de seguros, ¿cómo elevar la penetración ahí?

Una sociedad con más seguro es una sociedad más protegida. Nosotros ya estamos en el promedio de Latinoamérica del 3,2 por ciento de penetración y nuestra meta es lograr el de la Ocde de 7 por ciento. Estamos trabajando en eso, precisamente, durante esta convención, con el Ministerio de Comercio y Banca de las Oportunidades lanzaremos un paquete de seguros asociados con la economía popular para ayudar en la penetración en esas capas de la economía, donde los seguros de tarifas reguladas y los paramétricos jugarán un papel fundamental.

¿Qué tipo de seguros?

La forma como el Gobierno quiere apoyar a los actores de la economía popular es a través del crédito y este funciona si viene respaldado por buenos seguros de vida deudores, seguros agropecuarios, de crédito al vendedor cuando la compra es a plazos. Hay todo un conjunto de ramos que pueden apoyar esa política de inclusión crediticia.



Lo otro son los seguros paramétricos que el Plan de Desarrollo extiende a todos los ramos, lo cual abarata mucho el funcionamiento y ayuda a masificar los seguros para amparar ante hechos catastróficos (terremotos, inundaciones). Son seguros que no exigen formalización, pues se pueden amparar hasta vendedores ambulantes, como ocurre hoy en la India. Para finales de este año vamos a encontrar algunos pilotos de seguros paramétricos en muchas zonas del país.

¿Seguirán llegando actores extranjeros que apoyen en esta labor?

Desde luego, la información que tenemos es que se avecinan tres o cuatro inversiones extranjeras nuevas en los próximos 12 meses. Pero también estamos viendo mucho interés de inversionistas nacionales en meterse en el sector asegurador, no solo creando compañías, también corredores y en las llamadas insurtech o seguros digitales.