Los manifestantes que participaron de las protestas de motociclistas que se vivieron este miércoles en Bogotá afirmaban tener varias razones de descontento, siendo una de ellas la reducción que se ha presentado en el número de puntos de venta físicos de la póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) que expiden el documento, por ejemplo las estaciones de servicio y centros de diagnóstico automotor, el sector asegurador explicó las razones.



(Le puede interesar: ¿Son viables las peticiones de los motociclistas?)

Según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), las dificultades que se han generado en la expedición de este seguro se deben entre otros, a las limitaciones en la remuneración de la intermediación establecidas en la Ley 2161 de 2021, que introdujo cambios a la regulación de esta póliza.



Esta situación “ha llevado a la disminución significativa del número de canales dispuestos a vender este seguro por falta de interés para su comercialización”, según indicó la agremiación, que añadió que debido a ello las diez compañías que ofrecen el seguro han volcado sus esfuerzos a la apertura de canales directos y al fortalecimiento de sus plataformas electrónicas.



Es decir, cambió la forma de adquirir la póliza, y ahora es por internet o en las sucursales de las compañías de seguros.

(Lea además: ¿Es legal cobrar el Soat 'a las malas', como dijo el ministro de Transporte?)

Pero también recordó que, desde hace más de cinco años, el sector asegurador ha advertido al Gobierno de las dificultades que aquejan a este seguro, como lo son el fraude, la evasión, el cambio en la composición del parque automotor y especialmente la alta accidentalidad han llevado a que hoy el Soat sea insostenible.



“A diciembre de 2021, el Soat registró pérdidas por 192.000 millones de pesos y al corte de agosto del 2022 ya presentaba un déficit de 211.000 millones de pesos”, recordó Fasecolda.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes (de gris) en la reunión del miércoles con los motociclistas. Foto: Ministerio de Transporte

La rectificación al Ministro de Transporte

Este miércoles, tras la reunión del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con los representantes de los motociclistas, el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez, desmintió las afirmaciones del funcionario en el sentido de que una persona sin Soat no recibiría atención médica en caso de accidente, lo cual no es cierto.



“El Soat transfiere al sistema de salud una parte de los recursos provenientes de las primas para que se puedan atender dos tipos de casos: si hay heridos y el vehículo, cualquiera que sea su naturaleza no tiene un Soat vigente. Y el otro, que el vehículo se dé a la fuga y que por lo tanto sea imposible identificarlo”, recalcó el dirigente gremial.



Y agregó que cualquier colombiano así no tenga Soat, si resulta herido en un accidente de tránsito, tendrá atención médica porque es un derecho que garantiza la Constitución.

Más noticias