Los líos financieros que está ocasionando el retraso en tarifas del Soat para el 2024

El Gobierno tiene listo para su firma el decreto con el cual le da vía libre a la Superintendencia Financiera para que revele las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) que regirán en el 2024.



De hecho, la Superfinanciera también tiene lista la tabla con los nuevos precios, pero a diferencia de años anteriores, no podrá revelarla hasta tanto el Gobierno, vía decreto, no le delegue esa tarea, pues así está contemplado en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo (PND).



No obstante, la demora en la expedición de ese decreto, del cual se conoció su borrador a inicios de diciembre pasado, estaría causando un desequilibrio en las cuentas de las aseguradoras, pero de manera especial en las de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



La razón es que mientras las tarifas del Soat no se han actualizado, las de los servicios que cobran las clínicas y hospitales por la atención de víctimas de accidentes de tránsito lo hacen de manera automática cada 1.° de enero con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT).



De ahí la importancia de que se conozca pronto esa actualización, pues el decreto en mención establece que las tarifas para las categorías de vehículos y motos que gozan desde el año pasado del descuento del 50 por ciento en el costo de la póliza se actualicen también en UVR y no en pesos como se hace hasta ahora.

Gustavo Morales, presidente de Acemi, que agrupa a las EPS, destaca su papel en la pandemia. Foto: Milton Díaz

“Al no actualizar esas tarifas se está generando un desequilibrio a las aseguradoras, pero la más perjudicada es la Adres porque, parte de lo que se paga por el Soat (41 por ciento) va allá a cubrir los daños de esos vehículos que no tienen el Soat y lo que esté por encima del tope de cobertura que se le asigna a esta póliza. Si no se actualizan esas tarifas, pues a esa entidad le llegarán menos recursos”, explicó Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos, quien agregó que también le tocará pagar tarifas actualizadas de servicios de salud, mientras las de la póliza se mantienen con precios del año pasado.



Pero no es lo único. Según conoció EL TIEMPO, usuarios de esta póliza han manifestado que algunas aseguradoras responsables de la expedición del Soat han negado la venta del seguro argumentando que el Gobierno, precisamente, aún no actualiza las tarifas para el 2024.



No obstante, Morales Mora precisó que las compañías responsables de este ramo están expidiendo las pólizas sin ninguna restricción, por lo cual los usuarios las pueden conseguir con los precios vigentes del 2023.

Crece costo de los siniestros

De acuerdo con la ANSV, cada hora y 44 minutos muere un motociclista en las vías del país. Foto: Cortesía ANSV

Aunque la nueva tabla de tarifas que regirá en el 2024 está lista para su publicación, la expectativa está en si el costo del seguro subirá, se mantendrá o, por el contrario, bajará.



Y es que esa variación depende en buena medida del comportamiento que presentó tanto la venta del Soat como la siniestralidad de la póliza, es decir, si el producto de la colocación del seguro alcanza a cubrir el costo de los siniestros, lo que se conoce como la suficiencia de la póliza.



“Es un ejercicio que se hace todos los años”, dice un experto, quien explica que de ese ejercicio pueden resultar dos cosas: que lo que se recaude no sea suficiente frente al pago de los siniestros (número de siniestros y valor de estos) y en ese caso lo que falte se incrementa en la tarifa del año siguiente.



Si, por el contrario, el recaudo es más que lo que se pagó por siniestros, la tarifa baja. “Se busca que el valor del recaudo por Soat sea siempre igual al que se paga por siniestros”, precisa la fuente.

El valor de las primas del Soat totalizó a noviembre

$ 2,87 billones, una caída del 9 por ciento anual, el de los siniestros pagados sumó $ 2,38 billones, un incremento del 7,9 por ciento anual. FACEBOOK

TWITTER



Hasta noviembre pasado las cuentas base para el cálculo de las nuevas tarifas estaban a favor de una reducción, toda vez que el valor de las primas colocadas superaba en cerca de 490.000 millones de pesos el costo de los siniestros para las aseguradoras.



En efecto, mientras el valor de las primas emitidas en Soat totalizó hasta ese mes los 2,87 billones de pesos, una caída del 9 por ciento anual, el de los siniestros pagados por las compañías sumó 2,38 billones, un incremento del 7,9 por ciento anual.



El vocero de los aseguradores confía en que ese comportamiento se mantenga en el último mes del 2023, lo que favorecería a las tarifas del presente año de esa póliza obligatoria, y dijo que esa baja en la siniestralidad obedece a las campañas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



Entre tanto, se supo que las mesas de trabajo para fijar la nueva regulación en materia del Soat avanzan y pronto se tendrá una nueva regulación.

