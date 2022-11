El Gobierno está dispuesto a acabar con el lío que enfrentan en la actualidad las personas para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Por eso alista una serie de medidas que permitan estimular la adquisición de esta póliza a través de medios digitales, aprovechando, además, que la mayoría de compañías que la expiden tienen la opción de hacerlo por sus páginas web.



(Lea también: Estas son las fórmulas que se estudian para bajar el costo del Soat)

Según se conoció, la Superintendecia Financiera prepara una serie de ajustes a la norma en esa materia y uno de los principales cambios está enfocado a exigirles a las compañías aseguradoras autorizada para la venta del Soat mayores estándares, por ejemplo, de canales y en materia de páginas web, para hacer todavía más práctica, eficiente y segura la expedición de la póliza y, de esta forma, que la gente pueda comprarla sin necesidad de acudir a un intermediario como ocurría antes.



En Colombia son 10 las compañías autorizadas para la venta de este seguro obligatorio, entre las que se cuentan Aseguradora Solidaria, AXA Colpatria, Seguros Mundial, Equidad Seguros, Previsora Seguros, Liberty Seguros, Mpafre, Seguros Bolívar, Seguros del Estado y Sura.



Cifras de la industria indican que, pese al alto nivel de evasión y elusión de esta póliza por parte de los propietarios de vehículos y motocicletas, hasta julio pasado se habían expedido cerca de 810.000 Soat en el país.



Las medidas que alista el Gobierno para acabar de una vez por todas con el boicot que algunos intermediarios están haciendo con la venta del Soat incluye a otros organismos del Estados y se busca que presionar a las aseguradoras para que agilicen y mejoren sus procesos de expedición de la póliza, la cual es de suma importancia para el sector transporte y la movilidad de millones de colombianos.



De hecho, la propia Superfinanciera hace un seguimiento periódico a las compañías aseguradoras para determinar cuales de estas no estarían cumpliendo con la obligación de expedir el Soat, estando facultadas para hacerlo. "Hay visitas, requerimientos de información y comparaciones con los datos del año anterior para verificar que sí se esté vendiendo la póliza", advirtió una fuente oficial consultada.



Hasta el cierre de septiembre pasado las compañías de seguros habían emitido pólizas del Soat por valor cercano a los 2,6 billones de pesos, un 17,2 por ciento más que el registro del año pasado en similar periodo, según cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).



"Lo que hemos detectado con las cifras de la industria es que la póliza sí se esta vendiendo en el país, no son solo carros nuevos, sino muchas son renovaciones.,Hay algunas regiones muy puntuales donde se presentan ciertas dificultades, como en la región Caribe, donde la gente no usa el seguro o lo hace en una muy baja proporción", señaló la fuente consultada.



Y es precisamente eso lo que persigue el Gobierno con las medidas que está apunto de sacar, cambiar esa cultura de no uso, de evasión y elusión de esta póliza en el país y una forma de hacerlo es facilitándole a las personas la consecución y compra del Soat, pero es un trabajo que requiere de la participación de las compañías que expiden el seguro.