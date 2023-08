Aunque la accidentalidad de los motociclistas es mucho más elevada, así como la evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en este renglón alcanza el 60 por ciento, ajustar las tarifas de esta póliza con base en indicadores como estos, tal como lo propone Fasecolda no es una opción viable, según lo dijo César Ferrari superintendente Financiero, al intervenir en la Convención Anual que el gremio asegurador del país desarrolla en Cartagena.



En su opinión, allí existe un problema muy serio y es que las personas que manejan motos, por lo general, son las que menores ingresos tienen, y si bien las medidas que adoptó el Gobierno en el reciente pasado no han podido resolver esos problemas de evasión, es porque la solución no está en los precios sino por el lado de los ingresos que tiene la población.



"Miremos los cambios que necesita el país para superar la pobreza", señaló el superfinanciero, quien agregó, no obstante, en que ya vienen trabajando en una nueva normativa no solo para el Soat, sino para lograr que en el sistema financiero pueda haber mayor competencia que permita avanzar en una inclusión financiera y de los seguros en general.



Agregó el funcionario que "los cambios toman tiempo, pero lo importante es comenzarlos y establecer una ruta y eso creo lo que estamos tratando de hacer para que de esa manera Colombia se desarrolle, porque de lo contrario no vamos a poder superar ni la pobreza ni vulnerabilidad, que afecta al 70 por ciento de la población colombiana", insistió.



Y es que según Ferrari, la realidad de los seguros en Colombia es mucho más crítica de lo que se muestra. La penetración de estos, si se descuentan los seguros obligatorios apenas alcanza el 2 por ciento. Incluyendo esas pólizas alcanza el 3,4 por ciento, al tiempo que ese indicador está muy lejos del promedio de los países miembros de la Ocde del 9,4 por ciento.

Bajas coberturas

Este viernes concluye en Cartagena la Convención Anual de Seguros 2023. Foto: Carlos Arturo García

Cifras oficiales muestran que en Colombia la cobertura aseguradora del país en los frentes en que está empeñado el Gobierno avanzar son muy bajas. En los últimos 12 meses hasta mayo pasado, las primas emitidas por las aseguradoras alcanzaron 50,8 billones de pesos, aumentó 8,5 por ciento real anual.



Sin embargo, los microseguros apenas son el 2 por ciento, mientras los seguros a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) llegan al 10,5 por ciento. Ahora, de las 45 aseguradoras que operan en el mercado colombiano, 21 compañías concentraron cerca del 52 por ciento de los microseguros que se colocaron.



Esas cifras, además del hecho de que en Colombia las mujeres son las que menos acceden a aseguramiento, pero son las que menos se siniestran, son las que obligan a apurar los cambios en materia aseguradora para que haya una mayor penetración de en el país.



"En la Superintendencia (Financiera) estamos haciendo una revisión de la norma, porque un exceso de estas produce una parálisis de los mercados y una insuficiencia acaba produciendo inestabilidad en los mercados. Necesitamos desarrollar los mercados y generar al mismo tiempo estabilidad", señaló Ferrari al término de sus presentación ante los aseguradores del país.



Agregó que eso implica tener una revisión clara de la normatividad, hacer un proceso de depuración que ya comenzó a nivel interno, incluso, ya se les solicitó a los aseguradores que hagan llegar sus opiniones sobre cómo lograr esa depuración normativa que se necesita.

Lo que se necesita

El uso de la inteligencia artifical será clave en el desarrollo e innovación de la industria aseguradora del país. Foto: iStock

La Superfinanciera tiene muy claro cuál es el camino que quiere seguir para lograr esos objetivos propuestos en materia de inclusión de los seguros, por eso, desde ya les dijo a los aseguradores que se necesita que haya más competencia en la industria, solo así se podrá entregar productos de calidad, menos costosos y a una mayor cantidad posible de la ciudadanía, sean personas naturales o empresas.



En ese sentido, Ferrari dijo que se necesita, además de mayor competencia, precios transparentes, mayor visibilidad de la información; libre entrada y salida de los mercados y simetría de información.



También mencionó que es necesario que las empresas sean "menos pesadas en sus estructuras, menos jerárquicas", pero a su vez, que sean más ágiles y que se apoyen en la tecnología del futuro para diseñar nuevos productos, canales de distribución más dinámicos



El Superfinanciero es un convencido de que bajo las actuales circunstancias y cambios que se están dando los seguros deben adaptarse, sus costos no deben adaptarse solo con base en cálculos actuariales, sin que deben definirse a partir de prospectiva sobre escenarios.



En todo este trabajo será clave, dice, que las personas tengan la mejor información posible por parte de los aseguradores, que haya portabilidad financiera, como quedó planteado en el Plan de Desarrollo.



"La expectativa de la Superfinanciera es que estas sean herramientas para llegar a nuevos segmentosy mercados subatendidos", puntualizó Ferrari.