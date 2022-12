Mientras que para 14 categorías de vehículos el Gobierno otorgó un subsidio de cerca del 50 por ciento en el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), los demás tipos de automotores tendrán un incremento en el precio de esa misma póliza de hasta 11,7 por ciento con respecto al valor pagado en 2022.



Así lo establece el proyecto de circular que la Superintendencia Financiera dejó en su página de internet para comentarios del mercado y en el que fija el incremento que tendrá el Soat a partir del próximo 1.º de enero del 2023.



Como se recuerda, ese nuevo costo se asume una vez la persona dueña del vehículo hace la renovación de su póliza, por vencimiento de la misma.



Hasta este año el incremento en el costo de la póliza se ajustaba con el alza del salario mínimo. No obstante, el alza para el próximo año está dada en salarios mínimos diarios, es decir, unos 38.666 pesos, lo que permitirá que crezca el 16 por ciento, que fue el ajuste del salario mínimo para el 2023.



Según el documento, teniendo en cuenta las recientes disposiciones del Gobierno Nacional, que ajustaron la tarifa del Soat para algunas categorías de vehículos, entre otras, y “luego de aplicar un proceso de optimización, se obtuvo como resultado una suficiencia de prima de 57 por ciento para las categorías del rango diferencial y de 3,67 por ciento para las demás categorías”.



Esa suficiencia indica que el valor de las primas emitidas en Soat estuvo por encima del costo de los siniestros registrados, lo que permite este año ajustar las tarifas máximas expresadas en salarios mínimos diarios legales vigentes (s. m. d. l. v.) “con el fin de mantener la estabilidad del esquema en cumplimiento de los principios de equidad, suficiencia y moderación que deben regir la determinación de las tarifas establecidas en la ley”.



Según la tabla contenida en el proyecto de circular de la Superfinanciera, el ajuste de la tarifa del Soat en el 2023 será de entre 1,68 y 25,39 s. m. d. l. v., esta última a cargo de los vehículos de más de 15 toneladas.



El costo del Soat para vehículos familiares tendrá un ajuste de entre 6,98 y 11,79 s. m. d. l. v., según antigüedad y cilindraje de estos.



Si bien el valor de esta póliza tendrá un ajuste de ese 11,7 por ciento, según lo planteado por la Superfinanciera, hay que recordar que el Gobierno, a través del Decreto 2497 de 2022, fijó una tarifa diferencial para 14 categorías de vehículos, entre los que se encuentran los ciclomotores, motos de menos de 100 c. c., motos de 100 c. c. y hasta 200 c. c., autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, con el fin de estimular la compra de esta póliza obligatoria y disminuir su evasión en el país.

Venta histórica del Soat

Tras una semana de entrada en vigor de este beneficio de cerca del 50 por ciento en el costo del Soat para esas categorías de vehículos, el parte de la industria aseguradora es positivo.

Cifras preliminares de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) indican que entre el 19 y el 25 de diciembre se vendieron más de 431.000 pólizas, un crecimiento del 118 por ciento si se compara con la semana inmediatamente anterior.



Las motos, que figuran como los vehículos que más circulan por las vías del país sin el seguro obligatorio, fueron a las que más se les expidieron pólizas en la semana analizada por la industria, lo que permitió un crecimiento del 474,1 por ciento en comparación con la semana del 11 al 18 de diciembre, cuando aún no estaba vigente la medida del descuento. Así las cosas, se pasó de unas 47.332 a 271.678 pólizas vendidas.



Los descuentos otorgados en la primera semana han significado ahorros para los compradores de este seguro por 76.306 millones de pesos. El valor de estas mismas pólizas sin descuento habrían sido de 152.489 millones de pesos, con descuento, costaron en realidad 76.183 millones, precisó el gremio.



El balance preliminar de Fasecolda de la primera semana del Soat subsidiado por el Gobierno permite estimar que una de cada 30 motos que evadían dicha obligación habría adquirido este seguro.



Según estimaciones de EL TIEMPO, la venta normal de estas pólizas es de algo más de 63.000 semanales.



De esta manera, 208.000 pólizas corresponderían a motociclistas que venían evadiendo, es decir, el 3 por ciento de los 6,4 millones de motos que, según Fasecolda, no pagan el seguro. Para reducir la evasión a cero tendría que mantenerse ese ritmo de ventas durante 30 semanas.



Según el gremio asegurador, de los 17,6 millones de vehículos que circulan en el país solo 9,3 millones cuentan con un Soat vigente, es decir, un 47 por ciento evade el cumplimiento de la obligación de contar con el seguro. El 66 por ciento de las motocicletas no adquieren este seguro, estadísticas que el Gobierno pretende cambiar con la medida del descuento en el valor de la póliza de cerca de la mitad de su costo, el cual comenzó a regir desde el lunes 19 de diciembre.



Ángela Húzgame, directora de la Cámara del Soat de Fasecolda, señaló que la expedición vista de la póliza es histórica. “Esperamos que la evasión empiece a disminuir y que las personas cumplan con la obligación de adquirir el seguro”, señaló la directiva al destacar que “para seguir salvando la vida de quienes son víctimas de accidentes de tránsito, es necesario que todos contribuyamos con la adquisición de esta póliza. La tarifa también dependerá del buen comportamiento en las vías”.



Tanto los motociclistas como los propietarios de vehículos particulares han comenzado a responder a la iniciativa del Gobierno de aliviar las cargas de esta póliza, en especial, a las personas de más bajos recursos.



Las estadísticas de la industria indican que 275.470 pólizas de Soat han expedido las compañías de seguros a vehículos de las 14 categorías beneficiadas con el descuento en la última semana, 470,6 por ciento más frente a las vendidas en la semana del 12 al 18 de diciembre, cuando solo fueron 48.277.



Por su parte, la expedición de Soat para vehículos de categorías no cobijadas con el descuento solo creció 4,8 por ciento, a 156.078 pólizas en el mismo periodo.



En Bogotá, Antioquia y Valle se han registrado los mayores incrementos con el 40,1 por ciento, 115,2 por ciento y 195,1 por ciento de crecimiento, respectivamente.



Con corte al 25 de diciembre se habían expedido 115.000 pólizas en Antioquia, 115 por ciento más que la semana anterior. Bogotá pasó de 60.6 00 a 84.900 pólizas vendidas (40 por ciento) y el Valle creció un 195 por ciento, al pasar de 19.200 pólizas expedidas a 56.700.



En Cundinamarca se registró un crecimiento de 168 por ciento con cerca de 42.000 pólizas expedidas y en Santander más 25.000 pólizas, lo que significó un crecimiento de 166 por ciento en comparación con la semana del 12 al 18 de diciembre, advierte Fasecolda.

Lo que viene

“En solo ocho días vemos con satisfacción que los ciudadanos han acudido a adquirir el seguro que salva vidas. Las aseguradoras seguimos comprometidas con la implementación del descuento del 50 por ciento en el valor de esta póliza y queremos invitarlos a que este fin de año tengamos un buen comportamiento en las vías”, expresó David Colmenares, presidente de la junta directiva de Fasecolda.



Aunque las recientes medidas adoptadas por el Gobierno para aliviar los costos del Soat para las personas de menores ingresos están dando resultados, el Ejecutivo tiene previsto hacer una serie de ajustes a la póliza el próximo año, para lo cual trabaja en un proyecto de ley que será presentado al Congreso de la República en marzo.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO la semana anterior, los ejes fundamentales de la transformación del Soat tienen que ver con el uso, la cobertura, los costos y su operación. Uno de los principales cambios que se buscan es que todo vehículo en Colombia inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) debe contar con Soat circule o no por las vías.

