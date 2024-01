La evasión del Seguro Obligatorio de accidentes se mantiene alta pese al descuento

Aunque el Gobierno, a través de un borrador de decreto dado a conocer a comienzos de diciembre del año pasado, dejó abierta la posibilidad de prorrogar el beneficio del descuento del 50 por ciento en la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) a algunas categorías (motos y vehículos de servicio público), hasta la fecha esa medida no se ha dado a conocer.



Bus accidentado Foto: Denuncias Antioquia

La razón es que ese anuncio no era necesario, toda vez que el Decreto 2497 de 2022, con el que se brindó ese subsidio el año pasado, nunca estableció una fecha límite para el mismo.



Para algunos aseguradores y expertos consultados, quizás el decreto que está a punto de expedir el Gobierno para dar a conocer las tarifas del Soat que regirán este año no incluya ese aspecto, se mantenga como hasta ahora y sufra algún ajuste cuando se dé a conocer la nueva regulación que trabaja la mesa creada para tal fin y de la cual hacen parte el Ministerio de Transporte, la Adres, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras entidades del orden nacional.



El beneficio de descuento del 50 por ciento ha sido muy criticado debido a que no logró cumplir con los objetivos planteados, entre estos, reducir la evasión sobre esta póliza y de paso la siniestralidad vial.



Cifras del gremio asegurador indican que la emisión del Soat registra una caída del 9 por ciento al cierre de noviembre, mientras la siniestralidad repuntó, en el mismo periodo, un 8 por ciento anual.



Lo más preocupante tiene que ver con la evasión. De los 18,4 millones de vehículos que circulan en el país, solo 9,7 millones cuentan con Soat vigente, es decir, el 47 por ciento evade esta obligación. Respecto a las motos, circulan alrededor de 11,2 millones, de las cuales el 59 por ciento no cuenta con el seguro.



Otro de los problemas tiene que ver con los recursos que le ingresan a la Adres para cubrir el costo de los accidentes de vehículos fantasma, aquellos que no cuentan con la póliza o los que la portan vencida. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calcula que el déficit por este seguro sería de 850.000 millones de pesos este año.

