El sector asegurador del país hizo un preocupante llamado de atención por el estado crítico en que se encuentra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), como producto del disparo de la accidentalidad, especialmente en las motos, el enorme hueco que dejan los fraudes al sistema, la evasión, y la falta de controles estrictos a la hora de expedir licencias de conducción para motocicletas.



Así lo aseguró este martes la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), que señaló que debido al fuerte impacto negativo en estas variables, las pérdidas del ramo llegaron a 137.000 millones de pesos en el primer semestre y se proyecta que la cifra puede llegar a los 322.000 millones de pesos este año.



Para el año 2022, Fasecolda estima que una cifra récord histórica de accidentalidad vial, según su presidente, Miguel Gómez Martínez. Foto: Fasecolda

El presidente del gremio, Miguel Gómez Martínez, instó al nuevo gobierno a trabajar de la mano con los actores involucrados, ya que ante estos factores el Soat se encuentra hoy en cuidados intensivos y algunas compañías, si ven que la póliza les sigue arrojando pérdidas cuantiosas, podrían solicitarle a la Superintendencia Financiera autorización para dejar de venderla.



Y señaló que en el primer semestre del año hubo en el país 471.000 heridos en el primer semestre del año atendidos por el Soat, y se llegaría hasta 940.000 heridos en todo el 2022. “Es una tragedia nacional porque hay todo tipo de heridos y el país no puede seguir asumiendo este costo y la movilidad no puede hacerse a este costo”, aseguró el dirigente gremial.



De acuerdo con Fasecolda, el principal problema que se debe enfrentar a corto plazo es el alto nivel de fraude que existe en esta póliza, que al cierre del primer semestre del año llevó que hubiera denuncias por 456.000 millones de pesos, debido a cobros hechos indebidamente a través de instituciones prestadoras de servicios (IPS), que inflan las valoraciones médicas o le dicen alguien que tuvo un accidente casero que pasen el caso por el Soat para atenderlo, diciendo que la causa fue una moto que se dio a la fuga.



Lo anterior porque el tope del valor que hay en el Soat es de 26 millones de pesos, y los avivatos aprovechan esta situación para simular accidentes y desangrar al sistema.



Asimismo, el gremio pidió a las autoridades extremar los controles en la expedición de las pólizas, no solo porque no solo porque de los 17,6 millones de vehículos que circulan en el país solo 9,3 millones cuentan con Soat vigente, para una evasión del 47 por ciento, que en el caso de las motos es del 61 por ciento, sino porque los requisitos para manejar una motocicleta por primera vez son mínimos.



De acuerdo con estadísticas del sector asegurador, se estima que al menos el 20 por ciento de los nuevos usuarios de motocicletas podrían tener un accidente tránsito en el primer año, debido a que es la época en que estos más se registran, debido a falta de pericia, entre otros. Es decir, que si este año cierra con cerca de 1 millón de motocicletas vendidas, serán 208.000 personas las que tendrían un accidente tras estrenarse al volante de estos vehículos.



Para el año 2022, Fasecolda estima una cifra récord histórica de accidentalidad vial, ya que las proyecciones apuntan a 940.000 heridos en las calles y más 7.600 fallecidos. “Un drama nacional ignorado que no recibe suficiente atención del Estado. Este es un grave problema de salud pública que es la segunda causa de muerte violenta en Colombia”, reiteró Gómez Martínez.



Y añadió que en Colombia circulan hoy 10,5 millones de motos y en el 87 por ciento de los accidentes de tránsito con lesionados, hay involucrado uno de estos vehículos.



Igualmente, otro aspecto por corregir, según el gremio, es la tarifa insuficiente del Soat, la cual está subsidiada para las motos por parte de quienes manejan automóviles y tienen la póliza. Así, los motociclistas pagan por el seguro 3,7 veces menos de lo que corresponde según su accidentalidad, mientras que los vehículos familiares pagan un seguro 9,5 veces más caro para cubrir ese subsidio.



“Desde 2013 el número de motocicletas superó al de los demás vehículos en el país, esta tendencia se ha incrementado y en el 2022, se espera que el país rompa el récord y venda más de un millón de motos adicionales.

