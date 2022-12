Tal como estaba previsto la Superintendencia Financiera dio a conocer ayer las categorías de vehículos a las que se les aplicará el beneficio de descuento de cerca del 50 por ciento en el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) otorgado a través del Decreto 2497 expedido por el Ministerio de Hacienda el viernes de la semana anterior.



(Lea también: ¿Cuánto será el valor del Soat para moto a partir del 16 de diciembre?)

Según la Circular Externa 028 de 2022, de la Superfinanciera, son 14 las categorías de vehículos que a partir de esta semana podrán adquirir la póliza con ese descuento y para conocer la tasa diferencial, la entidad habilitó un simulador en su página de internet al cual puede acceder desde este lunes y así saber el precio que les corresponde pagar por ese seguro.



(Le puede interesar, además: En firme descuento del 50 % en el Soat a partir de la próxima semana)



Según lo definido por la entidad, podrán acceder a ese descuento las ciclomotos, las motos de menos de 100 centímetros cúbicos (c. c.) y las de entre 100 y 200 c. c., los motocarro, tricimotos y cuadriciclos, así como los motocarros hasta de cinco pasajeros.



También están cobijados los autos de negocios de hasta 1.500 c. c. de menos de 10 años de antigüedad, también los del mismo cilindraje, pero de 10 años o más.



En ese mismo segmento también quedan amparados los autos de negocios de entre 1.500 y 2.500 c. c. de menos de 10 años, aquellos de igual cilindraje de más de 10 años, así como los de más de 2.500 c. c. con menos de 10 años de antigüedad o por encima de esta.



Buses y busetas urbanos; el servicio público intermunicipal de menos de 10 pasajeros, así como aquel que tiene una capacidad superior a los 10 pasajeros transportados también tendrán la cobertura del descuento en la compra del Soat, se advierte en la mencionada circular 028.



“Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que se reflejan en las tarifas determinadas por la Superfinanciera, buscan mejorar el acceso al Soat, contrarrestar su evasión y garantizar el cumplimiento de la función social de este seguro, tal y como lo señala el Decreto 2497”, indicó la entidad.



Recalcó que lo definido en ese decreto y la consecuente determinación de las tarifas diferenciales, “no implica una afectación a la atención en salud de las personas involucradas en un accidente de tránsito”.