Colombia se sumó este año a la larga lista de países de Latinoamérica y del mundo que decidieron hacer cambios profundos en sus sistemas de pensiones buscando, entre otros objetivos, ampliar sus coberturas, hacerlos sostenibles, elevar la tasa de ahorro y disminuir la presión que estos ejercen sobre las finanzas públicas.



Un reciente informe de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap) señala que entre 2009 y 2022, 25 países, entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Ecuador y Nicaragua, elevaron la tasa de cotización en sus programas de reparto; 47 elevaron la edad de retiro, y 39 ajustaron los parámetros en la fórmula de los beneficios y/o recortaron o congelaron el monto de las pensiones de vejez normal y/o anticipada, para disminuir los costos fiscales.



El paso más reciente en esa dirección lo dio México con una reforma que, en opinión de algunos expertos, puede ser un modelo a seguir por Colombia, cuyo Congreso, está ad portas de iniciar la discusión del proyecto que le presentó el Ejecutivo el 16 de marzo.

Precisamente, el sistema que más le convendría al país y los alcances de dicho proyecto son parte central del análisis que en los próximos dos días (jueves y viernes) expertos, académicos y Gobierno debatirán en el XVI Congreso de Asofondos, en Cartagena.



Pero ¿qué hizo Manuel López Obrador para que las miradas de los expertos apunten hacia México?

Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, dice que el modelo mexicano “puede ser un buen ejemplo para Colombia”, pues los cambios adoptados le permitieron subir en el escalafón de pensiones estándar que elabora la firma Mercer.



Pasó del puesto 44 al 29 el año pasado y fue el país que más puntos subió en dicho índice global.



El experto de Asofondos dice que lo positivo de la reforma mexicana es el aumento de los aportes con el propósito de elevar las pensiones, con lo que reconoce que la forma de subir las pensiones de manera sostenible y sólida es elevando gradualmente los aportes.

Wills también comenta que otro aspecto positivo de dicha reforma es que reconoce subsidios que el Gobierno dará de manera explícita reconociendo la necesidad de apoyar a aquellos trabajadores de más bajos ingresos a quienes la ayuda se les hará en su cuenta individual.



En la reforma de México también se incluyó una reducción en el requisito de las semanas necesarias para la jubilación y así darles una mano a quienes están cerca de la edad de pensión para que se jubilen, pero tiene dificultades.

Es una medida temporal y la disminución se inició en 2021 con un requisito mínimo de 750 semanas y cada año se incrementará en 25 semanas, hasta alcanzar las 1.000 en el 2031.



En el tema de los aportes suben tanto para el empleador como para el trabajador de forma gradual, iniciando este año en 6,5 por ciento de salario base de cotización hasta llegar al 15 por ciento en el 2023 y de esta forma mejorar las pensiones.



“Es un modelo interesante”, dice Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, al referirse a la reforma mexicana. Considera que esta fortalece el modelo de ahorro individual, pero con un subsidio a las contribuciones que es público y progresivo (más alto para ingresos más bajos y cero para ingresos altos).

“La reforma (en Colombia) debería incorporar la revisión del pilar público para mantener un modelo de ahorro individual, como lo propusimos en Fedesarrollo”, señaló Mejía.



Al referirse al sistema de pensiones de Bolivia, Daniel Wills, de Asofondos, señala que tiene cosas buenas, un pilar solidario con elementos positivos, pero en su conjunto advierte que el país le apostó a un modelo que no es sostenible, no solo en lo pensional sino también en lo económico, porque el modelo tiende a estatizar un poco la economía, “aumenta el gasto del Estado financiado, en principio, por un boom de recursos naturales que se fue agotando y hoy las consecuencias son dramáticas... diría que se agotó el modelo al que le apostó Bolivia en los último años en todos los aspectos, no solo en lo pensional”.

Y en cuando a Chile, advierte que, en medio del estancamiento que tiene el proyecto de reforma pensional en el Congreso de ese país, lo rescatable es la importancia de “crear los acuerdo antes de llevar las reformas al Congreso”, para evitar que se frenen.

Pero en materia pensional, Colombia no solo debería estar atenta a las buenas experiencias de la región, sino de las que se han dado en el mundo en materia pensional.



“Si bien es cierto que el sistema de pensiones colombiano tiene muchos desafíos que deben ser resueltos, la experiencia de los países más avanzados en esta área muestra que los sistemas basados en el ahorro, como el de Colombia, ayudan a largo plazo a reducir la desigualdad, aumentar el ahorro nacional y asegurar mayor estabilidad macroeconómica”, dice José León, gerente de Natixis IM para Colombia y Perú.

El experto destaca los puntos en común que tienen Noruega, Suiza, Islandia, Irlanda y Australia, que ocupan los 5 primeros lugares en el Índice Global de Jubilación (GRI) desarrollado por Natixis Investment Managers.



Entre estos, destaca la seguridad no solo de los recursos sino de que estos garantizarán la tranquilidad cuando las personas lleguen a la edad de jubilación.

También menciona el acceso, es decir, cuentan con sistemas de pensiones sólidos al alcance de toda la población, también con incentivos fiscales para estimular el ahorro.



En cuanto a la solidaridad, los ciudadanos entienden que las pensiones actuales son financiadas por las generaciones activas, quienes a su vez se beneficiarán de las contribuciones realizadas por las generaciones posteriores.



Finalmente, señala que la estabilidad económica y la flexibilidad del ahorro son factores que contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas pensionales.

*La Casa Editorial EL TIEMPO hace parte de un grupo de empresas que incluye una AFP.

REDACCIÓN ECONOMÍA

