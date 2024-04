Sin traslados a Colpensiones, ahorro en AFP sería hoy de unos $ 560 billones: Asofondos

Aunque los fondos de privados de pensiones se mantienen muy distantes de la propuesta de reforma pensional que presentó el Gobierno, sobre todo en tres puntos específicos, los mismos volvieron a extenderle la invitación al Ejecutivo para que se haga un esfuerzo conjunto por sacar adelante una buena reforma que satisfaga verdaderamente las necesidades de mercado colombiano, pues en su consideración, esta es una oportunidad que no se puede dejar pasar, según lo dejaron saber durante el desarrollo de la primera jornada académica del 17 Congreso Anual, que realiza Asofondos en Cartagena.

No será fácil, toda vez que los tiempos para los ajustes, debates y aprobación del proyecto actual cada vez son más cortos, al tiempo que el ambiente político que reina en el país no es el mejor para impulsar una iniciativa de esta naturaleza en el Legislativo y no están ayudando en ese gran propósito, comentan algunos asistentes al evento, quienes consideran, además, que entre más tiempo pase sin que se realice un cambio al sistema actual, las consecuencias hacia adelante para las finanzas públicas y las generaciones futuras serán de grandes dimensiones económicas.

Según Santiago Montenegro Trujillo, presidente del gremio de las AFP, "los tiempos están un poquito apretados", por eso su invitación a los congresistas es a que trabajen con dedicación en estos días que faltan de la presente legislatura para sacar una buena reforma, no importa que haya que poner sobre la mesa las cifras y los argumentos para lograr ese objetivo.

El directivo dijo que el corazón de la reforma debe ser el ahorro y la capitalización, que bajo esa premisa el pilar contributivo sea de un salario mínimo y que los recursos de ese umbral sean administrados por un fondo previsional para pagar las pensiones de los adultos mayores, para lo cual se requiere un administrador totalmente independiente del ciclo político. Pero, además, que esté técnicamente capacitado y que opere bajo las mismas reglas de juego de los demás actores del mercado.

Para Miguel Largacha Martínez, presidente del Consejo Directivo de Asofondos y de la AFP Porvenir, es fundamental que los recursos de ese fondo previsional tengan un manejo independiente, que en la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, sugiere que sea el Banco de la República, pues hay que tener en cuenta el volumen de recursos que llegarían a Colpensiones en caso de que se apruebe la iniciativa tal como está hoy, lo cual puede desbordar la capacidad de dicha entidad oficial, que no estaría preparada para ello.

Son 43 billones de pesos al año lo que recibiría Colpensiones (unos 3,5 billones por mes), mencionó Largacha Martínez, tras agregar que "cualquier entidad que maneje esos dineros tiene que dar prueba de transparencia, prioridad y manejo técnico sin precedentes y sin duda el Banco de la República está capacitado para ello".

Lograr esas capacidades demanda una enorme inversión, y dijo que en Porvenir, hicieron un cambio de inversiones en un portafolio y eso les tomó tres años para la adecuación del software y un costo de 15 millones de dólares, por lo que a Colpensiones le quedaría muy difícil embarcarse en ese proceso, más cuando en el proyecto de reforma se menciona quela implementación del fondo de ahorro iniciaria en el 2025.

el Banco de la República se perfila como la entidad con la mejor capacidad técnica y administrativa para manejar el fondo previsional que propone la reforma pensional. Foto:John W. Vizcaino Compartir

Freno a traslados

Pero no fue el único tema de discusión en el marco del desarrollo del congreso de Asofondos, voceros del gremio también fijaron su posición frente a lo dicho por la Corte Constitucional, que también le traslado algo de responsabilidad a los afiliados a los fondos que, estando en una administradora privada (AFP) busquen trasladarse o retornar a Colpensiones, cuando se ha vendido el término que fija la norma para ese respecto.

Según Clara Elena Real, vicepresidente Jurídica de Asofondos, lo que hace la sentencia de la Corte es equilibrar las cargas probatorias dentro del proceso del traslado. No significa que se frenen los traslados, agrega la experta, solo que cada juez en cada proceso evaluará las pruebas y determinará si en el caso concreto hubo una mala asesoría o no.

Según cifras de la Superintendencia Financiera en la última década de los fondos privados de pensiones han salido rumbo a Colpensiones cerca de 1,5 millones de afiliados.

Cálculos preliminares de Asofondos indican que de no haberse presentado los traslados entre las AFP y Colpensiones eso le habría permitido tener a las primeras un saldo de ahorro pensional del orden de los 560 billones de pesos, incluidos los rendimientos, lo que significa cerca de 150 billones de pesos más, señaló Montenegro Trijillo.

El directivo destacó también que los demandantes, por lo general, son personas que cotizaron en los últimos 10 años por encima de cuatro salarios mínimos y por lo tanto, los subsidios que están adquiriendo son mucho más altos.

La jurista, por su parte, no ve que la decisión de la Corte Constitucional genere una disminución de las demandas porque "la población de altos salarios que demandó ya no está en los fondos privados, ya se trasladó en su gran mayoría, por lo que no creemos que eso cambie. Simplemente modifica un estándar probatorio en el proceso para esas personas de altos recursos, no hay una variación de esos traslados, los cuales seguirán presentándose en el nivel que se vienen haciendo", puntualizó.