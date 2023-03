El mensaje de tranquilidad que envió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los mercados ayer, acerca de la solidez del sistema bancario de ese país, no logró apaciguar el miedo de miles de ahorradores e inversionistas que temen que con la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y las dificultades que afrontan el Signature Bank, el First Republic Bank y el Western Alliance, se pueda estar repitiendo la historia vivida hace 14 años atrás con la bancarrota de entidades como Lehman Brothers, entre otras.



“Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí (disponibles) cuando los necesiten”, dijo Biden en declaraciones televisadas desde la Casa Blanca después de la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB).



Sin embargo, la angustia de unos y otros contagió a los mercados bursátiles del mundo, muchos de los cuales cerraron con números rojos en su primera sesión de la semana, temiendo un contagio de esa crisis bancaria.



Los mercados europeos, que empezaron la jornada casi en equilibrio tras el anuncio de medidas excepcionales, terminaron con fuertes caídas. La Bolsa de París cerró con retroceso del 2,9 por ciento y el Dax de Fránc-fort de 3,04 por ciento.



En Londres la pérdida de ayer fue de 2,58 por ciento al cierre, mientras la de Milán, terminaba con caída de 4,03 por ciento. Por su parte, el parqué madrileño acabó la sesión en rojo, marcando un cierre negativo de 3,51 por ciento.



En Asia, la Bolsa de Tokio perdió 1,11 por ciento, mientras en Nueva York, el Dow Jones cayó tan solo 0,28 por ciento. En Colombia, por su parte, el descenso fue de 2,8 por ciento.



Pese a ser un banco poco conocido por el público en general, el SVB se especializaba en financiar nuevas empresas, se había convertido en el decimosexto banco más grande de Estados Unidos por activos con cerca de 209.000 millones de dólares en activos y unos 175.400 millones en depósitos a finales del 2022.



Por ahora son tres los bancos que cayeron por retiros masivos de depósitos, en un contexto de agresiva subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para contener la inflación: el SVB, el Signature Bank y el Silvergate Bank, los dos últimos muy expuestos a las criptomonedas.



Esta circunstancia podría llevar a que la Fed haga una pausa en su ajuste de tasas para contener la inflación en su reunión de marzo.



“Creemos que los funcionarios de política monetaria estarán alertas. Es posible que la Fed haga una pausa (en las alzas de tasas) en marzo y creemos que habrá más efectos en el sector bancario”, dijo Daniel Ivascyn, director de inversiones de Pacific Investment Management Co.



El domingo por la noche, autoridades federales de Estados Unidos intervinieron para garantizar que los ahorristas tengan acceso a sus fondos en SVB y se hicieron cargo del Signature Bank. Pero hay más bancos estadounidenses bajo presión. Las acciones de First Republic Bank, con sede en San Francisco, se desplomaron cerca de 62 por ciento ayer lunes.

Lejos de la crisis del 2008

La mayoría de los observadores del mercado financiero son, sin embargo, optimistas y dudan de que se produzca una situación comparable a la crisis financiera de 2008. Todos están pendientes del jueves, cuando el Banco Central Europeo se reúna para probablemente subir las tasas de referencia.



Biden es partidario de reaccionar de forma ‘inmediata’. En un comunicado conjunto, la Fed, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y el Departamento del Tesoro aseguraron el domingo que los depositantes de SVB y el Signature Bank tendrían acceso a “todo su dinero” a partir de ayer lunes.



Según el presidente Biden, el Gobierno hará lo posible para que los ahorristas recuperen su dinero y, en cualquier caso, “los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas”. E insistió en que quiere fortalecer las regulaciones del sector. “Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las reglas para los bancos, de modo que sea más improbable que se repita este tipo de quiebra bancaria”, explicó, culpando a los republicanos de haber echado abajo durante el mandato de Donald Trump las salvaguardas introducidas después del colapso financiero de 2008.



Por lo pronto, la Fed anunció que investigará las condiciones de supervisión y regulación del SVB porque los hechos “exigen un análisis en profundidad, transparente y rápido”, declaró el presidente del organismo, Jerome Powell.



Los resultados se conocerán el 1.º de mayo. El presidente demócrata quiere que los responsables de la quiebra “rindan cuentas”, motivo por el que durante el fin de semana evitó un rescate bancario y se mostró partidario de despedir a la dirección del banco.



Biden recalcó que los inversionistas que compraron SVB (el británico HSBC) asumieron un riesgo y deben correr con las consecuencias porque “así es como funciona el capitalismo”.



Las autoridades francesas y alemanas, en tanto, no ven riesgos para sus sistemas financieros. “No hay un contagio directo y la posibilidad de un impacto indirecto es algo que debemos vigilar, pero de momento no vemos un riesgo significativo”, dijo en Bruselas el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.



* Con información de agencias