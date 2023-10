La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a RUSH GLOBAL COLOMBIA S.A.S. con una multa de $569'560.000, la empresa es dueña de la aplicación móvil del sector Fintech HOLACREDY, y el motivo es el cobro de tasas de interés que superaban los límites legales.

De acuerdo con la SIC, la investigación detalla que en las condiciones de algunos de los créditos otorgados por la compañía sancionada superaban los valores cobrados a los usuarios y el interés máximo certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.



Así las cosas la entidad señaló que Holacredy, cobró tasas de interés que superaban los límites legales a los usuarios de los créditos objeto de estudio, incurriendo en la conducta de usura.



También se concluyó que la información suministrada no era clara, precisa ni suficiente respecto del concepto descuento sobre los costos de administración otorgado a los consumidores al momento de solicitar un crédito.

dinero Foto: iStock

La SIC agregó que que la página web, aplicación móvil y redes sociales de la investigada no disponen de mecanismos para que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas o reclamos y posterior seguimiento, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011



Además de la multa,la entidad ordenó devolver los intereses cobrados en exceso a los consumidores con los que suscribió contratos de crédito desde el 5 de octubre de 2020 hasta la fecha de ejecutoria de la resolución, teniendo como punto de referencia el interés máximo legal fijado por la Superintendencia Financiera de Colombia.



La SIC agregó que la empresa también fue sancionada por no atender las órdenes impartidas por esta entidad en ejercicio de sus facultades, al no aportar la totalidad de información solicitada en el curso de la averiguación preliminar.

