Banco Serfinanza competirá de la mano de tiendas Olímpica

El pasado primero de abril, Serfinanza abrió sus puertas al público como entidad bancaria, luego de operar por cerca de 40 años como compañía de financiamiento.



Entre sus objetivos está llegar con una oferta de productos y servicios a las personas de bajos ingresos tanto de la región Caribe como del país, para lo cual apoyará su operación en la red de tiendas Olímpica, su mayor accionista con cerca del 84,7 por ciento. Tanto la cadena de supermercados como el banco son propiedad de la familia costeña Char.

Gian Piero Celia Martínez Aparicio, presidente del banco, habló con EL TIEMPO de los retos de aterrizar en un mercado que está en plena transformación hacia lo digital y donde la competencia por una mayor cuota se intensifica cada vez más.



¿Cuánto tiempo les tomó convertirse en banco?



Este proceso se viene desarrollando desde hace tres años y se consolidó el 28 de diciembre, cuando la Súper autorizó la conversión, la cual quedó legalmente sellada el pasado 5 de febrero, y como tal empezamos a operar el 1.º de abril, pero llevábamos 40 año en el mercado como compañía de financiamiento.



Llevan apenas 15 días como banco…



Sí, el lunes primero de abril nos estrenamos como banco con nuevo portafolio de productos y servicios, nueva imagen en las principales ciudades del país, y estamos haciendo una nueva implementación en temas operativos. Hemos tenido muy buena acogida tanto en nuestras oficinas como en la red de tiendas Olímpica, donde empezamos a hacer nuevas aperturas de cuentas. Este año apuntamos a tener entre 30.000 y 40.000 cuentas nuevas.



Y ¿cómo es aterrizar en una industria en plena transformación?



Nosotros le vendemos a nuestros clientes la facilidad de acceso a la banca, con apertura de cuentas muy rápido, mientras la gente hace sus compras en las tiendas Olímpica, lo cual es un servicio fácil y ágil, en horarios que van hasta las 10 de la noche, y lo importante es que les estamos llegando a personas que no tienen mucho acceso al sector financiero, gracias a que las tiendas están en muchas ciudades intermedias y pueblos pequeños en donde no hay una fuerte presencia de la banca tradicional.



¿A qué mercado le estarán apuntando?



Tenemos una amplia cobertura, en la medida en que estamos en todo el país; aunque somos un banco con alta presencia en la región Caribe, pues el 70 por ciento de nuestro negocio está allí, venimos creciendo en otras partes del país, en las principales ciudades capitales, no solo en banca de personas sino también para empresas, apoyando pequeños emprendedores.



Y cómo lo harán…



Tenemos dos grandes negocios, el de banca de personas que desarrollamos fuerte en Olímpica y que puede asimilarse al esquema de otras entidades del mercado (Falabella-Home Center); la diferencia es que nosotros estamos llegando a la gente de ingresos más bajos. El 20 por ciento de nuestros clientes no son bancarizados; cualquier producto financiero, una tarjeta débito o crédito, es con nosotros. Todos los 130 puntos de Olímpica funcionan como corresponsales bancarios en donde hacemos recaudos, recibimos pagos, se pueden hacer consignaciones y otras operaciones.

¿Qué tanta inversión les demandó el cambio?



Más de 10 millones de dólares se han invertido en todo el proceso de transformación y en tecnología, pero esto es algo que no se detiene ahí porque nuestra meta es seguir creciendo en todo el país.



¿Qué falta de este proceso?



La transformación comercial está completa, todo está listo y funcionando, tanto en sus 25 puntos de atención actuales como en internet. En los próximos 90 días concluiremos el cambio de imagen en nuestros puntos de atención, donde también comenzaremos a ofrecer otros productos, como de comercio exterior.



¿Cuáles son esos retos como banco con sede en Barranquilla?



Es un compromiso inmenso con la región, aunque tenemos presencia nacional; sin embargo, la región y su gente nos unen, por lo que queremos bancarizar más esta población a través de una oferta de buenos productos que le permitan un mejor desarrollo en lo personal y también en sus proyectos como emprendedores. Somos un banco de nicho, pero igualmente universal; creemos que podemos hacer un gran aporte, sobre todo a las personas independientes, a aquellas que no tienen acceso al sistema financiero.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS