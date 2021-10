Bitcóin, cerca de récord de US$ 67.000: recomendaciones si piensa invertir

El bitcóin se cotiza este miércoles muy cerca de los 67.000 dólares la unidad, impulsado, entre otros factores, por el debut ayer en la Bolsa de Nueva York del primer fondo de inversión (ETF) indexado a dicho criptoactivo. El interés por este en Colombia se ha ido incrementando, por los pilotos que viene adelantando la Superintendencia Financiera con algunas entidades vigiladas a través de 'laArenera', su sanbox controlado, con lo cual se despeja cada vez más el camino para que las personas puedan invertir en esa nueva alternativa de manera más segura, sin que esto signifique que no existan riesgos.



Y mientras bajo ese esquema ya hay una entidad en Colombia que hace operaciones con criptoactivos, la sociedad especializadas en depósitos y pagos electrónicos Movii (en alianza con Bitpoint) y otras seis están listas para operar, en algunos países de Asia, en Canadá y Brasil los fondos de inversión en criptos van cobrando fuerza al tiempo que más personas se lanzan a probar éxito en este mercado virtual, aunque con algunas reservas y temores.



Julian Geovo, director de operaciones de Bitpoint, señala que estos temores son usuales por los mitos y verdades que existen alrededor del tema. No obstante,

considera que con un poco de información “cualquier colombiano tiene la posibilidad de entender el mercado y hacer su primera inversión”.



En ese sentido, el experto dio seis recomendaciones que debe tener en cuenta

cualquier usuario para hacer su primera inversión en el mundo de los criptoactivos.

Recomendaciones

1. Educación: esta le garantizará que está invirtiendo en algo que conoce y

que por invierte bajo su propias voluntad. Además, hay que tener constante información sobre el activo, ya que esto le permitirá evaluar la volatilidad de la moneda y no tomar decisiones con prisa.



2. No comprar por euforia o vender por pánico: este mercado puede ser algo

volátil, por lo tanto, hay que tener en cuenta que cada inversión que se haga es

responsabilidad del inversor y no de quienes prestan el servicio. Por esa razón, es

recomendable tomar decisiones conscientes, analizar bien la fluctuación de la

moneda y no dejarse llevar por las emociones. Un buen inversionista toma

decisiones basadas en datos y análisis, no por el comportamiento del mercado

solamente



3. Diversifica y prueba con otras monedas: el bitcóin es la moneda más popular

entre las cripto alrededor del mundo. Sin embargo, como hemos visto hay otras

que han empezado a ganar terreno en el mercado y tienden al alza a lo largo del

tiempo. De esta manera, es buena idea que se realicen otras inversiones para no

poner todas las opciones en un solo lugar, y así, se amplían las posibilidades de

ganancia y se tiene mayor seguridad porque el riesgo se diluye entre varias

inversiones.



4. No confiar en rendimientos garantizados: es de público conocimiento que

personas inescrupulosas han manipulado a otros con esquemas piramidales que

se relacionan con la compra de criptoactivos. Por ello, es recomendable que en

estos momentos los usuarios solo tengan en cuenta los operadores del mercado

que hacen parte del piloto de la Superfinanciera y saber entender que no siempre

estas divisas tienen rendimientos positivos y nadie puede garantizarlos.



5. Utilizar plataformas confiables: evite plataformas P2P (por sus siglas en inglés

Peer to Peer), ya que en muchos casos ponen en riesgo la identidad y datos

personales de los usuarios. Además, la mayoría no cumple con estándares de

KYC (Know Your Customer o Verificador de Usuarios) y AML (Anti-Money

Laundering o Prevención de Blanqueo de Capitales).



6. Iinicia con pequeñas cantidades: lo interesante de estos criptoactivos es que los usuarios no están obligados a pagar por la totalidad de cada una de

estos, ya que se pueden comprar en pequeñas fracciones y las plataformas como

Bitpoint le permiten invertir desde 50.000 pesos. De esta manera, y sin el ánimo de

ser pesimistas, es mejor empezar invirtiendo a la fija y estando dispuesto a perder

si todo llegase a salir mal.



No hay que olvidar que a largo plazo, “históricamente la tendencia ha

sido alcista, por lo que algunos inversionistas novatos tienen la estrategia de

comprar y esperar sin preocuparse mucho por la volatilidad”.



Según Colombia Fintech, en el país cada día se intercambian alrededor de 500.000 dólares solo en Bitcoin.



EL TIEMPO