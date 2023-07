El precio del dólar ha estado marcado en las últimas semanas por los descensos consecutivos en su costo, el cual llegó a los 3.971 pesos promedio, según los registros del Sistema Electrónico de Negociación (SET-FX) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Así cerró la semana el viernes 21 de julio y así arranca para la semana del lunes 24 de julio, en la que podría continuar la tendencia a la baja.

Lea acá: (Ante desaceleración, minhacienda anuncia impulso a obras públicas)

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se refirió al precio del dólar en entrevista con EL TIEMPO. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Los 3.971 pesos del precio promedio registrados en los últimos días, no se veían desde el 21 de junio del año pasado, según registros del mercado. Las condiciones no han cambiado y las expectativas se mantienen alineadas con lo que las cifras han demostrado.



Incluso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla se refirió a la revaluación del peso en la edición de domingo de EL TIEMPO.



"Estamos regresando a la condición prepandemia. Los mercados han entendido que se está haciendo un ajuste fiscal y que a pesar de que las medidas sean dolorosas y drásticas, hay que tomarlas por los déficits en cuenta corriente y fiscal", dijo en entrevista con Yamid Amat.



El ministro Bonilla señalo que se regresó a la senda histórica y que al país no le interesa una revaluación mayor, ni un desajuste o volatilidad de la tasa de cambio.



"Creo que nos estamos estabilizando. El país no aguanta una revaluación", puntualizó.

A menos de que se produzca una fuerte caída de la economía global, que el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), vuelva a elevar sus tasas de interés y si, a nivel interno, el Gobierno no modera su posición para reducir la incertidumbre en los mercados, lo que apuntan los analistas es que la divisa estadounidense se mantendrá en los niveles actuales o quizás más abajo, pero aún en medio de mucha volatilidad.



Eso sí, algunos sostienen que en Colombia la divisa estadounidense se negocia aún entre 300 y 400 pesos por encima de su valor justo, con lo cual existe espacio para que su precio baje más.

Le puede interesar: (Las tres razones que harán que el dólar continúe débil en lo que resta del 2023)

Por ahora, se cotiza sobre los 3.971,38 pesos, que es la tasa oficial que rige para este fin de semana y para el lunes 24 de julio.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO