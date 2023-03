La Superintendencia Financiera decidió salirle al paso a la guerra por la compra de cartera que está punto de estallar en el mercado crediticio colombiano. Les hizo serias advertencias a las entidades del país para que en ese proceso, que hace parte de la dinámica propia del mercado, se les ayude a los deudores a aliviar sus cargas financieras y se evite a toda ahogarlos, más aún en una coyuntura de elevadas tasas de interés, alta inflación y desaceleración de la economía.



Lo que está viendo la autoridad del mercado es que ante el freno que experimentará el endeudamiento —el crédito de consumo no crecerá este 2023—, los préstamos que nacieron lo hicieron a tasas muy por encima del 26 y 40 por ciento efectivo anual, y que los intereses bajarán para el 2024, los bancos voltearán su estrategia y comenzarán una agresiva campaña por conquistar clientes de sus competidores, ofreciendo tasas menores a los niveles actuales.



Sin embargo, el llamado de Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero a sus vigilados es que eviten esas prácticas perversas del pasado con las que, por un lado les ofrecían menores tasas a las personas para que pasaran su deuda de tarjeta de crédito, pero por otro, los dejaban con doble deuda, más plazo o mayor obligación.



“Cartera que compren en tarjeta de crédito es requisito que quien la adquiera le gire el valor de esa deuda a la entidad inicial y que le cancelen el producto anterior. No pueden amarrar a la gente con más deuda, aprovechando que las cuotas con la compra les quedan más bajas”, les dijo el superintendente a los bancos.



Cifras del sistema indican que el negocio de la compra de cartera entre entidades mueve en promedio al año unos 8 billones de pesos, pero en el 2021 se llegó a una cifra histórica de 14 billones.



Por ahora, no se está moviendo mucho, pero a partir de mayo o junio se viene la guerra en compra de cartera, le dijo Castaño Gutiérrez a EL TIEMPO, al señalar que estos procesos bien manejados pueden traer beneficios a las personas, siempre y cuando haya alivios en costos y no mayor endeudamiento.



Un ejercicio que viene realizando la Superfinanciera, cruzando datos del Dane con los reportes de deudores del sistema, arrojó que dicha carga financiera pasó en los últimos tres o cuatro años de 25 o 26 por ciento a otra de entre 33 o 34 por ciento.

Significa que por cada 100 pesos de ingresos, hoy una persona asigna unos 34 pesos al pago de sus deudas financieras.



“Puede no ser mucho, pero preocupa la tendencia del indicador y lo que se está viendo hacia adelante es un escenario de desaceleración con algo de desempleo, tasas de interés al alza. Y cómo la gente se sigue endeudando, entonces eso hace que las deudas cada vez más le consuman el ingreso a las personas”, precisa el funcionario.



Lo que más le está consumiendo hoy en día los ingresos a los colombianos son los créditos de vehículos 40,2 por ciento de estos; otros consumos el 32,1 por ciento, vivienda el 21,7 por ciento, mientras que las tarjetas de crédito solo 15,7 por ciento.

Financiación al 120 %

La razón del alto peso de los préstamos de vehículos en los ingresos de las personas obedece a que, según pudo constatar la Superfinanciera, es que los concesionarios están financiando hasta el 120 por ciento del valor de un vehículo, es decir, no solo el valor de este, sino los seguros, la matricula y hasta el costo del pico y placa solidario.



“Hay un sobreendeudamiento en consumo. La carga financiera está creciendo no solo por los créditos viejos, sino porque ahora toman préstamos a tasas mucho más altas y eso es de cuidado”, preció Castaño Gutiérrez, al señalar que en la medida que una persona no solo tiene un solo préstamo su carga se va incrementando hasta alcanzar niveles del 79,5 por ciento, si en su haber hay, además, un préstamo de vivienda, tarjeta de crédito y otros consumos, aunque suelen ser personas con ingresos alternativos que tienen como respaldar esas deudas.



El funcionario dijo que, por el momento, no hay alerta sistémica ni la estabilidad de la banca esté afectada, máxime cuando las entidades cuentan con 2 billones de pesos más en provisiones, en parte, producto de la Circular 026 emitida a finales del 2022.



En términos generales en la Superfinanciera ven que la gente está pagando sus créditos de forma juiciosa, aunque sí han notado que los créditos de libre inversión comienzan a dar alguna señales de deterioro, pues mientras el año pasado estos préstamos tardaban entre 7 u 9 meses antes de presentar un deterioro, ahora lo hacen al mes siguiente de su apertura.



La explicación a este fenómeno puede estar, en buena medida, en que el año pasado ingresaron a la banca formal 1,65 millones de deudores nuevos producto con un perfil de riesgo más alto como consecuencia, precisamente, de ese incremento en las tasas de interés.Datos de la Superfinanciera indican que el saldo de la cartera del sistema cerró el 2022 en 670 billones de pesos.

Estrategia ‘uno a uno’, con alivios

Para evitar que la calidad de su cartera se dañe, los bancos están adoptando algunas medidas como reducción de cupos en tarjetas de crédito, sobre todo para avances, y aplicando la estrategia de llamar a los clientes que comienzan a presentar dificultades para ofrecerles alternativas que les permitan aliviar su situación.



Es el mismo plan adoptado durante la pandemia, en la que las condiciones de algunos créditos se ajustaron a las dificultades de los clientes y que arrojó buenos resultados.

‘Hipotecas, lejos de la crisis de 1999’

El Gobierno descarta que, producto de la alta inflación, los créditos hipotecarios atados a la UVR puedan volverse impagables, obligando a los deudores a entregar sus viviendas a las entidades, tal como ocurrió en la llamada crisis del sistema Upac a finales de la década de los años 90.



Según explicó Jorge Castaño Gituérrez, superintendente Financiero, de los 110 billones de pesos, en 1,2 millones de préstamos hipotecarios, solo el 17 por ciento es cartera atada a UVR, lo demás es tasa fija, “por lo que no hay una alerta sistémica en el hipotecario”.



Lo anterior pese a que las personas que llevan un tiempo pagando sus créditos hoy notan su deuda no baja, el saldo es más alto y las cuotas crecen mes a mes.



“Esa combinación se está vigilando”, dice el funcionario, quien advierte que ese 17 por ciento de cartera hipotecaria en UVR está concentrada en solo cuatro entidades, las cuales ya están brindando alternativas a sus clientes de pasar sus créditos de UVR a pesos.



Bancolombia ya inició esa oferta a sus clientes, además anunció que prestará a una tasa tope para VIS del 14,15 por ciento.



“Hay que prestar atención a los mecanismos de apoyo para deudores, que tengan la opción de extender el crédito más tiempo o aumentar la cuota hoy para acortar el plazo del mismo, pero, no estamos ni siquiera cerca de lo que pasó en 1999 ”, dijo Castaño Gutiérrez.